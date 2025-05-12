Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Overguru
Bloomberg: К 2027 году Apple готовит юбилейный iPhone с полностью безрамочным экраном
По словам Марка Гурмана, в 2027 г. выйдут сразу два юбилейных iPhone – Pro-смартфон с «почти стеклянным» корпусом и, возможно, складной iPhone Fold.

К 2027 году Apple готовит юбилейный iPhone с полностью безрамочным экраном. По данным Bloomberg, у версии Pro почти весь корпус будет из стекла — с изогнутыми краями и без вырезов под камеры. Фронтальная камера и Face ID скроются под дисплеем. Экран займёт всю переднюю панель. Рамки сделают минимальными, Dynamic Island уберут. Задняя и боковые части корпуса тоже будут стеклянными. Этот дизайн напоминает идеи Джонатана Айва и первый iPhone 2007 года.

По словам Марка Гурмана (Bloomberg), в 2027 г. выйдут сразу два юбилейных iPhone – Pro-смартфон с «почти стеклянным» корпусом и, возможно, складной iPhone Fold.

Ожидается, что в iPhone 18 Pro, который выйдет в 2026 году, Face ID разместят под дисплеем, а к 2027-му исчезнет и видимая «чёлка» — фронтальная камера тоже уйдёт под стекло.

Face ID использует инфракрасный свет, чтобы распознать лицо — например, для построения 3D-карты. Для этого нужны ИК-камеры и проектор точек, которые излучают и улавливают невидимые глазу лучи. Если эти компоненты прячут под экран, ИК-сигналы должны проходить сквозь дисплей. Но обычные OLED-панели почти не пропускают инфракрасный свет. Он рассеивается или поглощается внутри экрана. Apple ищет решения. Пробуют прозрачные субпиксели, оптические волноводы и другие материалы, пропускающие инфракрасный свет.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#apple #iphone #iphone fold
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия запускает мегапроект на Чукотке за 1,1 трлн руб.
+
Китай разработал технологию, позволяющую одному кораблю выглядеть на радаре как целая флотилия
1
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
19
Корейские ученые создали суперконденсатор, который заряжается практически мгновенно
2
В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
+
Sony анонсировала Xperia 1 VII с технологиями Alpha и Walkman
1
Steam Deck получил функцию ограничения заряда батареи
+
Amazfit T-Rex 3 получает обновление с улучшенными картами и мониторингом
+
Компания Razer анонсировала новое устройство Clio для погружения в игровой звук без наушников
+
Путин предложил Украине продолжить мирные переговоры в Стамбуле
+
Электрический кроссовер Toyota C-HR+ предлагает запас хода около 600 км
2
Samsung представили новый дизайн Galaxy Watch8 и Classic до анонса
+
ВВС США испытают возможность доставки грузов в любую точку Земли при помощи ракеты Neutron
+
Европа выдвинула России предложение о 30-дневном прекращении огня и озвучила последствия отказа
3
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Leica представила M11-P Safari в оливковом цвете
+
Audio-Technica и Wind and Sea выпустили виниловую вертушку Sound Burger в стиле 80-х годов
+
Диски с Doom The Dark Ages не содержат игровых данных
+
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
3
12 видеокарт RTX 5090 взламывают 8-значный цифровой пароль за 15 минут
4

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
+
Величие консолей Xbox и уроки Nintendo Switch — стоит ли ждать новую портативку Microsoft
5
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
+
Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война
+

Сейчас обсуждают

Повелитель котов
12:28
Расскажи лучше как тебя обоссаного отодрали в СБУ, тебе понравилось?
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
OgoGoLog
12:23
А с чего Путин вдруг должен ехать к просроченному? Что сопля лично может Путину предложить? Если что после приказа Трампа именно Зеля засобирался в Турцию, а не Путин.
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
OgoGoLog
12:22
Нейромережа - это всё что осталось у Украины...
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Сергей
12:20
«Бутлегерство приобрело небывалый размах» А для чего автор использует американский термин? Показать, какой он «начитанный и умный»? Или не знает, что «самогонщиками» в России/СССР называли не только ...
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
Александр
12:18
Большой страшный хрен, ты уже подорвался с дивана и побежал доказывать свою смелость в всу?
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Повелитель котов
12:18
так Зелёное чмо с Банковой не президент, был бы он президентом, знал, что сначала предварительно ведутся переговоры между министрами, а глава государства появляется в конце для подписания договора, но...
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Повелитель котов
12:13
Трусонюху нельзя такой вопрос задвать, а то у него ифаркт случится. Он и так Крым губами возвращает 11 лет, а тут ещё такой вопрос ему )))) и минусы ему лучше не ставить, он за них зп получает, чем б...
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Виктор Давыдов
12:11
С каких это пор Главы государств сами едут к чёрту на кулички заключать какие то там соглашения. Да ещё и с проигравшей стороной. Армия юристов им накой чёрт.
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Kaabar
12:10
Тису-то переплыл уже, аналитег?
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Kaabar
12:06
Да везде чиновники одинаковые. Дали команду импортозаместить: одни на санкционную технику шильдики переклеивают, другие - флаги поставщиков на танкерах...
Видеокарты AMD RX 9060 XT появились у ритейлеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем