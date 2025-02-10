Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Overguru
MSI анонсировала видеокарты GeForce RTX 5080 и 5070 Ti Shadow 3X без RGB-подсветки
Изначально серия MSI Shadow была эксклюзивом для китайского рынка, но теперь, судя по всему, MSI планирует выпускать её повсеместно — эти модели уже появились на официальном сайте компании.

Новые видеокарты MSI Shadow 3X получили строгий чёрный дизайн и обновлённый кожух. MSI представила четыре новые модели, но пока ни одна из них не поступила в продажу. Две версии RTX 5070 Ti даже не имеют подтверждённой даты выхода.

Изначально серия MSI Shadow была эксклюзивом для китайского рынка, но теперь, судя по всему, MSI планирует выпускать её повсеместно — эти модели уже появились на официальном сайте компании. Кстати, MSI анонсировала уже 47 видеокарт серии RTX 50, что удивительно много для одного бренда. Однако многие из них — это SOC, OC или Launch Edition варианты одних и тех же дизайнов.

В целом в этом поколении появилось восемь новых серий: SUPRIM, SUPRIM LIQUID, GAMING TRIO, GAMING TRIO WHITE, INSPIRE, VENTUS, VENTUS WHITE и совершенно новая VANGUARD. MSI также объявила о SPECIAL EDITION, относящейся к новым картам LIGHTNING, но пока неясно, когда и выйдут ли они вообще.

Дизайн SHADOW 3X. Источник: MSI

Дизайн SHADOW 3X. Источник: MSI

Что касается дизайна, серия Shadow 3X максимально проста: без паровых камер, RGB-подсветки, встроенного экрана и жидкостного охлаждения. Видеокарты получили чёрный кожух и бекплейт, массивный радиатор с продувной конструкцией и три вентилятора.

Все четыре модели занимают около 3 слотов (49 мм) и используют один 16-контактный разъём питания. Длина карт — 30,3 см, вес — около 1 кг. Частота GPU достигает 2625 МГц через утилиту MSI Center, но из коробки максимальная частота составляет 2640 МГц.

Дизайн SHADOW 3X. Источник: MSI

Дизайн SHADOW 3X. Источник: MSI

Дизайн SHADOW 3X. Источник: MSI

Поскольку RTX 5080 и 5070 Ti основаны на одном GPU GB203, их основные различия — это количество ядер (10 752 против 8 960), тактовые частоты GPU и памяти, а также TDP (300 Вт или 360 Вт). Все модели оснащены 16 ГБ памяти GDDR7 с 256-битной шиной.

MSI пока не раскрыла цены на эти видеокарты, но ожидается, что RTX 5070 Ti выйдет 20 февраля.

#видеокарты #msi #rtx 5080 #gddr7 #rtx 5070 ti #shadow 3x
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
9
MediaTek готовится к повышению цен из-за инициатив администрации Трампа
+
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
28
Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
14
ОСК планирует начать в 2025 году модернизацию старейшего судостроительного предприятии России
+
Обуховский завод завершил сборку первого в России тоннелепроходческого комплекса
+
Ученые из Великого Новгорода создали лазерное устройство для повышения урожайности
+
Pixel 9a выходит 26 марта по цене от 500 долларов
+
Трамп провёл телефонный разговор с Путиным, обсудив российско-украинский конфликт
+
Tesla в очередной «последний раз» вернула право бесплатной пожизненной зарядки для покупателей своих электромобилей
+
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
MLID: RTX 5070 Ti будет лишь на 5–15 % быстрее RTX 4070 Ti, а на старте продаж ожидается дефицит
1
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров
+
В Ставропольском крае построят новый город-спутник на площади 650 га
1
Создатель Diablo 2 раскритиковал современные ARPG за излишний темп и множество ненужных предметов
2
Рендеры iPhone SE 4 опубликованы на сайте производителя чехлов
+
OPPO Find N5 станет первым складным смартфоном с экраном без складок и рейтингом IPX9
+
Puget Systems опубликовала список самых надежных моделей комплектующих для ПК
+
Noise представила беспроводные наушники Master Buds с технологией Sound by Bose
+
Впервые выйти на безубыточность китайский производитель электромобилей XPeng надеется в этом году
+

Популярные статьи

Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
114
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
91
Итоги гоночного уик-энда 8-9 февраля
+
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
4
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
49
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
12
В Москве продолжается строительство уникального моста через Москву-реку в створе Берегового проезда
+
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
4
Почему солдаты редко используют вражеское оружие, даже если у них закончились патроны
+
БПЛА С-70 «Охотник» с экранированным плоским соплом и новым двигателем - подробности разработки
1

Сейчас обсуждают

Сергей Алферов
01:17
Ну ты и олень!
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
nonses84
01:14
Ирану давно нужно было создать ядерку. Иначе им постоянно будут помыкать и вытирать ноги. Вон КНДР молодцы, с ними теперь все считаются и ссутся
Трамп предложил новое ядерное соглашение с Ираном для мира и процветания
Анатолий Павлюшин
01:13
но в высоконагруженных сценах геймплей с Core i3-12400F также будет подвисать, как и с Core i3-10100F, - опечатка. Должно быть 12100F
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
nonses84
01:11
У меня в воронеже родственники, говорят город мусорка, ни кто не убирает и все как свиньи.
В Воронеже планируют возвести отель совокупной стоимостью в 5 млрд рублей
Вячеслав Толмачёв
01:01
Ну ты и дебил
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Маэстро
01:00
Какой впн?
Google открыла доступ к передовым моделям искусственного интеллекта Gemini 2.0
Маэстро
00:57
Хороша каша.
БПЛА С-70 «Охотник» с экранированным плоским соплом и новым двигателем - подробности разработки
lighteon
00:47
Там у Live Games на ютуб косплей айсберга выходил ввиду сравнения 290X и 780Ti. Судя по всему 9800 Pro далеко не единственная карта учитывая факт рукожопости Live Games и использования в тестах легаси...
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
John Doe
00:45
Чё там в статье? Нытье про температуры? Судя по комментам, этот овощ заглушил корпус и ноет, что карта греется? Нытик, ты корпус в большой пакет замотай, пыли не будет вообще.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Сергей Юлин
00:37
Через впн
Google открыла доступ к передовым моделям искусственного интеллекта Gemini 2.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем