Стали известны подробности показа третьего сезона аниме One Punch Man. Опубликован новый постер третьего сезона. Трансляция начнется в октябре 2025

Сегодня на Youtube-канале Emotion Label Channel опубликован анонс третьего сезона аниме One Punch Man. Он начнется в октябре 2025 года. Помимо этого, в тизере представлен новый постер 3 сезона. Производством аниме занимается студия J.C.Staff. Композитором по-прежнему является Макото Миядзаки.

Третий сезон продолжит историю Сайтамы — безработного японского юноши, который занимался геройством как хобби и стал сильнейшим человеком в мире. Он стал настолько сильным, что убивал любого противника с одного удара. Но это не принесло ему известности. Даже после того, как он вступил в “Ассоциацию Героев”, он остался никому не известен. В третьем сезоне зрителям предстоит увидеть, как “Ассоциация Монстров” попытается переманить на свою сторону Гароу — человека, который объявил себя монстром и начал охоту на героев.

Трансляция второго сезона One Punch Man завершилась летом 2019 года. Манга в исполнении Юсукэ Мурата по оригинальному комиксу One продолжает выходить до сих пор. Поэтому, маловероятно, что третий сезон One Punch Man станет финальным.