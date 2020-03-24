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Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD

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Задавшись вопросом о статистике карт по отвалам я не нашел подобного материала, в связи с этим решил заполнить этот пробел. В данной статье я собрал следующую статистику по отвалам чипов видеокарт. В расчет не берутся другие поломки как прогары, отвалы чипов памяти от текущих тэрмо-прокладок, это уже другая история и буду рад увидеть подобный анализ. В расчет брались изучение форумов как юзеров, так и ремонтников сервисных центров. Также сам приобретал немало карт на досках объявлений и имею некоторый живой опыт.

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1-е место

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На первом месте серия и ее клоны 8000-9000 - 8400gt, 8600gt, 9500gt, 9600gt, 9800gt, 8800gt, 8800gtx, 8800ultra, gts 250.  Но эти карты сильно устарели, и малопригодны даже для нетребовательных игр, стоят копейки поэтому опасности серьезной не представляют. К тому же мало кто не наслышан об этой серии. Печальная статистика отвалов имеет место быть не только для видео-чипов в стационарных пк, но и мобильных версиях для ноутбуков. Сам же я являлся обладателем алюминиевого macbook pro 2008 с графикой 8600gt и тут не обошлось без отвала, Лучше мне было приобрести чуть более старую модель macbook pro 2007 года на чипе radeon 1600, тогда отвала бы не было. Так же часты отвалы чипов в макбуках unibody 2009 года c графикой nvidia 9000 линейки.

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2е место

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Второе место занимает radeon 7000\r серии, наиболее частые лоты на досках и актуальны в играх по сей день, по производительности на уровне от gtx950 и до gtx1050ti самые мощные и потому особенно коварны. Это 7850, 7870, 7950, 7970, r7 300, r9 200-300. Отвалы довольно частое явление, даже я пару раз напарывался на отвальные карты, когда приобретал однажды 7850. В первый раз при проверке к счастью, не ставился драйвер и продавец был послан, второй отвал произошел уже спустя неделю после покупки к несчастью.


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3е место

gtx 400-500, довольно частый лот на досках и условно актуальны на сегодня..Это gtx 460\470\480\550\550ti\560\560ti\570\580 а также gts450. Обладал Gtx480 около года и словил отвал, прогрев помог на месяц. Примерно с теми же шансами можно словить отвал на более бесполезной radeon hd4870\4850, у которой нет поддержки dx11, особенно этому подвержена референсная hd4850 с однослотовым охладом.. 

4е место

Модели nvidia gtx780\780ti, не столь частый лот, но для игр довольно актуальный, и по производительности между 1063 и 1050ti, но вероятность словить отвал не менее, чем на 8000 серии nvidia..Даже я словил отвал, приобретя  с рук 780 от Асуса с мощным охладом и словил отвал спустя месяц при серфинге, прогрев ненадолго спасал.

5е место

gtx 280 серия следующая за 8800, Более актуальна для игр, но также без поддержки dx11 от этого толку от нее сегодня не многим более, а блок питания требуется мощнее на 100 ватт. Отвалы у нее менее часты, поэтому такой славы как 8800 она не приобрела.. Это gtx 260\275\280. Не смотря на принятые меры от nvidia для борьбы с отвалами, чип прибавил в площади относительно предшественника 8800gtx, 484mm против 576mm у gtx280.  Сам я был обладателем такой карты референса от MSI около года и все было веригуд.. Но я андервольтил биос почти сразу после покупки новой карты почитав статей. Но знакомый с такой же картой этого не сделал и у него начались проблемы спустя пару месяцев.


 6е место

Наиболее частые лоты gtx650\650ti\660, довольно актуальные для нетребовательных онлайн игр, реже лоты gtx670\770\680. Статистика по отвалам значительно реже, чем у карт выше, но она имеет место быть. Сам я пользовался картами приобретенными на авито - gtx660 от asus direct cu и референсом palit gtx680 в течении пары месяцев и никаких проблем не возникало. 


7е место

Radeon r9 290-390, отвалы также редки, но имеют место быть при плохом охлаждении длительное время, особенно референсы. Сам обладал картой 290x купленной с рук с 3мя вентиляторами, ни разу не разбирал ее для замены термопасты и к тому работала она у меня все время на повышенном  поверлимите +30% для удержания стабильного ГГц и все было отлично в течении 2х лет, затем продал в бум майнинга. 


8е место

Наименее подверженная из рассмотренных в этой статье, линейка rx470,480,570,580. Отвалы крайне редки, но имеют место быть если почитать форумы. То же можно сказать и о линейке gtx900, в которую входят gtx750\750ti\950\960\970\980\980ti.


Не буду присуждать место 2х-головым картам, как например gtx590, gtx690, 7990, 6990 оно и ежу понятно, что отвалы тут как пить дать.


С остальными же моделями можно не париться, отвалы скорее исключение, чем правило.

Спасибо за прочтение и не болейте отвалами.

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