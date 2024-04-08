Давайте начнем с чего-то легкого и теоретической части – что такое программирование? Это как искусство создания чего-то крутого с помощью компьютера и клавиатуры, как бы странно не звучало. Вообще, это не только про технические штуки, но и про стратегию, как в шахматах, только с кодом. В этой статье разберем распространённые ошибки новичков, я в свою очередь постараюсь дать совет, чтобы эффективно и продуктивно писать код.

«Планирование? А что это?»

Первая ошибка, с которой часто сталкиваются новички это планирование. Представьте, что вы отправляетесь в путешествие без карты или GPS – шансы заблудиться очень высоки!

Точно так же и с программированием: без плана можно запутаться в собственном коде.

Помимо составления плана работы, также важно правильно составлять план отдыха. Регулярные перерывы помогают сохранить продуктивность и предотвратить переутомление. Применение метода «помидора» (Pomodoro Technique) может значительно улучшить ваше времяпрепровождение за компьютером. Работайте 25 минут, затем делайте короткий перерыв в 5 минут. После каждых четырех «помидоров» предусмотрите длинный перерыв, например, 15-30 минут. Это поможет поддерживать высокую концентрацию и энергию на протяжении рабочего дня.

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Также для эффективного тайм-менеджмента лучше использовать инструменты, такие как ежедневные списки задач, календари и приложения для управления временем. Найдите тот метод, который лучше всего соответствует вашему стилю работы, и придерживайтесь его. «P. S. Я использую метод матрицы Эйзенхауэра».

А для того, чтобы создать набросок программы, лучше начать с определения основной цели вашего приложения или проекта. Затем разбейте ее на более мелкие задачи и функции. Используйте диаграммы, блок-схемы или псевдокод для визуализации структуры программы. Не забывайте описывать каждый шаг вашего плана подробно, чтобы иметь четкое представление о том, что нужно сделать. Это поможет вам организовать вашу работу и избежать затруднений в процессе разработки программы.

«Игнорирование документации»

Вот еще одна распространенная ошибка. Многие новички не обращают внимание на документацию, считая ее скучной и ненужной. Но на самом деле это как тот же самый навигатор, без которого можно потеряться в другой стране.

Прежде всего, документация предоставляет ценную информацию о том, как использовать различные функции и методы. Это как рецепт при приготовлении нового блюда: без инструкций вы можете испортить все.

Кроме того, документация часто содержит примеры кода, которые помогают лучше понять, как использовать определенные функции и классы. Тот же самый пример, образцы вязания для начинающего рукодельника – они помогают вам понять, как сделать нужный узор.

И не забывайте о сообществах разработчиков и форумах поддержки, где вы можете задать вопросы и получить помощь от опытных коллег. Всегда лучше спросить, чем заблудиться в коде и бесконечном поиске решения проблемы.

Так что следующий раз, когда столкнетесь с новой библиотекой или технологией, не игнорируйте документацию – она может стать вашим надежным компаньоном.

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«Неумение разбивать задачи на подзадачи»

Другая распространенная ошибка – это неумение разбивать задачи на подзадачи. Когда вы сталкиваетесь с большой задачей, может показаться, что она неподъемна и неосуществима. Однако разбивка ее на более мелкие части поможет вам лучше организовать свою работу и достигнуть поставленных целей.

Представьте, что вы строите дом. Вы начинаете с фундамента, затем строите стены, крышу и так далее. Точно так же и с программированием – разбивая большую задачу на более мелкие шаги, вы делаете процесс более управляемым и понятным.

Или другой пример из программирования. Представьте, у вас появилась идея написать приложение «Планировщик задач». Это может показаться огромной задачей на первый взгляд. Однако, разбив её на более мелкие подзадачи, можно с легкостью справиться с ней. Сначала создать набросок базового интерфейса пользователя или нарисовать Wireframe интерфейса. Затем разработать функционал добавления и удаления задач. Далее можно реализовать функцию отметки задачи как выполненной, добавить возможность редактирования задачи и так далее. Каждая из этих подзадач уже легко реализуема, делая маленькие шаги вперед.

Для того чтобы успешно разбить задачу на подзадачи, начните с того, чтобы определить цель вашей работы. Затем разбейте эту цель на более мелкие шаги или этапы, как говорилось ранее в примере с созданием приложения «планировщика». Каждый шаг должен быть конкретным и достижимым. Также, для лучшей эффективности используйте инструменты для визуализации вашего плана, такие как списки задач, диаграммы Ганта или канбан-доски. Это поможет вам следить за прогрессом и оценивать, какие задачи уже выполнены, а какие еще предстоит выполнить. Не бойтесь также делегировать некоторые задачи, если это возможно.

«Отсутствие тестирования»

Еще одна важная ошибка, с которой многие сталкиваются – это отсутствие тестирования. Многие новички, особенно когда они только начинают, склонны пренебрегать этим этапом разработки. Однако тестирование является неотъемлемой частью процесса создания программного обеспечения и играет ключевую роль в обеспечении качества вашего кода.

Представьте, что вы строите мост. Прежде чем дать людям пользоваться этим мостом, его необходимо протестировать, чтобы убедиться в его прочности и безопасности. Точно так же и с программированием - прежде чем ваше приложение попадет к пользователям, оно должно пройти тщательное тестирование, чтобы выявить и исправить ошибки и недочеты.

Существует несколько видов тестирования, таких как модульное тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование и т. д. Вам следует выбрать подходящие методы тестирования в зависимости от характера вашего проекта.

Не забывайте также о тестировании в процессе разработки (TDD), при котором вы сначала пишете тесты для функциональности, которую собираетесь реализовать, а затем пишете код, который проходит эти тесты.

«Недостаточное использование комментариев»

Многие новички подчас забывают, насколько важно хорошее документирование кода. Комментарии в коде – это как специи в блюде: без них можно обойтись, но с ними становится намного вкуснее и приятнее.

Представим, что ваш код – это рецепт вашего любимого блюда. Если вы не оставите подсказки (комментарии), то через пару месяцев вы возможно забудете для чего добавляли ту или иную функцию в вашей программе. А если кто-то другой захочет проанализировать ваш код, без комментариев он может быстро потеряться.

Используйте комментарии, чтобы объяснить, что делает определённая часть вашего кода, почему вы выбрали такой подход или реализацию, а также чтобы описать какие-либо особенности или предположения, на которых основан ваш код.