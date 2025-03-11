14 февраля 2013 во многих сообществах и на форумах, посвященных программированию, появились странные сообщения. Оставившие их пользователи просили помочь им установить Linux, при этом, многие из них не могли объяснить, зачем он им, куда они собираются его установить и какая именно версия Linux им нужна. Лишь некоторые говорили, что их интересует Ubuntu. Помочь таким пользователям было очень тяжело. Они не понимали базовой терминологии, не спешили делать что-то из советов и ни за что не собирались расставаться со своей Windows.

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Эти комментарии оставили игроки Team Fortress 2. Valve, компания-издатель игры, выпустила Linux-версию Team Fortress 2, а заодно заключила партнерское соглашение с Canonical. Пользователям игрового сервиса Steam предлагалось скачать свежий дистрибутив Ubuntu, установить на нем Steam и купить какую-нибудь игру на распродаже Linux-игр. Но самое главное, за запуск игры Team Fortress 2 можно было получить милого пингвинчика Такса. И именно из-за него многие игроки решили установить Linux.

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Тут нужно дать небольшое пояснение. Team Fortress 2 это яркий мультяшный шутер с примечательными персонажами. Каждый из них имеет запоминающуюся внешность и собственный характер, что делает их частыми героями различных историй. И хотя в игре очень интересный визуальный стиль, внешность персонажей можно менять с помощью массы аксессуаров и шапок. В какой-то момент Valve разрешили игрокам обменивать эти предметы и так появилась внутриигровая торговля. Шапки редко были дорогими и каждый игрок мог позволить себе накопить оружия и поменять их на шапку.

Любой новичок в Team Fortress 2 сразу видел массу игроков с красивыми шапками. И ему тоже хотелось получить шапки. Но чаще всего у него не было ни оружия, ни металла. Обменять шапки он не мог. Максимум, на что он мог рассчитывать, это бесплатные шапки, которые выдавали за достижения в Steam. Но они были почти у всех и не представляли какой-то ценности.

Были в игре шапки и аксессуары, которые стояли очень дорого. И получить их было крайне сложно. Одним из таких аксессуаров были наушники, которые игроки получали в 2010 году за то, что запускали Team Fortress 2 на Mac OS. Valve договорились с Apple и добавили такой предмет в игру. Предмет стал безумно популярен. И очень дорого стоил. Желающих одеть его всегда хватало. Наушники стали символом богатства игрока. И остаются им до сих пор.

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И когда Valve объявила о раздаче Такса, желающие подзаработать на продаже шапок трейдеры, игроки без шапок и просто игроки, которым понравился пингвинчик, стали интересоваться установкой Linux. Конечно, были среди игроков Team Fortress 2 пользователи Linux и люди, которые без труда получили пингвина почти сразу. Однако, для большинства игроков это была сложная задача. Можно даже сказать, почти невыполнимая. Но вдруг, в интернете появились люди, которые стали им помогать.

В то время как западные игроки Team Fortress 2 обсуждали получение пингвина на различных форумах, в России основные дискуссии шли в VK и на нескольких форумах об играх Valve. Уже 15 февраля там стали появляться юзеры, что предлагали пользователям получить пингвина за них. Как именно получался пингвин они не объясняли. Естественно, большая часть игроков не соглашалась на это. Ведь нужно было передать незнакомому пользователю свой логин и пароль. Это могло привести не только к краже аккаунта, но и к бану от Valve.

Игроки придумывали разные способы получить пингвина. Одни хотели запустить Team Fortress 2 в Firefox и с помощью плагина подменить информацию об операционной системе. Другие искали дешевые компьютеры с Linux на рынке старого железа. Кто-то даже вспомнил, что существуют смартфоны на Linux. Кто-то просил родителей поискать на работе компьютер с Linux. А кто-то искал компьютерные клубы с такими компьютерами. Но все уловки, идеи и задумки ни к чему не приводили. Лишь немногие пользователи, что использовали Linux постоянно, постили скриншоты полученного предмета и тут же исчезали. Игроки были в тупике. Получить пингвина хотелось всем. Но никто не знал как. Инструкция установки Linux на компьютер вызывала у игроков ощущение ужаса из-за своей сложности.

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Некоторые пользователи делали посты и в них подробно объясняли, как получить пингвина без потери данных на компьютере. Предлагалось использовать виртуальную машину и установить на нее Ubuntu. Проблема была в том, что многие игроки не понимали даже таких простых вещей.

Некоторые пользователи установили виртуальные машины и программы удаленного доступа на свой ПК. Они предлагали всем желающим зайти на их ПК и получить пингвина. Эта затея была принята сообществом неоднозначно. Одни считали что это воры аккаунтов и рисковать не стоит. Другие считали, что другого выхода нет и соглашались на такую помощь. Третьи пытались таким образом заработать. Они создавали новые аккаунты и просили пустить их в Linux-версию игры со всеми десятью аккаунтами. Естественно, не каждый человек с виртуальной машиной на это соглашался. Тем более, что желающих было много.

Некоторые азиатские кланы из MMORPG, заинтересованные в торговле предметами из Team Fortress 2, даже выпустили памятки для своих участников, где подробно объясняли, как установить виртуальную машину и получить Такса. Предлагалось даже создать запасной аккаунт и получить Такса и на него.

Я был одним из тех, кто расшарил свой ПК для помощи другим игрокам. И в целом, раздача пингвинов проходила очень спокойно. Я расшаривал доступ к компьютеру, запускал VirtualBox, открывал Steam и ждал, когда пользователь зайдет в аккаунт и запустит Team Fortress 2. Обязательным условием было отсутствие пользователя в онлайне Steam на основном ПК. Был риск, что Valve забанит всех, кто побывал на моей виртуальной машине, если заметит, что на одном аккаунте сидят с двух разных мест. Игра запускалась и тут же вылетала. Пользователю оставалось лишь выйти из Steam и зайти уже в свой аккаунт, где его ждал пингвин.

Но не все были такими терпеливыми. Многие забывали выходить из аккаунта. Другие заходили в Steam не выйдя из виртуальной машины. Это вызывало у меня желание высказать все, что я думаю о подобном поведении. Но я старался не ругаться. К счастью, Valvе никого не забанили. А я удачно раздал пингвинов всем желающим и ребятам из моего клана. Многие из них даже не начинали играть в Team Fortress 2, а уже имели в инвентаре такой необычный предмет.

Не всем пользователям понравилась моя благотворительная акция. Некоторые игроки посчитали меня мошенником и закинули в черный список. А на одном из форумов меня вообще забанили. Самой же большой проблемой были игроки, которые очень хотели получить пингвина, но мне не доверяли. Они могли написать по сотне сообщений в час, в которых говорили, что я мошенник, но при этом просили помочь. Некоторые в итоге создавали новые аккаунты, на которые я получал им пингвина. Но даже это не могло заставить их поверить, что я делаю это безвозмездно и без темных мыслей.

Под конец раздачи администраторы сообществ и форумов сами подняли виртуальные машины и стали помогать пользователям получать пингвинов. Все переживания по поводу того, что получить пингвина не получиться, были лишними. В конце концов, многие игроки либо сами подняли виртуальную машины и установили на нее Ubunty, либо дождались помощи админов и добровольцев.

Однако, Такс так и не стал пригоден для обмена или продажи. Судьбу наушников он не повторил. Сегодня множество игроков имеют в инвентарях этого забавного пингвинчика, при этом, большинство из них понятия не имеет, что такое Linux. Даже если играет на Steam Deck.

На мой взгляд, эта история хорошо иллюстрирует то, насколько далек современный пользователь ПК от технологий и мира IT. Он может научиться устанавливать моды и программы, но когда речь идет о чем-то, что лежит за пределами операционной системы, его компетенция кончается. Я не думаю что с 2013 года что-то изменилось. Тем более, что через пару лет Linux снова поставил геймеров в тупик.

Postal и Linux

После того, как Running with Scissors издали в Steam игру 1997 года Postal, никто не ждал от них какой-то серьезной поддержки игры. Но, как оказалось, Running with Scissors очень ценят свои игры и старенький шутер получил не только карточки Steam, но и достижения. Старые геймеры принялись играть и получать достижения в любимой игре детства.

Но одна ачивка оказалась крайне странной. Точнее, никто не понимал, как её получить честным путем. Она назвалась Ballmer Baller и для её получения нужно было запустить игру на альтернативной операционной системе. Mac OS или Linux. Многие игроки решили, что для получения достижения им придется купить новый компьютер. Кто-то считал, что это троллинг и получение достижения невозможно. Была даже попытка написать петицию за удаление этого достижения. Лишь через некоторое время в сообществе игры появились игроки, которые рассказали, что получили достижение на виртуальной машине. Коллекционеры достижений указали это в руководствах и подробно описали процесс установки виртуальной машины, Linux и Steam. Так это достижение перестало быть проблемой.

Кстати, аналогичное тайное достижении есть в Postal 2. Оно называется Mr. Postal's Penguins. И получается точно также. Правда, говорят, что из Steam версии его все-таки убрали. Я проверить не смог.

Пингвин и это достижение - хороший пример настоящего вызова сообществу от разработчиков. Я до сих пор ищу достижения в играх, которые бы давались за запуск игры на Linux, FreeBSD, Mac OS или чем-то еще. Но судя по всему, многие разработчики попросту не знают, что подобные достижения можно создавать. И очень жаль. Ведь они могли бы помочь геймерам весло провести время и стали приятными воспоминаниями в длинной игровой истории каждого из них. А заодно напомнили, что существует большое количество операционных систем и многие из них бесплатны и пригодны для домашних компьютеров.