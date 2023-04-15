За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Сегодня рассмотрим рынок процессоров и поищем самые выгодные предложения. Начинаем.

реклама

Первым делом предлагаю рассмотреть процессоры от компании Intel. Начнем с народного Intel core i5 12400F.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Данный камушек отлично справляется с новыми играми и имеет не столь высокую цену. Отлично подходит для сборок с бюджетом в пределах 50-60к.

Ну а далее у нас идет монструозный Intel core i9 13900K. Данный процессор имеет высокую производительность, которой хватит как минимум на 10 лет вперед. Он имеет встроенную графику на случай, если ваша видеокарта не выдержит эти 10 лет использования. Но учтите, что материнские платы на него стоят примерно половину от цены самого процессора, а то и больше.

реклама

Ну а теперь, рассмотрим процессоры от компании AMD. Для начала бюджетный Ryzen 5 5600x, это более мощный аналог Intel core i5 12400KF. За свою небольшую цену и хорошую производительность он получил признание многих геймеров, за это он и получил статуc "народного".

Напоследок рассмотрим Ryzen 7 7700x. Мощный камень, тянет все игры и стоит относительно недорого, но главный минус - это высокая цена на материнские платы. Ценник на них начинается от 18к, что довольно-таки недешево.

реклама

Как мы видим, цены на комплектующие упали, если раньше условный Ryzen 5 5600x можно было купить за 20к, то сегодня его можно без проблем найти за 14к. Со временем актуальность данных процессоров в любом случае снизится, поэтому в случае с процессорами лучше подождать, что не могу сказать о видеокартах, ибо вполне возможно крипто-зима закончится и начнется новая эра майнинга, что поднимет цены на видеокарты.

Благодарю всех за просмотр.