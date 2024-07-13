Известно, что флагман линейки, Galaxy S25 Ultra, получит в очередной раз улучшенную камеру и корпус со скругленными углами как у Galaxy Note7.

После официального выхода Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6 мы можем обратить внимание на следующую линейку флагманских телефонов Galaxy, и, похоже, самая дорогая модель Samsung Galaxy S25 может получить измененную форму.

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Samsung Galaxy S25 Ultra будет иметь асимметричный дизайн рамки, которая будет более закругленной к задней части и более прямой к передней, где находится экран.

Это небольшое сужение, по-видимому, призвано сделать телефон более удобным для удержания.

Поскольку ожидается, что серия Galaxy S25 появится в январе 2025 года, то есть примерно через шесть месяцев и ходят слухи, что дизайн стандартной модели, модели Plus и модели Ultra уже завершен.