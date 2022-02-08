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Начнем как всегда с упаковки и внешнего вида.

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Упаковка немного пострадала, но все надписи вполне различимы, да и содержимое в полном порядке, так что я не стал настаивать на том чтобы мне поменяли товар, когда покупал вентилятор.

Сверху в коробке организован отсек, в котором лежит крепёж и переходник-разветвитель с молекса на пару 3пин разъёмов.Толи у вентилятора отверстия под крепления шире чем надо, то-ли саморезы тонковаты, но их легко прокрутить, так что если вы будете использовать только их, то крутите осторожнее.

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Сам же вентилятор выглядит вот так. Изготовлен он весьма качественно, нет никаких неровностей и заусенцев, на стойках мотора скругления углов и имеются дополнительные рёбра жёсткости на обойме. Провод питания питания 40 сантиметров. По уголкам наклеены резиновые прокладки. Производителем заявлены следующие параметры.

Размеры 120×120×25mm

Вес 150g

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Напряжение питания 12VDC

Допустимое напряжение 10.8～13.2VDC

Стартовое напряжение 7VDC

Потребляемый ток 0.25±10%A

Потребляемая мощность 3W

Подшипник Hydraulic Bearing

Скорость вращения 1600±10%RPM

Максимальная производительность 60CFM

Шум 27.5dB(A)

Плюс на сайте DNS есть такая информация

Максимальное статическое давление 20.6 Па

И по факту, мой экземпляр спокойно стартует при напряжении 5 вольт.



Теперь давайте разберём что мы увидели более детально, но перед этим давайте посмотрим на каких скоростях работает вентилятор. Для этого воспользуемся программой ASUS Fan Xpert 4.

Как видим на даже 5 вольтах вентилятор даёт более 700 оборотов в минуту, что довольно много. Максимальные обороты соответствуют заявленным. Внутренняя часть обоймы выполнена в виде кольца с прямыми стенками, а по задней кромке лопастей имеются "закрылки", которые короче, чем сама лопасть. С наружной и внутренней части "закрылок" не доходит до основания и кромки лопасти оставляя зазоры. Такая конструкция крыльчатки хорошо работает на противодавление по выхлопу, например при продувке радиатора. Резиновые прокладки заявлены как антивибрационные, но хоть как-то гасить вибрацию они будут только если прикрутить их на длинные болты с широкими шляпками. Так вентиляторы устанавливают на радиаторы водяного охлаждения. При креплении на саморезы из комплекта никакого гашения вибраций не будет. Зато у этих прокладок есть другое полезное свойство - они не скользят. По ровной чистой поверхности вентилятор двигается весьма неохотно, если толкать его пальцем, а если положить руку сверху и попытаться сдвинуть, то кажется, что он приклеен. Это очень хорошо, когда мы ставим вентилятор на башенный кулер или радиатор водянки - даже при сильной вибрации он будет оставаться на месте и не разболтает крепления. Вибрация на данном вентиляторе есть и это первый недостаток данного вентилятора. При минимальных оборотах слабая, а при максимальных умеренная, но довольно жёсткая. Впрочем это не беда и лечится установкой силиконовых гвоздей вместо комплектных саморезов. Это я проверил на практике и результат получился отличный - вибрация почти полностью ушла даже на высоких оборотах, а на низких не наблюдалась вовсе. Второй недостаток, который подручными средствами уже не исправишь - это треск мотора. Его отчётливо слышно при работе на напряжении 5 вольт, а это меду прочим в районе 750-800 оборотов в минуту. Что касается шума издаваемого вентилятором то тут всё соответствует заявленным параметрам и ожиданиям. До 1000 оборотов вентилятор можно считать тихим, но вовсе не бесшумным. Выше 1300 оборотов он уже становится громким. Поток воздуха средний, что вполне ожидаемо исходя из конструкции и характеристик.

Что в итоге? Перед нами весьма качественно спроектированный и изготовленный вентилятор, который прекрасно подходит для работы с радиаторами систем водяного и воздушного охлаждения, а так же для установки в блоки питания, если родной вентилятор вышел из строя или не устраивает вас по каким-либо другим причинам. Тут его конструкция подходит как нельзя лучше, а высокая скорость при низком напряжении питания будет обеспечивать нормальный продув даже при невысоких температурах охлаждаемых устройств, что в свою очередь исключает плавающий режим изменения скорости при низких нагрузках на систему. Если бы не треск мотора, то это был бы достойный наследник Zalman ZM-F3 для замены вентиляторов в блоках питания, но увы. В качестве корпусного тоже может использоваться, особенно если перфорация на выдув плохо продуваемая и уровень громкости не критичен. Для бесшумных и ультратихих систем не подходит совершенно, а вот в просто тихих вполне допустим, если организовать виброразвязку. Крайне желательна установка на ативибрационные гвозди если используется в блоке питания или в качестве корпусного, иначе будет гудеть. Рабочие параметры средние, так что ожидать от него суперпроизводительности даже при работе на максимальной скорости не стоит.

Плюсы

Хорошее качество изготовления

Хорошо работает на противодавление

Продуманная конструкция

Длинный провод питания

Минусы

Вибрация

Плохо заглушен мотор



