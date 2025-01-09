Некоторые сотрудники подделывали пожертвования, используя некоммерческие организации.

Компания Apple уволила около 50 сотрудников за участие в мошеннической схеме, связанной с программой Matching Grant. Эта программа, запущенная в 2018 году, позволяла утраивать благотворительные пожертвования сотрудников. Годовой лимит был ограничен 10 000 долларов на каждого сотрудника.

Для ясности: если сотрудник жертвует $10 000 на благотворительность, Apple добавляет еще $20 000, и общий размер пожертвования уже составляет $30 000.

Некоторые сотрудники подделывали пожертвования, используя некоммерческие организации. Эти организации возвращали средства сотрудникам, а Apple, полагая, что деньги направлены на благотворительность, увеличивала их втрое. Общий ущерб для компании составил $152 000 за три года.

В результате расследования 50 человек были уволены, а шестерым сотрудникам предъявили уголовные обвинения. Apple заявила о планах ужесточить контроль за программой.

Такие действия нарушают не только корпоративную политику, но и налоговое законодательство США, так как ложные заявления сотрудников могут быть квалифицированы как налоговое мошенничество.