Топ 5 видеокарт с Aliexpress по моему мнению
Дисклеймер: Эта статья не является рекламой, а сугубо личным мнением автора. Я не призываю покупать, что-либо из перечисленного, за свои действия ответственность несете только вы!
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Вступление: В этом топе мы разберем топ лучших видеокарт с Aliexpress, топ собирался по критериям - цена, качество, кол-во положительных отзывов. Курс доллара Aliexpress на момент написания составлял 57 рублей.
5 место.GTX 1080 TI
Это настоящий монстр 2017 года. Огромная производительность, и довольно скромная цена. Главный минус - турбинное охлаждение, шум и высокие температуры. Но все же за свою цену в 22 тысячи, это отличный вариант. Большинство отзывов положительные, иногда проскакивают отрицательные отзывы, поэтому эта видеокарта берет 5 место.
4 место.GTX 1060 6GB
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Тут у нас легендарная классика. Не зря она держит топ 1 в steam по популярности. Отличная цена и неплохая производительность, лучшее решение для не сильно требовательных игр. Неплохое охлаждение на 2 вентилятора от ASUS. Много положительных отзывов, правда после покупки надо обязательно заменить термопасту и термопрокладки. Она берет заслуженное 4 место
3 место. GTX 1660S
Классика, отличная видеокарта за свою цену, можно играть в большинство игр на высоких настройках. 98% отзывов положительные. Хорошее охлаждение, с такой видеокартой справляется на ура. Низкая цена, поэтому получаем 3 место.
2 место.RTX 2060
Хорошая видеокарта за свою цену. Буквально месяц назад видел ее по 34-36к. В свое время была не лучшим решением, из-за высокой цены и скудной производительность за ту же цену. Но сейчас все по другому. Цена как мы видим низкая, учитывая то что она быстрее GTX 1660S, да и имеет RT ядра. Более 96% отзывов положительные. Исполнение от ASUS как и в предыдущем случае. Получаем 2 место.
1 место. RTX 3060 TI
Это просто пушка, за свою цену в 33к мы получаем новые технологии 30xx серии. Охлаждение на 2 вентилятора, огромную производительность. Потянет любые игры в 2к на максимальных настройках, с RTX.
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Исполнение от GALAXY. 98% положительных отзывов. Сама по себе видеокарта не сильно горячая, и это охлаждение отлично с ней справится. Получаем почетное 1 место.
Вывод: Как мы видим, цены довольно сильно упали, и то что мы могли купить 2 месяца назад за 50к, сейчас мы можем купить за 35к.В этом мы сейчас и убедились. Начинается криптозима и не исключено, что через месяц цены упадут еще сильнее. Благодарю всех за просмотр.
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