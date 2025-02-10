Изначально серия MSI Shadow была эксклюзивом для китайского рынка, но теперь, судя по всему, MSI планирует выпускать её повсеместно — эти модели уже появились на официальном сайте компании.

Новые видеокарты MSI Shadow 3X получили строгий чёрный дизайн и обновлённый кожух. MSI представила четыре новые модели, но пока ни одна из них не поступила в продажу. Две версии RTX 5070 Ti даже не имеют подтверждённой даты выхода.

Изначально серия MSI Shadow была эксклюзивом для китайского рынка, но теперь, судя по всему, MSI планирует выпускать её повсеместно — эти модели уже появились на официальном сайте компании. Кстати, MSI анонсировала уже 47 видеокарт серии RTX 50, что удивительно много для одного бренда. Однако многие из них — это SOC, OC или Launch Edition варианты одних и тех же дизайнов.

В целом в этом поколении появилось восемь новых серий: SUPRIM, SUPRIM LIQUID, GAMING TRIO, GAMING TRIO WHITE, INSPIRE, VENTUS, VENTUS WHITE и совершенно новая VANGUARD. MSI также объявила о SPECIAL EDITION, относящейся к новым картам LIGHTNING, но пока неясно, когда и выйдут ли они вообще.

Дизайн SHADOW 3X. Источник: MSI

Дизайн SHADOW 3X. Источник: MSI

Что касается дизайна, серия Shadow 3X максимально проста: без паровых камер, RGB-подсветки, встроенного экрана и жидкостного охлаждения. Видеокарты получили чёрный кожух и бекплейт, массивный радиатор с продувной конструкцией и три вентилятора.

Все четыре модели занимают около 3 слотов (49 мм) и используют один 16-контактный разъём питания. Длина карт — 30,3 см, вес — около 1 кг. Частота GPU достигает 2625 МГц через утилиту MSI Center, но из коробки максимальная частота составляет 2640 МГц.

Дизайн SHADOW 3X. Источник: MSI

Дизайн SHADOW 3X. Источник: MSI

Дизайн SHADOW 3X. Источник: MSI

Поскольку RTX 5080 и 5070 Ti основаны на одном GPU GB203, их основные различия — это количество ядер (10 752 против 8 960), тактовые частоты GPU и памяти, а также TDP (300 Вт или 360 Вт). Все модели оснащены 16 ГБ памяти GDDR7 с 256-битной шиной.

MSI пока не раскрыла цены на эти видеокарты, но ожидается, что RTX 5070 Ti выйдет 20 февраля.