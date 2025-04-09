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О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом

История о том, как желание купить старую фэнтезийную RPG привела меня к огромной базе игр, проводить время за которой оказалось весьма интересно. И я нашел много необычных игр, о которых не знал раньше
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В конце января платформа цифровой дистрибуции GOG обновила свой список желаемого. Он отличается от списка желаемого в Steam. В него вносят игры, которых нет в магазине GOG. Чтобы команда сервиса знала, какие игры стоит добавить. А пользователи голосуют и пишут краткие отзывы об игре. Новый вишлист стал центром ностальгических воспоминаний. И оказался весьма полезен для геймеров. По крайней мере, мне так кажется. Огромная база игр, охватывающая все платформы и года, позволяла не только найти нужную игру, но и написать на нее отзыв, проголосовать и показать GOG и владельцу прав на игру, что она все еще нужна геймерам в DRM-Free варианте. От консольной классики до ПК-эксклюзивов. 

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Называется эта база игр GOG Dreamlist и я хотел бы рассказать, как я на неё наткнулся.

В 2009 году я впервые увидел игру Mage Knight: Apocalypse. Я не любил фэнтези, но мрачная и уютная атмосфера этой игры очаровала меня сразу. Особенно мне нравилась локация с болотом. Когда я купил себе ПК, я попросил у друга диск и ночами напролет играл в эту чудесную фэнтези-игрушку. Но однажды друг попросил диск назад, а после я переустановил Windows. И моим приключениям с Китаной и Шелой пришел конец. Благодаря этой игре я открыл для себя жанр MMORPG, включая те игры, что в нашем регионе никогда не издавались. 

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Но по этой игре все равно скучал и мечтал получить её в свою библиотеку Steam. Но её никто не спешил издавать в цифровом виде. Когда GOG раз за разом стал добавлять в свой магазин старые игры, я надеялся, что и Mage Knight: Apocalypse вернется в продажу. Но ни в одном из магазинов этой игры не было. 

Немногочисленные CD-диски с игрой продавались в интернете, но стоили как хорошая ААА-игра. Поэтому возможности купить его у меня не было. С доставкой цена была где-то тысячу рублей, что было очень дорого для такой старой игры.

И вот, в 2019 году, мне очень везёт. Я нахожу магазин дисков, в котором игры стоят по 50 рублей, а если брать больше 10, то всего 20. Я начинаю скупать уценку и нахожу там эту самую игру! Моей радости нет предела. Я достаю витрину для дисков из коллекционки Saints Row и помещаю этот диск туда. Любимая игра теперь радует мой взор на полке, на специальной витрине. Жаль только работала игра плохо и даже после кучи патчей, умудрялась тормозить и долго запускаться. 

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Можно было бы сказать, что геймерская мечта сбылась. Но в 2021 году, после локдауна и наряженной череды неудач, я расстаюсь с девушкой. Мне было безумно плохо. В интернете я прочитал совет, что нужно выкинуть старые вещи и изменить внешний вид квартиры. Я так и сделал. Моя огромная гиковская коллекция, диски, винил, книги, игры и картриджи отправилась в добрые руки и на помойку. 

Среди них был и диск Mage Knight: Apocalypse. После избавления от вещей мне правда стало легче. А через год, я осознал, что сделал глупость. Все, что я любил, ценил и долго собирал, я в одночасье отправил на помойку. С тех про бывшую девушку я даже не вспоминаю, а вот потерянные вещи жаль безумно. Не повторяйте моих ошибок, геймеры. 

И я снова стал ждать цифрового релиза Mage Knight: Apocalypse. От цифровых аккаунтов оказалось сложнее избавиться и они до сих пор при мне. А значит, цифровые игры остались в целости. Это была хорошая причина увеличить мою игровую библиотеку, что я и сделал после того, как пришел в норму. Вот только многих хороших игр, диски которых я потерял, купить в цифре было нельзя.

Mage Knight: Apocalypse до сих пор нет в цифре. 

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И когда я узнал, что GOG перезапустили свой вишлист, дают игрокам писать обзоры на игры и устроили голосование за них, я пошел искать страницу Mage Knight: Apocalypse. Я надеялся, что игра получит хотя бы тысячу голосов. Ведь несмотря на негативные отзывы критиков и игроков, у нее были фанаты. И даже тематический форум по игре они создали. И работал он много лет. 

Я открыл страницу Mage Knight: Apocalypse в GOG Dreamlist и сильно удивился. 

За игру проголосовали 68 человек. И трое даже написали свои обзоры. Одна из особенностей Dreamlist это обзоры, которые называются воспоминаниями. Вы можете написать о том, чем запомнилась вам эта игра. Почему она должна попасть в GOG? И так далее. Приятно было видеть, что я не один хочу купить эту игру. Проблема в том, что 68 голосов это не хороший результат. Это провал. Фактически, GOG Dreamlist показал, что эта игра никому не нужна. 

Если посмотреть топы Dreamlist, то там находятся популярные игры прошлого. Resident Evil Code: Veronica X, Silent Hill, Fable III, Grand Theft Auto: San Andreas и Prey. Проще говоря, игры, коммерческий потенциал которых и так очевиден. А вот игры малоизвестные, если и попадают в топы, то крайне редко. 

Команда GOG этот дисбаланс пытается исправить создавая список игр, которые выбирают сами сотрудники GOG, а также показывая свежие отзывы на малоизвестные игры. К примеру, мне показали отзывы на игры Macross 30: Voices across the Galaxy и Red Ninja: End of Honor. Я посмотрел их, почитал отзывы и тоже проголосовал. Проблема в том, что тот же Macross 30 получил 171 голос. И не может тягаться с другими играми. 

Это меня и разочаровало. Я считаю, что Dreamlist должен привлекать внимание к хорошим играм и показывать игрокам, что одними тайтлами первой величины игры не ограничены. Можно ли было как-то помочь малоизвестным и нишевым играм получить больше голосов? Думаю да. Сделать еще одну категорию под названием “Хорошее начало” и выводить туда игры, которые за неделю набрали хотя бы 10 голосов. Тогда у не востребованных игр было бы больше показов и возможно, они получили бы больше голосов. 

Но не об этом я хотел рассказать в этом блоге. 

Как оказалось, Dreamlist это хорошее место, чтобы открыть для себя новые игры, о которых вы никогда не знали. И сделать это можно разными путями. В разделе GOG Picks собраны игры, которые выбрала команда GOG. В разделе Trending now — игры, за которые голосуют больше всего именно сейчас. В разделе Your Stories публикуются наиболее интересные отзывы игроков об играх, за которые они проголосовали. 

Но самое интересное это кнопка I'm Feeling Lucky. Если ее нажать, то вам откроется страница случайной игры. И это превосходный способ искать себе что-нибудь новое и крутое одним кликом.

Я нажал и мне выпала RPG из 1995 года, изданная Sega. Вы знали эту игру? Я нет. Но теперь знаю.

На мой взгляд, Dreamlist можно использовать для закрытия пробелов в геймерских знаниях и просто для того, чтобы находить для себя новые игры. На которые еще и отзывы будут написаны. В наше время эмуляторов и веб-версий, поиграть в них можно даже без официального цифрового релиза, по крайней мере, в некоторую часть. Я никого не призываю так делать, но факт есть факт. 

Команде GOG удалось сделать вещь, которая любому геймеру может помочь сделать его игровую жизнь разнообразнее и ярче. 

К примеру, я сейчас нажал I'm Feeling Lucky снова. Меня перенесло на страницу стратегии Outlive 2001 года. Я о ней никогда не слышал. Но у нее большое число отзывов. Я начал их читать. И меня ждал сюрприз. Пользователь с ником CatsWitch написал отзыв, в котором рассказал, что это игра из Бразилии. А я как раз очень люблю игры из Бразилии и у меня об этом даже блог был. Мне очень захотелось в нее поиграть. И еще больше захотелось читать отзывы на Dreamlist, потому что их пишут не из-за того, что это модно. Как, например, в Steam. А потому что люди правда любят игры. 

Перевод я сделала сам, простите за неровный текст

Я никогда не думал, что скажу это, но GOG вернул мне чувства, которые когда-то давно дарил Steam, еще во времена Steam Camp и Steam Summer Getaway. Когда каждая игра казалась чем-то новым. А игровые сервисы были уголками уюта и геймерской радости. И это несмотря на то, что я даже не являюсь постоянным пользователем GOG и у меня там куплено очень мало игр. 

Одна из моих последних находок

GOG Dreamlist это прекрасный способ найти что-то новое для себя любому геймеру. И эти находки могут быть подкреплены душевными обзорами от людей, которые действительно любят эти игры. Возможно, GOG Dreamlist не поможет вернуться нашим любимым играм в продажу. Но зато он поможет нам найти что-то новое и интересное. С такой огромной базой игр он вполне сравним с лучшими Youtube-каналами про игры и статьями увлеченных геймеров.

Спасибо за внимание. 

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