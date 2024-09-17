Трекеры — это хороший способ отследить привычки. Многие сразу же начнут протестовать: «А зачем это вообще надо?» «Только время теряешь!» Отвечу: нет, на самом деле, мы редко отдаем себе отчет в том, как и что делаем, во сколько просыпаемся, чем питаемся, сколько сидим за компьютером, а сколько занимаемся спортом. «Мы» — это все люди вообще, и я в данном случае абсолютно не исключение. Но вот трекер Notion помогает контролировать привычки и даже их корректировать по мере сил и возможностей. Расскажу, как это работает.

О чем я хочу рассказать?

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Как его добавить себе в приложение Notion

Никому не открою Америку, если скажу, что трекеров сотни, а то и тысячи. Под разные платформы — и под Андроид, и под Айфон, на компьютеры, мобильные телефоны… Некоторые довольно сильно берутся «контролировать» жизнь своего хозяина. И это играет злую шутку, потому что со временем начинает скорее раздражать. Важен баланс между контролем своей деятельности и привычек и удобством. Если отметка о привычках занимает больше пяти минут в день, это уже потеря времени и точно будет вызывать негативные эмоции.

Ну и есть, конечно, люди, которые постоянно настраивают-перенастраивают под себя трекеры. На мой взгляд это явный перебор. Цель приложения ведь не «засиживаться» в нем, иначе не будет никакой разницей между полезным трекером привычек и каким-нибудь прокрастинаторским ТикТоком, куда заглянешь в видео — и не заметишь, как час сбежал в никуда…

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Поэтому предлагаю именно этот трекер. Он не побуждает настраивать-перенастраивать, не превращает функцию в очередную прокрастинацию. Выглядит так:

Обзор фишек и возможностей

Расскажу о том, какие есть у трекера плюсы. Вот они:

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Легко добавить любую деятельность — или удалить, если она уже неактуальна;

Можно добавить в один клик дату, в том числе, конкретный день с конкретной привычкой;

Легко посмотреть, какие в среднем привычки преобладают за период времени — неделю или месяц, а то и за целый год;

Результаты выводятся в различных форматах — календарь, табличный и т.д.

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Сразу стоит заметить особенность Notion. Они почему-то сделали так, что неделя стартует не с понедельника, а с воскресенья. Это исправляется внутри приложения: нужно пойти в меню Settings & members, после чего выбрать подменю Language & region. Здесь ставим начало с понедельника. Вот здесь четко видно, что тренировки — ОК, английским занимаюсь с завидным упорством (правда, я молодец?). А вот на чтение не всегда времени хватает…

Еще есть гитара, с ней вообще все печально. С другой стороны, я и не претендую на лавры Джимми Хендрикса. Поэтому считаем, что ничего страшного в плохом соблюдении привычки нет.

Предположим, я решил, что славы великого гитариста мне все равно никогда не добиться. И вообще не надо распыляться, давайте сосредоточимся на более реалистичных целях. Можно убрать то, что не актуально. Или убрать лишние подписи — просто оставить символы. Там, где штанга — тренировка, где книжка — чтение. И без лишнего текста понятно. Такой себе прогрессивный UI/UX.

Кстати, обратите внимание на шкалу Прогресса. Можно отмечать свои достижения и награждать себя же, когда достигнете заветной сотни. Такой себе элемент геймификации.

Как поставить себе этот трекер

Шаблон скачивается по этой ссылке (может нужно будет включить VPN). Поставить себе его очень просто — нажимаете Duplicate, и он оказывается в вашем Notion. Так что это даже не скачивание на диск или телефон, просто перенос онлайн.

Показываю принцип редактирования. Например, хочу поменять какие-то привычки. Навожу курсор на значок, нажимаю клавишу мыши.

Здесь у нас «Тренировка». Предположим, хочу ее удалить и заменить чем-то другим. Например, бегом в парке. Без проблем — сначала, как уже сказал, кнопка мыши. Потом «Delete property» — «Delete». Все, удалили.





Заметили, что «Прогресс» отключился? Это не баг, а фича. Его можно настроить потом заново, но это чуть позже.

Сейчас пока покажу, как добавить новую привычку. Нажимаем на любую из оставшихся, после чего выбираем Duplicate property. Получится копия, но ее сразу же можно переименовать в то, что нам надо. Например, я хочу вместо тренировок сделать поездки на велосипеде — скопировал «Чтение», но вместо второго «Чтения» соответственно будет «Велосипед». Иконку тут же меняем, чтобы не путать книгу с велосипедом.

Трекер «Велосипеда» появится уже на следующий день.

Однако в других форматах не отобразится. Например, в «Календаре». Вот тут понятно, что никаких велосипедов и близко нет.

Что нам надо, так это пойти в Properties, предварительно нажав три точки. А там найти велосипед и ткнуть по нему. Все добавится на свое место.









Теперь пришла пора вспомнить про наш бар «Прогресса», который явно было бы очень жаль терять. Особенно если ближайшая награда за какую-нибудь полезную привычку была не за горами. Ничего страшного не случилось, мы легко вытащим «Прогресс» из небытия простыми действиями.

Нажимаем на «Прогресс». Затем «Edit property» — «Formula».

И опять нет «Велосипеда», да что ты делать-то будешь! Но ничего страшного. Оказывается, все уже подготовлено. Идем обратно в «Календарь». Прогресс вышел на чужое место, его надо вернуть на свое. Просто перетаскиваем вниз. Для этого надо снова нажать на уже знакомые три точки, после чего выбрать не менее знакомую Properties. Тащим «Прогресс» вниз, наслаждаемся результатом.

Все очень просто. Достаточно пару раз пройтись по функциям трекера, чтобы выучить где что находится и как управляется. А функционал крайне полезный — отмечаю, чем занимался, куда уходит время, есть ли полезные привычки. Добавляю себе новые, что помогает в работе и достижении целей. Например, изучение языков — пригодится, даже если вы последний раз открывали учебник английского в школе, а с тех пор помните только «Май нейм из Вася», ну или как вас зовут.

Вот такой трекер, который рекомендую всем. Он бесплатный — пользуйтесь.



