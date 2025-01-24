Однако есть причины считать, что эта дата может быть неточной.

AMD можно обвинить в задержке выпуска серии Radeon RX 9070, хотя компания официально заявляла о запуске в первом квартале. Однако многочисленные утечки указывали на 22 или 23 января как на возможные даты анонса или запуска.

Самая свежая информация поступила сегодня — началась маркетинговая кампания на Reddit. Очевидно, что у AMD были планы, но они, похоже, изменились, и текущая дата запуска, судя по всему, перенесена на два месяца.

Согласно данным крупного американского ритейлера B&H Photo Video, который ранее указывал 23 января как дату запуска Radeon RX 9070 и 9070 XT, новая дата — 23 марта. Однако есть причины считать, что эта дата может быть неточной. 23 марта — это воскресенье, а снятие эмбарго на обзоры в воскресенье случается крайне редко, хотя такое уже бывало. Вероятно, ритейлер просто использовал эту дату как временную замену, откладывая запуск ровно на два месяца.