Лучшая сборка из магазина для офиса на сегодня
Изначально рабочими ПК на win7x64 были машины на core2duo e8400, обычными хардами и по 4Гб озу. Но система изрядно подтупливала, работники выли от задумчивости своих ведерок. Тогда поставили SSD, что помогло не сильно, и при интенсивной браузерно-офисной работе все равно присутствовал сильный дискомфорт, даже на чистой системе. Самый яркий пример когда ПК застопорился задумываясь минут на 5-10 каждый час. Тогда заменили платформу на Phenom X6 1100T c 6 ядрами и видеокартой gt710. Казалось бы должно летать, но ожидания не оправдались, скорость пк оставляла желать лучшего, к тому же добавился шум и нагрев процессора, иногда появлялись зависания и синьки. Тогда было решено обновиться на полностью нулячую офисную платформу.
Буду краток, вот 2 прайс листа актуальных на сегодня от магазина ДНС.
Решение на Intel
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Решение на AMD
Были приобретены комплекты для сборок на Intel. Установлены семерки 64 и хитрый драйвер для встроенной графики uhd610, потому как официального под эту систему нет, только для 10ки. Данные ПК уже как полгода радуют офисный штат, все работает четко, тихо и шустро. Никаких стопоров, синек, вылетов за полгода еще ни разу не было. Если что-то и выйдет из строя, то можно по гарантии поменять, ведь техника из магазина. Я также использую данную конфигурацию и в интенсивных офисных задачах и серфе практически не вижу разницы в худшую сторону по отклику системы по сравнению со своим домашним пк на r5 3600 \ 16gb, могу открыть 30-40 вкладок в хроме разом и система все равно летает. Видяшки на ютубе не лагают даже на 1440p@60fps. А вся эта сборка целиком стоит дешевле одного только r5 3600 в оем варианте!
Судя по тестам платформа на AMD 3000G не уступает, даже немного превосходит по процессорной производительности и особенно по части встройки, к тому же можно было разогнать и то и другое, чего на intel сделать проблематичнее, но хотелось гарантированной и долговременной стабильности на стоковых параметрах годами. Скорее всего платформа на AMD работала бы не хуже, но отношение к ней у меня предвзятое.
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