Китайская группа спрятала небольшой сюрприз в одном из своих рекламных роликов. На видео можно увидеть загадочный ноутбук, экран которого удлиняется.
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Lenovo не упомянула о концепции ноутбука с выдвижным дисплеем. Вместо этого компания говорит о революционных инновациях в области форм-фактора.
Как видно на видео — примерно с минуты 00:53 — экран ноутбука выдвигается одним нажатием кнопки. Это значительно увеличивает размер экрана. В коротком ролике не показано, как технически реализован выдвижной дисплей.
Многочисленные открытые вопросы
Как такой экран влияет на вес устройства? Остается ли ноутбук сбалансированным с гигантским экраном или ему грозит опрокидывание вперед? А как насчет долговечности и прочности? Все эти вопросы остаются без ответа.
Это почти наверняка тот концепт, который еще долго не будет готов к серийному производству. Lenovo также не предоставляет никакой конкретной информации по этому поводу.