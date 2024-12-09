19 декабря в Steam начнется большая праздничная распродажа, которая считается самой масштабной в году. В это время многие геймеры дарят друг другу подарки, но пик дарения подарков обычно приходится на ночь с 24 на 25 декабря, когда зарубежные геймеры дарят друг другу рождественские подарки.

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В СНГ же подарки принято дарить в ночь с 31 декабря на 1 января. Но некоторые геймеры дарят их на Рождество, 7 января. Также, ряд геймеров дарит подарки в ночь с 12 на 13 января. Но есть проблема в том, что распродажа завершается в первых числах января, и традиция дарить подарки после нее не прижилась. Хотя в Steam есть функция отложенного отправления подарка.

Я сделал подборку самых разных подарков в Steam, а заодно, расписал, как и когда их лучше всего дарить. Надеюсь, моя статья будем вам полезна.

Хорошую игру или предзаказ

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Лучше всего подарить геймеру игру, которая ему будет интересна. Найти такие можно в его списке желаемого, он находится в профиле игрока, в разделе игры справа. Приоритет лучше отдавать качественным играм, а также предзаказам. Главное помнить, что игра должна подходить под вкусы геймера. Если он любит сюжетные одиночные игры, нет смысла дарить ему мультиплеерный шутер. Если он любит инди, нет смысла дарить ему ААА-игру. Иногда вместо игры, можно подарить пак игр, бандл или набор. Это тоже неплохой подарок.

Помимо самого Steam, игры также можно купить ключом в официальных игровых магазинах, иногда это даже дешевле. Однако, важно делать покупки только в проверенных и надежных магазинах.

Помните о том, что в Steam существует блокировка дарения подарков, которая срабатывает после определенной суммы, потраченной на подарки. Вы просто не сможете отправить подарок, и покупка не будет оплачена. Такое случается не всегда, но многие пользователи встречаются с этой проблемой.

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Лучше всего покупать игру на 2-3 день после начала распродажи. Тогда сервера уже не сбоят, и вы без проблем купите игру. Когда вы положите выбранную игру или DLC в корзину, вам нужно будет выбрать раздел “Это подарок”, после чего выбрать друга из списка друзей. Затем, необходимо написать короткое пожелание, свой ник и выбрать время отправки. Это можно сделать моментально. А можно поставить нужное время, например, 1 января 2025 года.

Учтите, что Steam указывает разницу во времени магазина и вашего региона. Поэтому, если вы выберете 1 января 2025 года 8:00 PM, а разница вашего региона +5, ваш друг получит подарок только в десять вечера.





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Если вы испытываете затруднение с временем, можно просто отправить подарок утром первого января. Главное - не забыть. Или посмотреть удобную таблицу в статье “12-часовой формат времени” на “Википедии”. Не забывайте, что ваш регион и регион ваших друзей может отличаться.

Игру, недоступную в регионе

Еще одна категория игр, которые так и просятся стать подарком, - это игры, недоступные в нашем регионе. Купить их можно в различных сервисах и у частных продавцов. Однако, при покупке такого подарка есть риск быть обманутым. Кроме того, не факт, что ваш друг оценит такой подарок, ведь вы точно не знаете, хочет он эту игру или нет. Поэтому, лучше заранее узнать, какую игру ваш друг хотел бы, но не может купить.

Премиум-статус

Многие геймеры долгие годы играют в игры, не имея в них премиум статуса. А это значит, что они лишены большей части контента, ограничены в возможностях и не видят игру целиком. Покупка премиума в данном случае будет хорошим подарком. Правда, стоит учитывать, что во многих играх покупка премиума не имеет смысла, и он выдается автоматически за любую покупку в игре.

Хороший пример премиума для подарка - “Прайм-статус” для Counter-Strike 2.

Недостающие DLC

Иногда бывает другая картина - игрок давно уже играет в игру, уходить из нее не собирается и вообще, считает ее любимой игрой. Но многих, а зачастую и всех DLC у него нет. Распродажа - хороший повод подарить другу недостающие DLC. Они не только разнообразят игру, но часто еще и разблокируют возможность получения некоторых достижений.

Набор карточек с прикольным значком

В последние годы ковка значков в Steam перестала быть популярной. Это связано с появлением очков магазина Steam, упростивших доступ к фонам и смайликам. Однако, фанаты игр, коллекционеры значков и просто пользователи, решившие повысить свой уровень Steam, все ещё куют значки.

Вы можете купить набор из карточек и подарить его своему другу. Это может быть набор карточек по его любимой игре, набор, позволяющий сковать прикольный значок, или просто набор, который повысит уровень его Steam. Я рекомендую дарить сразу несколько наборов.

Помните о том, что на предметы, купленные на торговой площадке, накладывается бан на одну неделю. Если вы купили предмет 1 числа, вы сможете передать его другу лишь через неделю, 8 числа.

Крутой и дорогой фон

Многие пользователи Steam очень много усилий вкладывают в то, чтобы сделать свой профиль красивым. Для этого они покупают дорогие фоны и смайлики. И хотя очки Steam позволяют покупать фоны игр без усилий, чтобы это сделать, нужно владеть игрой. Поэтому многие игроки годами не могут получить крутые фоны в свою коллекцию.

Если ваш друг увлечен украшением своего профиля, вы можете купить или самостоятельно пытаться сковать ему крутой фон. Если вы решите ковать фон сами, лучше обменивать наборы карт у трейдеров за самоцветы, чем покупать на торговой площадке. Бывают также фоны удаленных из магазина игр, и их можно обменять у трейдеров.

Я бы не рекомендовал покупать фоны, цена которых дороже 400 рублей, поскольку фон - это просто картинка, и есть риск резкого обвала цены.

Украшаем торговое предложение предметами праздничной распродажи 2013 года



Кстати, если вы решите подарить фон, вы будете отправлять его через торговое предложение Steam. И имеет смысл украсить ваше торговое предложение красивыми смайликами или предметами с праздничной распродажи 2013 года. Новички об этих предметах Steam обычно не знают. Это предметы, которые выглядят, как снежинки, шапки Санты, праздничные свечи. Стоят они мало, но выглядят круто. А еще их можно поставить в витрину профиля Steam, и они будут красивым украшением. Искать нужно в разделе Steam, Праздничная распродажа 2013. Главное - не активируйте их, иначе они пропадут. Просто положите в торговое предложение.

Набор смайликов

Смайлики в Steam бывают самые разные



Более простой, но не менее интересный подарок - это набор смайликов по тематике, которая интересна геймеру. Например, анимешнику можно подарить смайлики с Микой Хацуне или героями игр серии Sakura и Neptunia. Любителю мозаичного арта можно подарить всяких цветных квадратиков и треугольников. Если у человека есть любимая игра, можно подарить набор смайликов по ней. Наконец, можно просто купить всяких прикольных и смешных смайликов. Их используют в чате и для украшения профиля.

Есть специальные сайты, где можно найти смайлики по нужной тематике, цвету и цене. А в Steam есть гайды, в которых подобраны смайлики по цвету и тематике. Однако стоит отметить, что цены на смайлики из таких гайдов всегда высокие.

Красивый скин или аксессуар





Если ваш друг играет в Counter-Strike 2, можно купить на торговой площадке красивый скин и подарить ему. Самым дорогим подарком такого типа в CS2 являются ножи и редкие скины, цены на которых может превышать 10 тысяч рублей. Но если вам нужно найти что-то недорогое, просто поищите скины на самые ходовые оружия, такие как AWP, AK 47 или M4A1-S. Стоит помнить, что пулеметы, дробовики и Famas используют далеко не все игроки.

Красивый скин не обязательно стоит дорого. Например, M4A1-S с названием “Помой меня пж” в разных качествах стоит в районе 30 рублей, но выглядит красиво. MP7 с названием “Городская опасность” тоже выглядит круто и стоит недорого. А уж сколько недорогих и красивых AWP существует. Вместо скинов можно также подарить красивые наклейки или брелки.

Для игроков Team Fortress 2 в подарок можно купить красивую шапку, праздничное оружие или даже ключ Манн Ко. Аналогом дорогих скинов из CS2 в Team Fortress 2 являются аксессуары необычного типа - шапки и предметы с необычным эффектом. Цена на них начинается от 1500 рублей. Главное, не перепутайте их с насмешками и необычнотизаторами. Помните, что у вас тоже должен быть премиум аккаунт Team Fortress 2, чтобы совершать обмены.

Для других игр скины и предметы тоже можно купить и подарить.

Саундтрек

Если ваш друг меломан, то в Steam можно подарить саундтрек без базовой игры. То есть, вы покупаете в подарок только файлы с музыкой. Друг сможет скачать их на свой ПК и слушать как в Steam, так и в любом плеере. Отправляются они также как игра. Даже время отправки можно выбрать.

Кинуть денег на счет

Наконец, есть самый простой и действенный способ сделать подарок в Steam - пополнить счет игрока деньгами. Для этого нужно знать имя его аккаунта. Не перепутайте его с никнеймом. Услугу пополнения Steam оказывают самые разные сервисы, сотовые операторы и банки. Однако стоит помнить, что при пополнении счета будет взиматься комиссия, в некоторых случаях равная 20%.

Желаю вам и вашим друзьям веселых новогодних праздников в Steam.