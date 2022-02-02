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Обзор SSD 128Gb за 1000 рублей - Movespeed 128 GB модель YSSDJQB-128GSQ

Так как на SSD бренда Movespeed никаких обзоров на русском в интернете не обнаружил, пишу его сам. :)
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Сегодня в мои руки попался довольно редкий в нашей стране зверёк - SSD бренда Movespeed. Бренд этот настолько Китайский, что на официальном сайте movespeed.com  всё исключительно по Китайски, других языков не предусмотрено. Попал он ко мне банально. Понадобился SSD для модернизации древнего компа. Неважно какой, главное чтобы был SATA, имел размер 128 ГБ и стоил как можно дешевле. Так что по сути единственным критерием при выборе была цена. Самым дешёвым SSD который удалось найти на AliExpress оказался Movespeed 128 GB, а точнее модель YSSDJQB-128GSQ. Достался он мне за 1075 рублей, но это было в декабре, так что по ходу я удачно попал на предновогодние распродажи. Сейчас он в том же MOVESPEED Official Store стоит на пару сотен дороже.  Давайте рассмотрим что же мне в итоге досталось.

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Начнём с упаковки и внешнего вида.

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Поставляется SSD вот в такой коробочке с изображением глаза кошки и окошком на задней стороне, через которое видно что именно находится внутри.

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В коробке сам SSD в блистере и бумажная инструкция. Из оной можно узнать что производитель гарантирует 50ТВ записи в течении гарантийного срока эксплуатации. Скромно по нынешним временам, но это самая младшая модель в линейке, так что и такой показатель вполне приемлем. 

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Собственно устройство выглядит вот так. Корпус пластиковый, на защёлках. Открывается довольно просто. Ну а теперь заглянем внутрь. :)

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И видим компактную плату на которой имеются два чипа памяти TLC Hynix H25BFT8A1M8R и контролер Yeestor YS9082. На обратной стороне есть пара площадок для чипов памяти, так что на этой плате можно сделать и 256 ГБ модель. Начинка вполне обычная для бюджетного SSD.

Далее рассмотрим как оно работает. :) Для начала проверим скорость работы на пустом накопителе.

На небольшом объёме данных всё замечательно.

Но вот если данных много картина совсем другая и стоит её более подробно рассмотреть.

Как видим пока на диске есть свободное место, запись идёт в режиме SLC и со скоростью полный порядок, но как только мы заняли более 30% имеющейся ёмкости, контролер переключается в режим TLC и скорость падает ниже плинтуса. Такое поведение ничем не отличается от других SSD той же ценовой категории, всё как обычно. Далее дадим контролеру 20 минут на "утрамбовывание" данных и повторим замеры на заполненном SSD.

Картина та же самая. Пока есть свободное место для быстрой записи скорость высокая, но как только оно кончилось процесс идёт как похоронная процессия - медленно и печально.Что собственно и ожидалось. Подробно и углублённо рассматривать работу данного накопителя не вижу смысла, потому как на такой же памяти и аналогичных контролерах работает более половины бюджетных китайских SSD. Если кому интересно можно забить в поиск приведённые выше названия памяти и контролера - материалов хватает.

Есть у данного накопителя и своя фишка - индикатор работы...

Расположенный в совершенно неподходящем месте - на нижней стороне устройства. 

Выводы:

Перед нами самый обычный Китайский бюджетный SSD. Никаких чудес он нам не демонстрирует, но и никаких заметных недостатков у него нет. Учитывая установленные комплектующие особых проблем с надёжностью не предвидится, да и заявленные производителем 50ТВ TBW выглядят вполне реалистично. 

Плюсы:

Хорошее качество изготовления и сборки

Рабочие параметры соответствуют цене и ожиданиям

Хорошее соотношение цена/качество

Минусы:

Идиотское расположение индикатора работы

Если вам нужен дешёвый SSD, то на Movespeed 128 GB стоит обратить внимание, но не забываем что это всё же бюджетное устройство и не стоит от него ожидать слишком многого .


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ssd 128 gb movespeed yssdjqb-128gsq
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