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Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии

Небольшой рассказ о интересных бразильских играх и моем знакомстве с ними. My Night Job, Blazing Chrome, Slipstream и Mullet Mad Jack
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В интернете полно статей о том, как прекрасны игры определенных компаний и разработчиков. Но я ни разу не встречал, чтобы кто-нибудь хвалил игры определенной страны. Я бы хотел рассказать как раз о там случае. Я очень люблю бразильские видеоигры. 

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Для начала стоит сказать, что в Южной Америке силен культ ретро и онлайн-игр. Там до сих пор играют на старых консолях, почитают древние мультиплеерные FPS и рисуют лучший пиксель-арт в мире. Связано это с тем, что на бразильских геймеров оказали сильное влияние американская и азиатская культура видеоигр. Они искренне полюбили старые игры и аркадную эстетику. Была даже попытка выпустить на бразильский рынок собственную консоль, но она оказалась провальной. 

Второй фактор развития несколько печален. Это цены на железо и современные игры. Далеко не каждый бразильский геймер может позволить себе хороший компьютер или современную консоль. Поэтому в ходу ноутбуки, морально устаревшие сборки и консоли прошлых поколений. Но и обладателей современных видеокарт и консолей здесь хватает. Чаще всего их завозят из других стран. Бразилия это очень большой консольный рынок и консольные эксклюзивы здесь любят не меньше, чем в других странах. 

Хорошей иллюстрацией уровня гейминга в Бразилии будут данные загрузки игр статистики Steam. В августе 2024 года Бразилия загрузила 49,2 петабайта данных. В то же время Аргентина загрузила 11,8 петабайт, США 272.6 петабайт, а Россия — 82 петабайта. Средняя скорость загрузки была 114 мегабайт в секунду. Можно предположить, что консольный трафик держится на похожем уровне или даже превосходит его.

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Одна из тематических распродаж в Steam

В Бразилии любят разные игры. Но любовь к ретро доминирует и это хорошо заметно в современных бразильских играх. Несмотря на то, что в Бразилии делают игры всех жанров, от souls-like до шутеров и гонок, основная ударная сила бразильского геймдева это все, что связано с ретро-тематикой и эстетикой. И именно об этом я буду рассказывать в этом блоге. Но если говорить в целом, бразильский геймдев очень большой. Steam несколько лет устраивал распродажу Made in Brazil. На одной из них указывалось число в 700 игр. Это большое число, даже несмотря на то, что половина из них - небольшие инди-проекты. 

Но прежде чем мы поговорим об играх, которые меня поразили, позвольте я расскажу, как познакомится с бразильским геймингом.

Сервер на краю мира

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Когда я только подключил интернет, моими любимыми играми были онлайн-шутеры. Особенно мне нравились играть в бесплатные шутеры, ведь карты многих из них были очень красивы. Обычно я играл днем и сервера с моими любимыми картами попадались очень редко. Тогда я мало значения придавал пингу и мог спокойно играть на серверах в Техасе или Канаде. Бывало, меня заносило в Южную Америку. На сервера в Венесуэле, Аргентине и Бразилии. Особенно мне запомнились сервера из Бразилии. Пинг был от 200 до 300, меня часто выкидывало с серверов. Но если я мог играть нормально, я играл на полную. Ребята там играли скиловые, очень приветливые, часто приглашали в свои кланы и давали советы. Когда узнавали, что я не говорю по-португальски, писали на английском. 

Когда меня приглашали в кланы, я заходил на их сайты, группы и форумы. И там постили много интересных вещей — демки матчей, саундтреки, подборки треков, рекламу клубов и аркадных залов, гайды, мемы и самое главное — рэп треки про любимые игры. Тогда они были довольно посредственными, но весьма агрессивными и качающими. По прошествию лет качество выросло и сегодня слушать бразильский рэп про Crossfire или Counter Strike может любой меломан, не рискуя получить эстетический шок. Я же до сих пор считаю, что рэп об онлайн-играх на португальском языке это лучшее, что есть в современной альтернативной музыке. Из современного рэпа я могу выделить Tauz и Ares. Но если поискать, можно найти еще десятки исполнителей. Мои любимые исполнители это PfeiferBeats.

Популярнее игрового рэпа в Бразилии были только фраг муви, на которые накладывался ню-метал и прочий рок. Но подобные вещи были популярны во всем мире, так что обсуждать их нет смысла.

И вот, наигравшись в онлайн-игры, я решил сам сделать свою игру. Движком я выбрал RPG Maker XP. Но ресурсов для моей игры я найти не мог. Так я стал лазить по форумам для разработчиков и искал бесплатные тайлы. Как-то раз мне очень повезло. Я нашел много наборов подходящей графики. И как оказалось, их нарисовал художник из Бразилии, а сам форум вроде как был Аргентинский. Уже тогда, почитав обсуждения на форуме, я понял, что в Южной Америке не просто любят старые игры. Там любят делать игры, которые по качеству и красоте им ничем не уступают. А если возможности сделать красиво нет, то они пытаются сделать саму игру интересной и по-настоящему увлекательной. 

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Так я узнал, где-то там, на другом полушарии играют в игры и любят их не меньше, чем здесь. Но я представить себе не мог, что скоро стану играть в игры, разработанные в Бразилии. Более того, они будут у меня самыми любимыми.

My Night Job — “Лемминги” от мира хорроров

Как-то раз я одолжил у друга консоль и решил поиграть в экшены. Но перед этим полазил по PS Store. И нашел там странную игру под названием My Night Job. Раньше многие инди-игры выходили только на консолях и я отслеживал подобные релизы. Но я решил проверить и Steam. Там игра тоже была, только стоила дешевле. Дождавшись скидки, я ее купил. И был поражен. Это была проработанная и очень красивая игра. 

По сюжету игры вы устраивались смотрителем в жуткий особняк, в котором потерялось очень много людей. Вам нужно находить их, вести за собой и отводить на точку эвакуации. Но мешали этому различные монстры, культисты и прочие зомби. 

Бывало, вы собирали огромную группу и уже шли к эвакуации. Как вдруг, культисты устраивали дискотеку на одном из этажей и это гарантировало обрушение этажа. Вам, как смотрителю такое бы никто не простил, поэтому с огромной толпой выживших вам приходилось идти через весь особняк в зал, в котором происходит пати, чтобы выпилить всех культистов. В игре даже достижение было за то, что вы проведете кого-то из выживших по всем комнатам. И получить его было весьма сложно.  

My Night Job слегка огорчает тем, что в ней нет какого-то логичного конца. Вначале игры вам дают цели, по типу вывести нескольких туристов из сохранить особняк целым. И больше ничего игра от вас не просит. И очень жаль. Первые 30-40 игр исследовать особняк очень интересно. Рассматривать интерьер комнат, ужасаться жутким подробностям происходящего, искать отсылки на фильмы и книги, хватать разные предметы и бить ими зомби. 

Обвал близко!

Многие комнаты наполнены гротеском и отсылают к самым разным жанрам ужасов — от sci-fi до зомби-апокалипсиса. Последний этаж посвящен старой анимации и меня он пугает больше всего. В нем вообще нет звука. Игра выглядит как юмористический трибьют жанру хоррор. Когда впервые видишь среди выживших чирлидершу, начинаешь понимать, в каком направлении двигались авторы игры. 

Выжившие ведут себя по-разному. Кто-то носит оружие и атакует монстров, кто-то при их виде падает на колени и плачет. Но все они очень рады видеть вас. Одна из выживших очень похожа на жуткую девочку, героиню хорроров. Вначале я даже принял её за противника. Противники тоже разные — зомби крысы и гамадрилы безобидны, а вот киборги с пулеметами крайне опасны и желательно идти на них с чем-нибудь тяжелым. Чем лучше вы играете, тем сложнее становится игра. А когда вы насмотритесь на красоты игры, можно будет заметить, что в игре есть трофеи и достижения. 

My Night Job ощущается как неизвестная игра от Devolver Digital или Raw Fury. Она очень веселая, красивая и сложная. Из минусов можно выделить только резкость переходов из комнаты в комнату и слегка неряшливое управление. Многие кнопки можно было сделать более интуитивными. Приятно, что на сайте игры можно скачать бесплатный саундтрек и обои. Саундтрек очень крутой, будто взять их фильма 80-х. Ритмичные удары электронных барабанов здесь покрывают синтезаторное полотно с редкими гитарными партиями. А в меню играет попурри на известные композиции. 


My Night Job это одна из первых бразильских игр, заставивших меня заинтересоваться играми из этой страны. 

Blazing Chrome — “Контра” для гурманов

Первое, что вы видите, запуская Blazing Chrome, это русский текст. Причем, не написанный первым попавшимся шрифтом, а умело стилизованный под шрифт игры. Это очень приятно, особенно сегодня, когда многие крупные издатели вообще не делают локализацию своих игр. Идейным вдохновителем этой игры является Contra: Hard Corps и создатели игры пытались максимально повторить технические особенности работы консоли Sega Mega Drive. К примеру, здесь есть те самые голубые блики, остающиеся на месте исчезающей картинки. Анимации с точностью повторяют возможности старого железа. Сложность тоже весьма высокая — если играть неумело и не отвечать на все появлении врага огнем, есть риск быстро закончить игру. 

Все, за что мы любили старые ран-энд-ган игры здесь есть. Боссы, что двигаются по паттернам, ужасное будущее и крутые герои. Их кстати двое — робот Доил и девушка Мавра. Роботов почему-то называют тостерами. Наверное, это такой юмор. Есть уровни сложности и фильтры для картинки. 

О Blazing Chrome я узнал случайно, из бандла с Huntdown. Huntdown это очень красивый пиксельный ран-энд-ган, вдохновленный фильмами 80-х. И меня до сих пор удивляет, почему авторам не заказали новую часть Contra. На фоне прошлогодней Operation Galuga, Blazing Chrome выглядит как настоящая Contra от оригинальных разработчиков. Играя в нее, я ловил себя на мысли, что эта игра такая же крутая, как Metal Slug и Kage. Мне хотелось играть лучше и больше, но я не так хорош в старых играх, как хотелось бы. 


Как и My Night Job, Blazing Chrome демонстрирует внимание к мелочам.

Slipstream —  продолжатель идей Outrun

Аркадная гонка Outrun оказала чудовищно большое влияние на культуру. На нее ориентировались создатели других гонок, в честь нее назвали жанр музыки, который в итоге превратился в синтвейв. Она вдохновляла многих художников, режиссеров и аниматоров. А еще эта гонка стала причиной появления множества инди-гонок с похожей атмосферой, лучшей из которых является Slipstream. 

Когда-то давно я писал огромную статью про ретровейв и нужно было найти примеры игр. Но почему большая часть игр, вдохновленных Outrun была весьма скучной. Лишь Slipstream выделялся своей атмосферой ретровейва, беззаботного дня и заката среди пальм. Это была по-настоящему крутая гонка с дрифтом и интересными трассами. Впервые, после Lamborghini American Challenge, в которую я поиграл в 2001 году, меня смогла увлечь ретро-гонка. Это действительно очень хорошая игра, в которой можно ощутить драйв, скорость и желание победы.

Создателем игры является Сандро Луис де Паула. На своей домашней странице он пишет, что в детстве мама подарила ему Mega drive и после этого он захотел стать разработчиком. Это весьма интересный факт. В то время как в США люди хотели становиться разработчиками после знакомства с Atari и аркадами, в Бразилии важную роль сыграли более старшие консоли, в особенности консоли от SEGA. 


Slipstream меня поразила тем, что на современном железе можно сделать классическую гонку и она будет увлекать не меньше, чем современные реалистичные гонки. До этого я считал, что этот жанр мертв и в нем нет ничего интересного. 

Mullet Mad Jack - рогалик с душой Hotline Miami

Ну вот мы и добрались до самой громкой бразильской игры. Уровень её исполнения настолько высок, что я вначале подумал, что это разработчики какой-то крупной студии ушли на вольные хлеба и выпустили это чудо. Все, что я смог узнать — Hammer95 это студия из трех разработчиков. Один из них, Alessandro Martinello раньше работал в студии Versus Evil. Это ни о чем не говорит и ничего не объясняет. 

Тем не менее Mullet Mad Jack это одна из самых успешных бразильских игр. Да и как шутер она тоже весьма успешна — о ней пишет журнал Forbes, с ней делают коллаб разработчики Ultrakill, а вишлисты улетают за сотню тысяч пользователей. Её даже Kotaku хвалит. Это ли не успех?

При этом, если спросить кого-нибудь из игроков, в чем именно секрет успеха Mullet Mad Jack, у каждого будет своя версия. Кто-то похвалит геймплей, кто-то атмосферу ретровейва, смешанного с эстетикой старого аниме. А кто-то чарующий саундтрек.

Я же считаю, что игра просто выглядит очень свежо и преподносит жанр киберпанк в новых красках. Заслуга большая, ведь авторы просто могли выпустить очередной неоновый шутер. Но вместо этого сделали свое, интересное и уникальное видение. Не жалея сил и ресурсов. 

Что вообще такое Mullet Mad Jack? Это шутер с элементами роглайта, в котором крутой киллер роботов приезжает к небоскребу, чтобы спасти стримершу, которую роботы-миллионеры украли. Таких киллеров называют модераторами. Мир в игре при этом чистый киберпанк — люди очень зависимы от контента, точнее дофамина, без которого умирают очень быстро. Сеть слилась с разумом и стримы теперь важнейшее занятие современности. Модератор очень зависит от убийств роботов и газировки, без которой его жизнь оборвется через десять секунд. Он сжимает в руке  смартфон с таймером и идет вперед, уничтожая орды роботов. А стримерши все нет и нет. Зато ведущая стрима то и дело хвалит его. Лишь во время битв с боссами связь обрывается и вездесущие корпорации не могут контролировать смелого героя…


Когда играешь в Mullet Mad Jack, кажется, будто ты помолодел лет на пятнадцать. Еще вчера ты прошел Half Life 2, Portal, еще вчера вечером ты бегал в мультиплеере Painkiller и Serious Sam. А сегодня осилил Hotline Miami, играл с друзьями в BattleBlock Theater и после валил роботов в Team Fortress 2. Ничто не испортило игры, они по-прежнему очень крутые, красивые, талантливо сделанные и интересные. Они заставляют тебя переживать, творить, думать, обсуждать их. Ты ощущаешь себя счастливым геймером. 

И именно здесь скрывается ответ на вопрос: “Почему ты так любишь игры из Бразилии?”. Потому что их делают геймеры для геймеров. В них нет места унынию, скуке и коммерческому расчету. Зато есть верность корням, внимание к деталям, изучение и улучшение уже существующих вещей. И это хорошо заметно, если ты правда любишь игры, вне зависимости от того, какого они жанра, в какой стилистике сделаны и на что ориентируются. И это заставляет меня верить в то, что у этих игр большое будущее. Локальный бразильский геймдев сохранил в себе те черты игровой индустрии, которые раньше ценили в большом западном геймдеве все геймеры. И это делает его крайне перспективным.

Есть ли будущее у бразильских игр? 

Да. Причем, есть вероятность, что именно бразильские игры перевернут индустрию в этом десятилетии. На примере Hotline Miami мы уже знаем, что для того, чтобы перевернуть рынок игр, нужны не продвинутая графика и инновационный геймплей. Нужна просто хорошая игра, которая увлечет игроков и заставить хотеть больше похожих игр. А 2D или 3D — не имеет значения. Думаю, со временем и коммерческих клонов известных игр станет много. Но это не важно. Главное, чтобы хорошие игры были на виду у игроков, а не исчезали среди виртуальных полок Steam и PS Store. 

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