Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Процессоры)
Сегодня рассмотрим рынок процессоров и поищем самые выгодные предложения. Начинаем.
реклама
Первым делом предлагаю рассмотреть процессоры от компании Intel. Начнем с народного Intel core i5 12400F.
Данный камушек отлично справляется с новыми играми и имеет не столь высокую цену. Отлично подходит для сборок с бюджетом в пределах 50-60к.
Ну а далее у нас идет монструозный Intel core i9 13900K. Данный процессор имеет высокую производительность, которой хватит как минимум на 10 лет вперед. Он имеет встроенную графику на случай, если ваша видеокарта не выдержит эти 10 лет использования. Но учтите, что материнские платы на него стоят примерно половину от цены самого процессора, а то и больше.
реклама
Ну а теперь, рассмотрим процессоры от компании AMD. Для начала бюджетный Ryzen 5 5600x, это более мощный аналог Intel core i5 12400KF. За свою небольшую цену и хорошую производительность он получил признание многих геймеров, за это он и получил статуc "народного".
Напоследок рассмотрим Ryzen 7 7700x. Мощный камень, тянет все игры и стоит относительно недорого, но главный минус - это высокая цена на материнские платы. Ценник на них начинается от 18к, что довольно-таки недешево.
реклама
Как мы видим, цены на комплектующие упали, если раньше условный Ryzen 5 5600x можно было купить за 20к, то сегодня его можно без проблем найти за 14к. Со временем актуальность данных процессоров в любом случае снизится, поэтому в случае с процессорами лучше подождать, что не могу сказать о видеокартах, ибо вполне возможно крипто-зима закончится и начнется новая эра майнинга, что поднимет цены на видеокарты.
Благодарю всех за просмотр.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила