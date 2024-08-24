Не особенно радуют новинки последних лет по уровню графики, а требования выдвигают очень высокие, сильно непропорционально улучшению графики. Ярчайший пример, последняя новинка Вуконг, в которой на стабильные 60 фпс в режиме FullHD 1080p не способна ни одна видеокарта в мире, если речь о максимальных настройках, при том, что графика оставляет двоякие впечатления. Назвать ее словом NextGen язык не поворачивается.

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Отсюда следует, что PS5 также не способна тянуть Вукнога при настоящих 60фпс, предлагая лишь фейковые 60фпс путем генерации в самом быстром режиме, для которого характерны артефакты и задержки местами настолько критичные, что предпочтительнее играть при 30фпс без генерации. На Xbox же игра пока не вышла из-за проблем с производительностью, Страшно представить в каком разрешении она будет работать на XSS, если даже на ps5 разрешение может падать до 720p.

Тем не менее игру встретили довольно восторженно, но это больше заслуга игрового процесса и подачи, чем графики.

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Самая последняя игра, которая вызвала у меня вау-эффект была Doom 2016. Графика реально была некст-геновой и до сих пор не сильно уступает новинкам своего жанра.

Графика смотрится хорошо даже сегодня, а 8 лет назад выглядела бесподобно как в статике, так и в динамике.

Я вспоминаю как восхищался графонием нового Дума и часами залипал в фоторежиме. Моя видеокарта hd7950 тянула игру при кристальных 60фпс+всинк на ультрах при 1680х1050 в вулкан режиме.

Именно такая карта была у меня на момент выхода Doom 2016

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Да и на такой карте, как gtx 660ti, можно было вполне неплохо играть на высоких в фулхд, при стабильных 30-40фпс. А топы того времени выдавали просто космические фпс. Например 980ti на ультрах в фулхд могла в 110-130фпс, а gtx1080 на ультрах даже в 4к выдавала около 50фпс! Если же взять 4090 - топ нашего времени, то она тянет Дум при 8к на ультрах, выдавая стабильные 120фпс и выше! К процессору же требования были минимальнейшие, даже самого первого i3 на 1156 сокете хватает для того, чтобы фпс никогда не падал ниже 60.

Id software являются эталонами по оптимизации, но к сожалению игры выпускают очень редко и последняя их игра в лице последнего Doom вызывала у меня неоднозначные впечатления, как по игровому процессу, так и по графике, местами в более старой части графика выглядела лучше, но фпс в более новой значительно ниже, если на максимальном пресете, без трассировки, в нативных 8К 4090 может обеспечить стабильные 60+ фпс, то с трассировкой уже с просадками до 40.

Если взять игру поновее и чуть ближе по жанру и антуражу к Вуконгу, то это будет игра Shadow of the Tomb Raider 2018. Графика в ней почти не уступает Вуконгу, где-то хуже, но где-то и покруче будет, но 4090 выдает практически консольную 30ку с просадками до 26 и 50фпс в более простых уровнях, таких как 3-я часть бенчмарка при нативных 8К и максимальных настройках с RT! Если же отключить RT, то фпс вырастет еще раза в полтора, а если ДЛСС на качество, то будут стабильные 60+ на ультрах при 8К.

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Игра еще новее, такая как Gears 5 2019, с потрясной графикой в нативных 8K и максималках выдает в районе 40фпс, а просадок ниже 30 не просто бывает, чаще даже выше 40 пляшет.

Неужели эти игры на порядки хуже по графике, чем Вуконг? Особенно поражает отличие фпс в игре Doom 2016. Если сравнить с Вуконгом, то первую игру, 4090 способна тянуть в нативных 8к на максималках (режим кошмар) при 100фпс или при стабильных 120+ фпс в режиме ультра, то последнюю, даже в 1080p не способна тянуть при стабильных 60 фпс, с частыми просадками до 40. Если сопоставить эти величины, то требования у Вуконга примерно в 35-40 раз выше, чем у Doom 2016, а можно ли сказать, что графика Вуконга в 40 раз круче Дума 2016? Ответ за вами.



