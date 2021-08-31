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В этой статье хочу поговорить про Биткоин (простыми словами) и рассказать о том, как он устроен. Перед тем, как начну, хочу уточнить один момент. Когда речь идёт про саму систему то, слово Биткоин пишется с заглавной, а если речь идет про денежную единицу внутри системы, то тогда просто биткоин.

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Начнем с того, что существуют фиатные (бумажные) деньги, куда относятся все государственные валюты, то есть евро, доллар, рубль и так далее. А есть цифровые монеты, как например, Биткоин. Да, это первая монета среди всех криптовалют, но не нужно думать, что она единственная.





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Главным преимуществом Биткоина считается то, что для подтверждения транзакций не нужно третьего лица. Как Вы знаете, во всех наших банковских переводах присутствует третье лицо, кем является Банк. В системе Биткоина все транзакции подтверждают сами же участники сети, то есть майнеры. А это говорит о том, что он (Биткоин) децентрализованный и независимый, то есть системой не управляет один или группа людей, как это обычно бывает в банках. Что такое децентрализация? Если говорить коротко, то это перераспределение власти, нет конкретного управляющего в системе.

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Как работают транзакции в Биткоине? Все переводы средств (биткоинов) в сети Биткоина проводятся с помощью майнинга. Для перевода пользователь должен зайти в специальную программу, далее указать сумму и адрес биткоин-кошелька. И после того, как пользователь нажмёт на кнопку "Отправить", это ещё не значит, что биткоины ушли получателю. Сначала запись об этой транзакции должна быть записана в специальный реестр (блокчейн). Слово "блокчейн" переводится с английского как "цепочка блоков".

Ещё раз повторюсь (см. на скриншот ниже), вся информация о транзакции рассылается всем участникам сети Биткоина (майнерам) и эти же майнеры занимаются генерацией этого самого блока. В блок записывается определенное количество транзакций и после того, как блок будет полностью сгенерирован, участники сети получат вознаграждение. Таким образом происходит эмиссия монет (их выпуск, производство). И на этом месте, думаю, Вы уловили откуда берутся сами биткоины. Уточню, что прибыль получает только тот майнер, который сгенерировал блок первым. Генерация блока это сложная математическая задача, для которого нужны специальные устройства (видеокарты) и, соответственно, электроэнергия. Думаю, что каждый из Вас знает как нынче подрожали видеокарты. Резюмируя выше сказанное, биткоин далеко не берется с воздуха. Для генерирования биткоина необходимо какое-то количество электроэнергии и майнинг фермы. На момент этой статьи всего существует 18,762,756 биткоинов из 21,000,000. Если забегать вперёд, то последний биткоин будет добыт в 2140 году.

Кстати, все эти блоки криптографически связаны между собой таким образом, что даже самые незначительные изменения информации в одном блоке приведет к изменению вплоть до последнего. Поэтому этого практически невозможно сделать.

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биткоин генерируется путем сложных математических операций;

информация о всех транзакциях в сети биткоина записывается в блокчейн;

блокчейн нельзя удалить или отредактировать, так как он зашифрован и распределён среди всех участников сети;

биткоины не достаются бесплатным образом. Для их генерации нужно затрачивать ресурсы;

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