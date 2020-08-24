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В этой статье я восхищаюсь степенью оптимизации игр под слабое железо ряда игровых консолей от Nintendo. Столь слабые чипы при должной оптимизации способны творить чудеса, что недоступно для аналогов графических чипов на пк.

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Рассмотрим первый чип - это ati flipper вышедшей в 2000 году консоли gamecube. Данный чип является предшественником легендарной radeon 9700pro.

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Его ближайший пк-аналог это даже для времени своего выхода была урезанная офисная заглушка radeon 9200se, причем имеет более высокую частоту памяти и чипа чем консольный вариант.

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При том посмотрите, какой уровень графики способна выдавать данная консоль и это при стабильных 60fps! На 9200se такое представить невозможно. Ниже ссылки на 4 геймплейных ролика:

















Консоль Wii имеет практически тот же графический чип что и gamecube, но с более быстрой памятью и более высокой частотой gpu.













Его ближайший аналог из пк сегмента также была видеокарта для офисных задач, а именно Radeon 9600 SE, который имеет +\- те же характеристики.

При этом столь хилый графический чип умудряется удивить таким качеством графики при 60fps, что просто невообразимо для 9600se на ПК!





Теперь наши дни и последний пример в лице консоли Nintendo switch, которая вышла в марте 2017 года.

Если сравнивать гпу switch с пк аналогами, то даже gt1030 будет более, чем вдвое мощнее.

Зато посмотрите, как способно при этом удивлять графикой и отсутствием лагов при этом, даже в таких играх как crysis и doom!









Еще последний пример от Sony, это игра order 1800 на ps4, ее графический чип имеет схожую производительность с графическим чипом radeon hd 7850, но сколь невероятно-графонистую картинку выдает эта малышка при стабильных 30фпс без лагов, выдавая при этом графику практически CGI рендера!

Представьте, какую картинку выдавали бы игры при аналогичной оптимизации, если бы консоль Nintendo имела на борту видеокарту 2080ti или 3080 - трудно себе представить, возможно графику было бы не отличить от CGI рендеров 2010 годов и новее, при стабильных 60фпс в 1080p или даже 4K!

Желаю игроделам научиться оптимизации у Nintendo, тогда мы действительно увидим шедевры, графика в которых была бы такова, что даже cyberpink казался бы криворукой поделкой на фоне этих игр и работали бы они отлично даже на средне-бюджетных картах на приемлемых настройках.