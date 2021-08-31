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Покупаем криптовалюту правильно - первые шаги на бирже Бинанс

Как торговать новичку на самой популярной бирже Binance? Как зарегистрироваться на Бинанс?
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Приветствую вас, друзья. Тема криптовалют не сходит с уст пользователей уже на протяжении целого десятилетия. Что, собственно, вполне логично, ведь вопреки негативным прогнозам, криптовалюты за столько лет не просто выстояли на рынке, а показали невероятные результаты и крутой рост. Сегодня я хотел бы поделиться с вами своим опытом сотрудничества с биржей Binance, постараюсь как можно подробнее рассказать обо всех возможных нюансах, которые необходимо знать новичкам. Биржа Binance представляет собой доступный способ вхождения на рынок криптовалют с наименьшим риском. На бирже представлен широкий спектр блокчейн-проектов с отличной репутацией, а некоторое время назад на рынок вышли security-токены от таких крупных компаний, как Microsoft и Apple, занимающих весомое место в сфере IT-технологий. Этот факт привлёк дополнительный интерес общественности к криптовалютам, в первую очередь, речь идет об инвесторах с традиционной фондовой биржи, которые стали скупать криптовалюту в крупных объёмах. На мой взгляд, в будущем блокчейн-технологии займут лидирующее место, и большинство инвесторов будут обитать именно на биржах криптовалют. Если вам интересно, можете заглянуть в мои статьи, где я рассуждаю о биткоине. Одним из преимуществ криптовалютного рынка, о котором, кстати, мало кто упоминает, — являются круглосуточные торги, без каких-либо перерывов и ограничений во времени. Торговать криптой можно в любое время суток. Ещё один весомый плюс, которым может похвастаться Binance — это 100%-ная ликвидность. Вы только себе представьте: оборот биржи составляет 96 691 195 010$ — это значит, что можно не бояться, что в какой-то момент крипта закончится и вам не хватит токенов для совершения сделки. Можете торговать, сколько вам угодно. Кстати, чтобы узнавать ещё больше информации о криптовалютах и заработке в интернете подписывайтесь на мой Telegram канал, чтобы первыми узнавать о новостях.

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Ну что ж, думаю, самое время перейти к так называемой экскурсии по криптовалютному рынку. Сначала проходим простую регистрацию на бирже Binance, после чего мы получаем доступ к личному кабинету. Зарегистрироваться проще, чем вы думаете, один щелчок по ссылке — и вы в системе. Регистрация осуществляется с помощью электронной почты либо номера телефона. На странице регистрации нужно будет ввести необходимые данные и придумать уникальный пароль. Нажимаем на галочку «Принимаю условия обслуживания». Далее создаём аккаунт, нажав на соответствующую кнопку. После чего ожидайте письма на электронную почту, в котором вас попросят подтвердить регистрацию. Кстати, приятный бонус от меня в размере 5 процентов, то есть Вы сможете экономить чуточку на комиссии. Мелочь, но приятно.

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Затем повторяем процедуру ввода данных, указанных при регистрации, будьте предельно внимательны, после чего вы окажетесь на главной странице биржи. Следующий обязательный этап — прохождение «верификации». Для этого нужно перейти в личный кабинет, в левом верхнем углу вы найдёте соответствующую иконку, на которую, собственно, вам нужно будет нажать.

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Итак, находим графу «Личные данные», вас попросят пройти процедуру KYC, прописываем свои ФИО, а также регистрационные данные. Далее отправляем скан паспорта (появится специальная кнопка «загрузить»), и фотографируемся на фоне документа, подтверждающего личность. Без процедуры KYC вам не обойтись, это порядок, который контролирует регулятор, но не переживайте об утечке данных. Биржа гарантирует конфиденциальность и безопасность. О том, что вы зарегистрировались на бирже, российским контролирующим органам, известно не будет. Благодаря процедуре подтверждения личности вы сможете в два счёта совершать сделки по покупке и продаже крипты по самой выгодной на данный момент цене, воспользовавшись банковской картой. Уточню, что карта стороннего лица не подойдёт, система не пропустит данную операцию, пополнять счёт можно только с карты владельца аккаунта и никак иначе. Не переживайте, что о ваших сделках с криптой может стать известно регулятору или банку. Эта операция будет расценена банком как стандартная бытовая покупка.

С целью защиты вашего аккаунта на бирже предусмотрена двухфакторная аутентификация. Рассказываю, как её пройти. Вспоминаем шаг, где мы нажимали на иконку с кнопкой «Верификация», только в этот раз тыкаем на кнопку «Безопасность».Подтверждаем свой номер телефона, чтобы никто без Вашего ведома не мог совершать транзакции (смотри на скриншоты ниже). Для большей защиты вы можете настроить Google аутентификацию, но это не обязательное условие.

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Купить криптовалюту можно в разделе с соответствующим названием. После чего нажимаем на пункт «Пополнение с карты», вносим деньги на счёт, пополняем баланс, эта валюта, собственно, вам понадобится чуть позже для покупки криптовалюты. Для тех, кто не хочет долго ждать, в бирже существует раздел «Кредитная / дебетовая карта», в рамках которого криптовалюта доступна для покупки по текущему курсу (курс фиксированный, никаких дополнительных действий совершать в этом случае не потребуется). Сделка совершается, в буквальном смысле, в один клик.

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Обратите внимание, что в разделе «Купить криптовалюту» денежные средства на биржу вносятся непосредственно с карты, но комиссия в этом случае составит 3,3%. Опять же, можно воспользоваться электронным кошельком Payeer или AdvCash, тогда дополнительная комиссия взиматься не будет. В разделе «Кредитная / дебетовая карта» криптовалюта доступна для покупки напрямую с банковской карты.

Итак, с пополнением счёта, думаю, здесь всё более-менее понятно. Но где же найти криптовалюту, которую мы приобрели? С этой целью переходим в раздел «Кошелёк» - «Фиат и спот». Откроется страница, на которой вы увидите всю купленную вами криптовалюту, а также доступные фиатные средства. Рядом с каждым активом имеются кнопки «Ввод», «Вывод» и «Торговля», собственно, названия этих кнопок говорят сами за себя. Отмечу, что показанный аккаунт на скриншотом не является моим (аккаунт моего маленького друга).

Далее скажу несколько слов о свободном предложении криптовалюты на бирже. Нажимаем на кнопку «Торговля», переходим в пункт «Классическая». Новичок, скорее всего, ужаснётся при виде множества цифр и столбиков, но спешу вас успокоить, это впечатление обманчивое. Каждую секунду на бирже миллионы людей совершают сделки по купле и продаже криптовалюты в разных валютных парах. Выбор пары сделать довольно просто. Заходим в «поиск», расположенный в левом верхнем углу, вбиваем туда криптовалюту, которая нам нужна. К примеру, нас интересует покупка Bitcoin за так называемый криптовалютный доллар, или, попросту говоря, USDT. Далее в поиске вбиваем аббревиатуру BTC, на странице чуть ниже нужно найти и нажать на криптовалютную пару BTC/USDT. Блоки, расположенные чуть ниже, нам позволят осуществить выбор необходимого количества Bitcoin или USDT, которые мы бы хотели обменять. Обратите внимание, что по умолчанию, будет указана рыночная цена по состоянию на текущее время. В случае если стоимость крипты опустится на более низкий уровень, ордер сработает не сразу, нужно будет какое-то время ждать, пока она снова поднимется до той же отметки.

В завершение хочется сказать, что представленная мной информация содержит минимальные знания, которых, опять-таки, будет достаточно для первых шагов на пути в погружение в криптовалютный рынок, а именно — в биржу Binance. Буду рад вашим комментариям на тему криптовалют, интересно ваше мнение о блокчейн-технологиях, и что вы слышали о криптовалюте ранее. Пишите в комментариях, поддерживаете ли вы мою точку зрения относительно того, что за биткоином будущее, или же вы убеждены, что биржа — это пузырь, который рано или поздно лопнет. Благодарю за внимание. Пока.

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