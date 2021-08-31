Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Что такое Биткоин простыми словами

Что из себя представляет биткоин и как он работает? Какими преимуществами обладает первая криптовалюта в мире?
[ ] для раздела Блоги
2
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Топовая 3070 Ti супердешево, смотри
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В этой статье хочу поговорить про Биткоин (простыми словами) и рассказать о том, как он устроен. Перед тем, как начну, хочу уточнить один момент. Когда речь идёт про саму систему то, слово Биткоин пишется с заглавной, а если речь идет про денежную единицу внутри системы, то тогда просто биткоин.

реклама

Начнем с того, что существуют фиатные (бумажные) деньги, куда относятся все государственные валюты, то есть евро, доллар, рубль и так далее. А есть цифровые монеты, как например, Биткоин. Да, это первая монета среди всех криптовалют, но не нужно думать, что она единственная.


анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза

Главным преимуществом Биткоина считается то, что для подтверждения транзакций не нужно третьего лица. Как Вы знаете, во всех наших банковских переводах присутствует третье лицо, кем является Банк. В системе Биткоина все транзакции подтверждают сами же участники сети, то есть майнеры. А это говорит о том, что он (Биткоин) децентрализованный и независимый, то есть системой не управляет один или группа людей, как это обычно бывает в банках. Что такое децентрализация? Если говорить коротко, то это перераспределение власти, нет конкретного управляющего в системе.

реклама

Как работают транзакции в Биткоине? Все переводы средств (биткоинов) в сети Биткоина проводятся с помощью майнинга. Для перевода пользователь должен зайти в специальную программу, далее указать сумму и адрес биткоин-кошелька. И после того, как пользователь нажмёт на кнопку "Отправить", это ещё не значит, что биткоины ушли получателю. Сначала запись об этой транзакции должна быть записана в специальный реестр (блокчейн). Слово "блокчейн" переводится с английского как "цепочка блоков".

Ещё раз повторюсь (см. на скриншот ниже), вся информация о транзакции рассылается всем участникам сети Биткоина (майнерам) и эти же майнеры занимаются генерацией этого самого блока. В блок записывается определенное количество транзакций и после того, как блок будет полностью сгенерирован, участники сети получат вознаграждение. Таким образом происходит эмиссия монет (их выпуск, производство). И на этом месте, думаю, Вы уловили откуда берутся сами биткоины. Уточню, что прибыль получает только тот майнер, который сгенерировал блок первым. Генерация блока это сложная математическая задача, для которого нужны специальные устройства (видеокарты) и, соответственно, электроэнергия. Думаю, что каждый из Вас знает как нынче подрожали видеокарты. Резюмируя выше сказанное, биткоин далеко не берется с воздуха. Для генерирования биткоина необходимо какое-то количество электроэнергии и майнинг фермы. На момент этой статьи всего существует 18,762,756 биткоинов из 21,000,000. Если забегать вперёд, то последний биткоин будет добыт в 2140 году. 

Кстати, все эти блоки криптографически связаны между собой таким образом, что даже самые незначительные изменения информации в одном блоке приведет к изменению вплоть до последнего. Поэтому этого практически невозможно сделать.

реклама

  • биткоин генерируется путем сложных математических операций;
  • информация о всех транзакциях в сети биткоина записывается в блокчейн;
  • блокчейн нельзя удалить или отредактировать, так как он зашифрован и распределён среди всех участников сети;
  • биткоины не достаются бесплатным образом. Для их генерации нужно затрачивать ресурсы;

Если Вы хотите следить за последними новостями в сфере крипты и новыми проектами, то советую подписаться на Telegram канал, там много очень много полезной информации. Всем желаю отличного дня!

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.8 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

bitcoin биткоин биткоин цена биткоин купить биткойн bitcoin abc биткоин для новичка биткоин как работает что такое btc что такое биткоин
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
17
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
18
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
34
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
16

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 34
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
17 августа 2021 32
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft удалила из Windows 11 несколько привычных функций, существовавших более 10 лет
62
Запрет майнинга обрушил цены на видеокарты в Китае – GeForce RTX 3060 за 28 000 р
46
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
279
Battlefield 2042 будут продавать в комплекте с SSD
68
Следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 может оказаться значительно дороже предыдущего
58
В новой версии PlayStation 5 уменьшили радиатор системы охлаждения
10
Windows 11 не позволит устанавливать обновления владельцам старых процессоров
42
Microsoft заявила о невозможности установки Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х и всю первую серию
26
Майнеры скупили почти все GeForce RTX 3070 Ti в РФ, а Radeon RX 6600 XT стала лучшим выбором геймера
109
Энтузиаст вооружился Unreal Engine 5 и показал, как должен был выглядеть WarCraft III Reforged
2
Детали обновления «Точно в цель» для War Thunder: новая техника, новые графические эффекты и кое-что ещё
9
Блогер выяснил причину уменьшение веса PlayStation 5 новой ревизии
9
Обновлённая версия PlayStation 5 перегревается из-за попытки Sony сэкономить на вентиляторе
37
Тим Кук рассказал о желании покинуть пост главы Apple и уйти на пенсию
19
В России замечены RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти
44
CD Projekt RED наняла группу мододелов, которая разработала инструментарий для правки файлов третьего «Ведьмака» и Cyberpunk 2077
4
Российские модули МКС в критическом положении – трещины появились в нескольких отсеках и расширяются
58
NexusMods удалили с сайта модификацию, запрещающую играть в Skyrim
8
Стал доступен список смартфонов Xiaomi, POCO, Redmi, которые получат Android 12
+
Началось закрытое бета-тестирование Icarus — нового «выживательного» проекта от главного идеолога DayZ
5

Популярные статьи

Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
88
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
171
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
17
10 простых и полезных советов по установке и настройке Windows 10 в 2021 году
8
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Собираем быстрый и недорогой компьютер для учебы и игр в 2021 году
12
Исследование влияния ревизии микрокода CPU в Corona Benchmark
7
Какие комплектующие можно покупать на вторичном рынке, а какие лучше не надо
47
Время покупать ПО для учёбы: Windows 10 за $6.25, MS Office за $23 и полезные утилиты со скидкой 90%
Что такое Биткоин простыми словами
2

Сейчас обсуждают

skydan
00:51
Так что ближе то, альтсизн или крипто зима?
Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы
Дмитрий
00:50
"За июни и июль"
Доходы майнеров продолжают снижаться, а вложения в GeForce RTX 3080 можно вернуть за 13 месяцев
Alexandr Noskov
00:49
Простыми словами - пирамида
Что такое Биткоин простыми словами
VRoman
00:49
А если хочется чтобы девайс прожил 5-10 лет без замены батареи? У нас замена АКБ стоит 140 баксов например, а из 15 бывших у нас дома или на работе планшетов батареи жили примерно 6-7 лет до полной не...
Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 получили ограничение по заряду батареи до 85%
Арсений Иголкин
00:49
Криптозима - сильное падение курса всех криптовалют, вот когда наступит тогда и надо покупать видяшки, подешевеют как новые, так и появится куча б/у, а не перед ней. Автор опять забайтить бредом решил...
Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы
skydan
00:47
Выпускник залупского университета Киевской области?
Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы
KashtanPalash
00:42
В секторе на СВО 5800Х лучше 11900К, а на азоте рокет далеко опережает 5800Х, почему-то.
Intel Core i9-11900K отличился в Geekbench3 Multi Core на частоте 6733 МГц
Adam_Zero
00:39
2070Суп, Метро Ласт Лайт не понятно что там с лучами, обычный хохлоразвод. Контрол без лучей совсем другая игра в плане ощущений от визуала. Киберпанк 2077 в ночных локациях с РТХ нечто, хочется боль...
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Сергей Светлый
00:37
да пошли вы нахер со своими зимами, алтьсезонами и прочей фигней
Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы
ev_rus
00:33
Ухах. А что в прекрасную независимую-то она не подалась, с весельчаком во главе, прикрытыми Сми (тем же Дождем) и за распрекрасного хохла?
Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем