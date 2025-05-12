По словам Марка Гурмана, в 2027 г. выйдут сразу два юбилейных iPhone – Pro-смартфон с «почти стеклянным» корпусом и, возможно, складной iPhone Fold.

К 2027 году Apple готовит юбилейный iPhone с полностью безрамочным экраном. По данным Bloomberg, у версии Pro почти весь корпус будет из стекла — с изогнутыми краями и без вырезов под камеры. Фронтальная камера и Face ID скроются под дисплеем. Экран займёт всю переднюю панель. Рамки сделают минимальными, Dynamic Island уберут. Задняя и боковые части корпуса тоже будут стеклянными. Этот дизайн напоминает идеи Джонатана Айва и первый iPhone 2007 года.

По словам Марка Гурмана (Bloomberg), в 2027 г. выйдут сразу два юбилейных iPhone – Pro-смартфон с «почти стеклянным» корпусом и, возможно, складной iPhone Fold.

Ожидается, что в iPhone 18 Pro, который выйдет в 2026 году, Face ID разместят под дисплеем, а к 2027-му исчезнет и видимая «чёлка» — фронтальная камера тоже уйдёт под стекло.

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Face ID использует инфракрасный свет, чтобы распознать лицо — например, для построения 3D-карты. Для этого нужны ИК-камеры и проектор точек, которые излучают и улавливают невидимые глазу лучи. Если эти компоненты прячут под экран, ИК-сигналы должны проходить сквозь дисплей. Но обычные OLED-панели почти не пропускают инфракрасный свет. Он рассеивается или поглощается внутри экрана. Apple ищет решения. Пробуют прозрачные субпиксели, оптические волноводы и другие материалы, пропускающие инфракрасный свет.