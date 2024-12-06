Док-станции - это самый простой и надежный способ использования HDD и SSD для хранения информации, не увеличивающий объем внутренних накопителей компьютера или ноутбука. Год назад я купил бюджетную станцию от бренда DEXP и стал использовать с HDD. В этом блоге я хотел бы рассказать об опыте использования док-станции, сравнить ее с внутренним накопителем большого объема и показать тест скорости двух HDD. Обратите внимание, я не использовал эту док-станцию с SSD.

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Док-станция для накопителей DEXP HA131 является одной из самых доступных на рынке. Но небольшая цена напрямую связана с возможностью использования лишь одного накопителя.

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Когда у меня возникла потребность сохранения информации на внешних жестких дисках, я решил приобрести самую доступную док-станцию и посмотреть, насколько это удобно. Может ли док-станция заменить объемный накопитель внутри компьютера? Насколько ее использование удобно?

Общее впечатление

Первое, что бросается в глаза - у док-станции очень яркие диоды индикаторов питания и работы. Она очень легкая и хорошо стоит на четырех ножках. USB-провод длинный, его хватает для того, чтобы установить станцию на другом краю стола. Устанавливаются и вынимаются диски без усилий. Иногда диски шумят. Тогда имеет смысл отключить питание и вынуть диск, а затем, поставить его снова. Но бывают диски, которые сами по себе шумные. Некоторые диски при очень долгой работе отключались, судя по всему, из-за перегрева. Но обычно температура дисков не превышала 39 градусов по Цельсию.

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Мне док-станция позволила сэкономить деньги на диске большого объема. Я просто купил 12 HDD по 500 гб на вторичном рынке. Цена была от 300 до 100 рублей за штуку, и в итоге получилось почти 5 тб по цене меньшей, чем новый диск на 1 тб из магазина.

Главной проблемой для меня стал длинный USB-штекер, что мешает установить док-станцию во многих удобных местах. А также множество отверстий на верхней панели, в которых собирается пыль. Вытереть ее весьма сложно.

Тест с HDD

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У меня есть несколько дисков, заполненных файлами. Все они на 7200 оборотов в минуту. Тестировал их я программой CrystalDiskMark 8. Первый тест был на скорость записи 1 гб, 1 Tb HDD WD Blue. Срок службы диска - 3 года.

Второй диск - 1 Tb HDD WD Blue. Срок службы диска - 1 год. Тест на скорость записи 64 мб.

Третий диск - 1 Tb HDD WD. Срок службы - пять лет. Тест на скорость 1 Гб.

Результаты получились на одном уровне. На мой взгляд, это неплохо для HDD и док-станции, но весьма медленно на фоне быстрой записи на носители внутри ПК.

Скорость работы

Архив весом в 0,99 гб перекидывается на диск с ПК через док-станцию за 25 секунд.

Файл весом 12 гб копировался 5 минут и 22 секунды.

Можно сделать вывод, что файлы и папки больших объемов могут копироваться на диск очень долго - более получаса. Сколько займет полное копирование диска, даже представить страшно. Я никогда так не делал, но думаю, эффективнее передавать файлы поочередно, чем все сразу.

Сравнение с накопителем, установленным в ПК

В отличие от док-станции, накопитель большого объема в ПК экономит место на столе и освобождает один ваш разъем USB. Скорость копирования файлов на него тоже будет выше. Однако если объем накопителя мал и ваш корпус/материнская плата не поддерживает большое число носителей, лучше выбрать док-станцию. Преимущество док-станции в том, что она позволяет создавать большой объем хранения данных из маленьких и недорогих носителей. Для большинства ПК установка большого числа носителей невозможна, да и стоят носители большого объема дорого.

Вот тест скорости диска из моего ПК. Обычно на него пишется видео и сохраняются скриншоты. Разница очевидна.

Итоги

Думаю теперь можно подвести итоги.

Плюсы устройства

Занимает мало места

USB 3.0

Дешевле, чем накопитель большого объема

Устойчивое основание

Простота в использовании

Стильный внешний вид

Минусы устройства:

Передняя панель из-за углублений собирает пыль

Низкая скорость записи на HDD

Нужна розетка

При перегревании диск может отключиться. Нагрев дисков никак не контролируется

Штекер USB-кабеля усложняет расположение станции в некоторых местах

Некоторые диски сильно шумят и вибрируют

За год мне не удалось найти веских причин отказаться от использования док-станции DEXP HA131. Несмотря на не самую быструю запись, ее использование было простым и удобным. Я считаю использование док-станции более удобным способом хранения информации, нежели накопитель большого объема, по крайней мере, на данный момент это имеет смысл с точки зрения экономии средств. Главное, чаще протирать док-станцию от пыли.