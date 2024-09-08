Хотя аниме появилось не вчера, по-настоящему сильное влияние аниме на культуру стало заметно лишь в прошлом десятилетии. Этому способствовало развитие интернет-сервисов и специализированных телеканалов, а также активность самих фанатов аниме, сделавших многих аниме-персонажей значимыми для интернет культуры.

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Сегодня уже никого не удивляет, что взрослый человек смотрит аниме, слушает японскую музыку и играет в японские игры. Ведь по сути, популярным стало не столько аниме, сколько японская культура в целом. А вместе с ней китайская и корейская. А самым надежным путем к знакомству с японской культурой до сих пор остается именно аниме.

Но как начать смотреть аниме, если ты ничего в этом не понимаешь? Можно пойти по самому простому пути — взять и посмотреть самые популярные аниме. Это хороший путь, но он может лишить вас шанса формирования своего уникального вкуса. Можно порыться в списках аниме и выбрать понравившиеся — но тогда есть риск, что вы разочаруетесь в аниме, ведь не факт, что вам попадется что-то стоящее.

Есть много способов найти аниме для себя. И я расскажу о них позже. А пока позвольте представить вам подборку из современных аниме, которые помогут вам понять и полюбить азиатскую мультипликацию. Обратите внимание, что ни одно из этих аниме не является детским и предназначено лишь для лиц, достигших 18 лет.

“Хека”(Hyouka) — Crysis от мира аниме

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Главным героем аниме “Хека” является старшеклассник Хотаро Орэки, который по просьбе сестры вступает в школьный клуб литературы. В аниме часто фигурируют различные клубы, которым грозит закрытие из-за нехватки участников и “Хека” не является исключением.

В клубе Хотаро встречает очаровательную и крайне любознательную девушку Читанду, которая очень любит различные загадки. Это становится проблемой для Хотаро, ведь он не любит тратить силы, избегает громких компаний и в целом хочет, чтобы веселая школьная жизнь прошла мимо него стороной. Но из-за Читанды Хотаро часто приходиться выступать в роли школьного Шерлока Холмса. Он буквально очарован Читандой. Ее очарование похоже на паутину, опутывающие лианы, зыбучие пески. Хотаро не может противостоять этой силе и расследует самые разные дела — от безобидных историй о том, кто закрыл Читанду в кабинете клуба, до весьма жутких — про призрака в гостинице.

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А вот в роли Ватсона поочередно будут выступать остальные участники клуба. Причем, весьма удачно. Часто Хотаро многие вещи просто не замечает или забывает. А они на них указывают. Двумя другими участниками клуба становятся помощница библиотекаря Маяка Ибара и друг Хотаро по имени Сатоши.

И вот тут “Хека” демонстрирует свою великолепную проработку — обычно в аниме из четырех персонажей лишь два по-настоящему раскрыты и участвуют в сюжете. Два других часто исполняют лишь роль массовки. За это ругали даже культовую “Меланхолию Харухи Судзумии”, хотя там персонажи активно участвовали в сюжете.

Но в “Хеке” вторая пара персонажей многими фанатами считается даже более интересной, чем главные герои. Это связано с тем, что у Маяки и Сатоши крайне своеобразные и сложные характеры. Маяка очень любит саркастические фразы, строга к окружающим, но при этом весьма веселая и добрая. А Сатоши…этого персонажа легко описать, но делать этого не стоит. Лучше позволить зрителям познакомиться с ним самостоятельно.

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Хотя аниме относится к жанру повседневность, его значительную часть занимают детективные расследования, связанные с японской культурой. Есть в нем и доля хоррора — обычно она появляется когда озвучивается очередная загадка. В это время визуальный стиль аниме меняется.

Аниме отличается очень красивой детализированной картинкой, главным украшением которой являются визуальные элементы нуара. Особенно сильно они заметны в сериях, посвященных недоснятому фильму, который планировалось выступить к культурному фестивалю. Нуарные элементы — крайне важная часть композиции этого аниме. Она не только помогает понять, в чем заключается ключевая идея “Хеки”, но и создает очень противоречивую и неоднозначную атмосферу.

Одна из главных загадок, которую предстоит решить участникам клуба — выяснить, что случилось в школе 45 лет назад. Это напрямую связано с дядей Читанды и историей литературного клуба. Решение этой загадки поможет литературному клубу наладить свою деятельность. Но помимо этого, героев клуба ждет множество загадок и приключений.

Из-за очень красивой картинки это аниме часто сравнивали с игрой Crysis.









“Ванпанчмен” (One Punch Man)

“Ванпанчмен” стало одним из тех аниме, что удалось выбраться за пределы аниме-сообщества и заинтересовать обычных гиков. Причиной тому стал необычный сюжет аниме и очень интересная подача. Главный герой этого аниме — молодой безработный парень по имени Сайтама, который решил стать героем. Он долго и упорно тренировался, после чего стал невероятно сильным и смог с одного удара выносить любого противника. А противников хватает — в мире этого аниме монстров невероятно много. В них превращаются люди, они выходят на поверхность из моря и земли. Против них всегда выступают герои — и их очень много.

Самые известные герои становятся суперзвездами, у многих есть зарплаты. Однако, никто из них даже близко не имеет силы, которая есть у Сайтамы. Вот только Сайтаму никто не знает. Все его подвиги остаются незамеченными, а зачастую, его даже ругают за то, что его победы над монстрами приводят к разрушениям. Будучи сильнейшим во вселенной, Сайтама остается никому не известным героем. Но молодой киборг Генос видит силу Сайтамы и идет к нему в ученики.

Одна из причин успеха One Punch Man — потрясающий юмор и великолепный сюжет, затрагивающий темы героизма и бюрократии. One Punch Man глубоко рассматривает проблему популярности, психологию толпы, вопросы саморазвития и зависти. Это очень многогранная и необычная история, важной частью которой являются разнообразные персонажи.

Сайтама — лишь один их них. Мы узнаем историю несчастного эспера Фубуки, чья зависть к силе сестры вынудила ее создать банду и угрожать другим героям. Познакомимся с Кингом — сильнейшим героем, звук встроенного мотора которого приводит монстров в ужас. Увидим, как быстро изучает стиль борьбы героев Гароу - человек, решившись стать монстром. Наконец, мы сможем наблюдать нескончаемую борьбу Сверхзвукового Соника и Сайтамы.

One Punch Man никогда не бросает героев своих историй и периодически возвращается к ним. Есть мнение, что второй сезон аниме получился хуже, чем первый, но согласиться с этим я не могу. Наоборот, у второго сезона появилось какое-то неописуемое очарование, атмосфера будто стала уютнее и спокойнее. Возможно потому, что фокус с новых монстров был перенесен на Гароу, к которому быстро привязываешься и воспринимаешь главным героем.









“Дитя идола” (Oshi no Ko)

Японский шоу-бизнес с его идол-группами и необычными артистами для неподготовленного зрителя не меньшая загадка, чем аниме. И в этом тайтле можно приоткрыть завесу тайны и увидеть, как устроен японский шоу-бизнес. Агентства, блогинг, сериалы и реклама, театр и музыка — этот тайтл рассказывает о многих особенностях развлекательной индустрии в Японии. Но при этом, важнейшей частью аниме будет напряженный сюжет.

Главный герой этого аниме — врач по имени Горо Амэмия. Как-то раз у него была пациентка — маленькая девочка по имени Сарина. Сарина очень любила музыку певицы-идола Ай Хосины. Горо не понимал этого увлечения популярной музыкой, но после того, как Сарина умерла, сам стал фантакой Аи. И как-то раз, к нему в больницу попала Ай…

Жаль только вскоре, кто-то напал на врача и Горо погиб. Но…как это часто бывает в аниме, он переродился в ребенка Аи. Вместе с ним в его сестру переродилась и Сарина. Вот только будучи все еще ребенком, Сарина не стала рассказывать брату о том, кто она. Ну а Горо тем более не стал никому говорить о том, кто он. Вместо этого они просто жили под новыми именами - Аквамарин и Руби Хосино. И если Руби стремилась стать таким же идолом как Аи, то Аква вел свое расследование и искал убийцу.

“Дитя идола” это детективная драма с резкими поворотами, множеством загадок и историями из жизни знаменитостей Японии. Многие моменты выглядят душераздирающими и невероятно тяжелыми, что идет вразрез с яркими и запоминающимися концертами групп, которые в аниме тоже показаны. Аниме очень хорошо демонстрирует, насколько сложно живется многим звездам экрана, авторам манги и романов.

Второй сезон начинается с потрясающей демонстрации современного театра и довольно сильно отличается от первого. Определенно точно, “Дитя идола” это аниме, которое станет классикой. А пока что классикой поп-музыки стала заглавная песня Idol в исполнении дуэта Yoasobi.





“Девушки и танки” (Girls & Panzer)

Культовый тайтл, в котором в школах есть предмет “танковедение”, по нему проводят соревнование, а обслуживают, красят и ездят на танках очаровательные девушки. Школьница Михо Нисидзуми не любит танки. У нее есть на это причины. Но в академии, в которую она поступила, внезапно, решают организовать танковые занятия и участвовать в чемпионате старших школ. И совет школы возлагает на Михо надежды по организации работы танкового кружка.

Девочки ищут старые танки, приводят их в порядок и отправляются на чемпионат, на котором различные команды проявляют чудеса тактики и стратегии. Все танки в этом аниме имеют реальные прототипы. И это одна из причин, почему это аниме популярно среди любителей истории и онлайновых игр. Но также здесь очень хороший сюжет и персонажи являются яркими примерами моэ в аниме. После этого тайтла вам будет намного легче смотреть моэ-тайтлы и повседневность, а также аниме жанра CGDCT(“Милые девушки делают милейшие вещи” — к примеру, ухаживают за котятами или готовят торты).





“Кайдзю номер восемь” (Kaijuu 8-gou)

Что если твоя жизнь сложилась успешно, но ты все равно не доволен собой? Что, если твоя мечта так и не исполнилась? А тебе уже за 30. Ещё немного и дверь к другой жизни закроется навсегда? Аниме жанра сёнэн часто поднимают такие темы. И в новейшем аниме “Кайдзю номер восемь” мы знакомимся с Кафкой Хибино — уборщиком трупов кайдзю. Кайдзю это такие огромные монстры, которые атакуют Японию. Вы наверняка знакомы с Годзиллой, но помимо нее, существуют другие кайдзю. В детстве Кафка дружил с девочкой, которая как и он, хотела уничтожать кайдзю. И в итоге стала выдающимся бойцом обороны Японии, которая сражается с Кайдзю и мелькает на телеэкране.

А Кафка просто убирал итоги ее работы с улиц городов, копаясь не в слишком приятных субстанциях…Однажды во время уборки, на него напал кайдзю и он очутился в больнице. А там на него напал другой кайдзю — маленький, как ворона. Он превратил Кафку в кайдзю, который обладает невероятной силой, но при этом, сохраняет разум. Напугав больных, Кафка сбежал из больницы и встретился с другим кайдзю, разрушающим дома. Убив его и защитив гражданских, Кафка решил, что попробует вступить в силы самообороны. И в этот момент его кайдзю-обличье пропало и он снова стал выглядеть как человек.

“Кайдзю номер восемь” максимально простая и примитивная история, больше похожая на супергеройскую анимацию, нежели на аниме. Но это не делает его хуже. Кстати! Опенинг этого аниме больше похож на рекламу видеокарты, чем на опенинг аниме.









“Арс Нова: Симфония Морской Стали” (Aoki Hagane no Arpeggio)

Еще до того, как в мире стали безумно популярны игры Azur lane и Kantai Collection, на экраны вышло аниме, в котором у кораблей были персонализированные воплощения в виде девушек. В этом аниме мир внезапно был парализован кораблями, известными как “Туманный флот”. Они появились в океане уничтожали все корабли человечества. Лишь один из кораблей “Туманного флота”, подводная лодка I - 401, была захвачена людьми и находился в доке.

Курсант морского училища Чихая Гунзо был на экскурсии и потрогал эту субмарину. Вскоре она включилась и покинула док. Через некоторое время к Чихая Гунзо в училище подошла милая девочка с белыми волосами и пригласила на свидание.

Как оказалось, девушку зовут Иона и она — воплощение этой сбежавшей подводной лодки. Она решает сделать Чихая своим капитаном. И хотя государства не очень доверяют ни ей, ни Чихая, они отправляются в дальнее приключение, способное изменить историю человечества и уничтожить “Туманный флот”. Друзья Чихая становятся командой этой подводной лодки, а Иона, будучи по сути программой, начинает обретать черты человека.

Это аниме можно отнести к жанру гаремника, правда нетипичного. Обычного в гаремниках вокруг главного героя находится очень много девушек и они все имеют какие-то причины любить или ненавидеть его. Здесь же вместо девушек можно видеть огромное число персонализированных изображений кораблей, у каждого из которых свой характер. У этой истории довольно грустный финал, увидеть который можно в полнометражном фильме. Также в нем показан красивый и уютный Владивосток.

“Судьба/Апокриф” (Fate/Apocrypha)

Сегодняшние гики сходят с ума по вселенной Fate/Grand Order. Они носят изображение героев этой франшизы на телефонах, одежде, ставят их на аватарки, часами обсуждают какой персонаж сильнее, а какой — интереснее и душевнее, тратят сотни часов на прохождение и перепрохождение игр серий.

Есть мнение, что объяснить суть франшизы GFO очень сложно. Но на самом деле это просто история о том, как сильнейшие воины и их слуги бьются за Святой Грааль. Очень важную и могущественную реликвию.

Одну из таких битв мы и увидим в этом аниме. Чем оно интересно? Ну прежде всего своим удивительным набором персонажей — здесь можно увидеть Сэйбер, Рулера, Астольфо, Джека-потрошителя, Чудовище Франкенштейна и конечно Широ. Вы по-любому встречали их в интернете, поскольку многие из них являются героями мемов и популярных артов. Но главным героем является гомункул Зиг, которому волею судьбы дарована самая настоящая жизнь. Хотя действие аниме происходит в параллельной вселенной, это аниме дает хорошее представление о том, что это за герои и что это за сражение.

На мой взгляд, это лучшее аниме по GFO, хотя фанаты вселенной со мной не согласятся. Я очень много видел артов и косплеев по героям этой вселенной, читал о том, какая игра серии лучше, но так и не понимал, что к чему. Времени поиграть в игру не было. И лишь посмотрев это аниме, я понял, что это за герои такие, что они делают, почему популярны и зачем смотреть другие аниме этой серии.

“Агент времени” (Link Click)

Обычно под словом аниме подразумевают японскую анимацию, но на данный момент подобную мультипликацию делают в ряде стран, среди которых Китай. Китайское аниме очень сильно отличается от японского — иной уровень сценария и юмора, другой подход к историям. Но аниме “Агент времени” это нечто совершенно другое. В нем умело сочетаются черты классики японского аниме, остросюжетных фильмов и китайского подхода к историям. На моей памяти это первое китайское аниме, что вызывает неподдельное восхищение и действительно превосходит японскую анимацию во всем — от опенинга и проработки истории, до персонажей.

И этому есть объяснение — “Агент времени” это очень жесткая и напряженная драма, которая не боится быть искренней, слезливой и трогательной. Пока я смотрел его, я вспомнил множество крутых сериалов начала века с отечественного телевидения — от “Хироманта” до “День рождения Буржуя”. Чем-то они на это аниме похожи.

Это аниме рассказывает историю двух сотрудников фотосалона — Гуан Лу и Сяоши Чэн. У них есть удивительная способность — коснувшись руками, они могут “прыгнуть” в любую фотографию и посмотреть на происходящие в момент ее создания события. Это помогает им делать различные вещи — шпионить, искать пропавших людей, помогать людям сделать что-то важное. Но есть важное правило — менять что-то нельзя. Иначе произойдет что-нибудь ужасное.

Если быть точным, то в фото прыгает Сяоши Чэн, а Гуан Лу лишь помогает ему. Однажды Сяоши Чэн решил сделать все по-своему и его незначительные действия привели к ужасным последствиям. Пытаясь исправить произошедшее, они вовлекли себя в еще более жуткую историю. Тем не менее, два друга продолжали работать и помогать людям. “Агент времени” это очень напряженная и депрессивная история и людям впечатлительным она точно не подходит. Но тем, кто любит остросюжетные фильмы этот тайтл точно понравится.

Стоит отметить, что обзорщики часто критикуют “Агент времени” за то, что механизм способности прыжка в фото не объясняется. Спешу вас успокоить — с точки зрения создания историй подобные вещи могут быть не объяснены вообще. Главное, чтобы сюжет был хорошим и работал. Кстати, сверхспособности есть не только у друзей из фотосалона. Честно говоря, меня разочаровал конец второго сезона. Но стоит признать, что столь мощных аниме-опенингов давно не было. На данный момент, аниме ждет 3 сезон, а также вышел сериал.

Я - Сакомото, а что? (Sakamoto desu ga?)

Можете ли вы представить персонажа, который идеален во всем? Настолько, что все окружающие от него без ума? Простой ученик обычной японской школы по имени Сакамото как раз такой. Образцовый ученик, друг птиц, обладатель тайных способностей — он хорош всегда и везде. Воробьишку сбил сильный ураган? Он поможет бедной птице. Хулиганы обижают одноклассника? Он устроит им настоящий кошмар. Возникли какие-то трудности? Сакамото решит их с изяществом и простотой. Это аниме разрушает мнение о том, что идеальные персонажи скучны.

Стоит отметить, что вокруг манги и аниме про Сакамото есть множество конспирологических теорий. По одной из них, Сакамото на самом деле борется с демонами. По другой — он в конце умирает. И таких теорий очень много. Связаны они не только с тем, что аниме посвящено невероятному персонажу с потрясающими способностями, но и с тем, что в манге было много отсылок на фильмы ужасов.









“Провожающая в последний путь Фрирен” (Sousou no Frieren)

Активные разговоры об этом аниме начались после того, как аниме заняло первое место в топе крупнейшего аниме сайта и скинула оттуда лидера. По сути же — это самое обычное фентези. Главную героиню зовут Фрирен и она эльфийка. Однажды она присоединилась к отряду героев и вместе они одолели короля демона и спасли деревню. Лидер группы Химмель за это даже получил памятник, а в честь героев каждый год устраивают праздник. Но вот беда — эльфы живут тысячи лет, а Химмель и Хайтер из отряда героев — люди. Фрирен вынуждена видеть смерть своих друзей. Но она бережно хранит память о них и продолжает свое приключение, теперь уже с новым отрядом. Сможет ли она исправить ошибки прошлого? Ведь это мир фентези и здесь возможно многое…

Примечательно, что многие герои из второй части аниме запоминаются лучше, чем главные герои. На мой взгляд, “Фрирен” сильно переоцененное аниме, но оно поднимает интересные темы ошибок прошлого, памяти, возникновения и сохранения традиций, заботы о близких и чести.





“Поднятие уровня в одиночку” (Solo Leveling)

Однажды мир изменился. По всему миру стали открываться порталы, в которых водились монстры. И за победу над монстрами можно было получить ценные ресурсы. Тысячи искателей приключений стали отправляться в порталы и приносить добычу. А вскоре, вся экономика планеты стала зависима от ресурсов из этих порталов.

Появились гильдии охотников, хедхантеры переманивали сильнейших в другие гильдии, а государствам лишь оставалось за всем этим наблюдать. Многие охотники обладали такой силой, что могли уничтожать целые армии, а монстров просто уничтожали пачками. Но каким бы охотник не был сильным, он не мог стать сильнее. Тем не менее, все охотники ценили тренировки и силовые занятия. Это был своеобразный ритуал владения силой.

А вот молодой человек по имени Сон о тренировках ничего не слышал. Он был слабейшим охотником мира и ходил в рейды лишь потому, что его семье нужны были деньги. И скорее был проблемой для отряда, нежели настоящим охотником. Но все изменилось после таинственного и жуткого инцидента со статуей в одном из подземелий. Перед ним стали возникать экраны, как в компьютерной игре. И требовали эти экраны различных тренировок. В случае невыполнения, они отправляли его на принудительную тренировку.

Сон принялся тренироваться, да так, что менялся на глазах. Система стала выдавать ему награды, подобные тем, что игроки получают в онлайн-играх. И даже приглашать его специальные подземелья с сильнейшими противниками, где Сон качался еще быстрее. И в отличии от других охотников, его силы росли.

Но об этом никто не знал. Что сыграло на руку Сону и его друзьям. Дело в том, что подземелья это территория беззакония. И многие охотники куда опаснее монстров. Поэтому, Сон, которого все считали слабаком, сыграл важную историю в ряде рейдов. Но он продолжал скрывать свою силу от мира, ведь его таинственные способности делали его белой вороной среди охотников.

У Solo Leveling много общего с One Punch Man — большое внимание уделяется второстепенным персонажам, работе гильдий и бизнесу, связанному с подземельями. И это делает Solo leveling по-настоящему интересным аниме. Сама прокачка здесь тоже показана очень круто — интерфейс системы выглядит так, будто качается не Сон, а сам зритель.

Вначале первой серии вас ждет невероятно унылая битва с муравьями. Не спешите судить об аниме по ней. Она быстро закончится и начнется само аниме.





“Я получил читерские способности в другом мире” (I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in The Real World, Too)

В кругах, далеких от аниме, у этого тайтла невероятно плохая репутация. Его называют худшим из худших. Но чем ближе вы будете приближаться к любителям ранобэ, аниме и исякаев в частности, тем выше будет оценка этого тайтла. И причина довольно банальная — это реально хорошая история. Просто обычные зрители не обращают внимание на тонкости, которые отличают этот тайтл от других.

Главный герой этого аниме — несчастный японский старшеклассник Юя Тэндзё. Он полный и угрюмый, но родители не спешат вести его к врачу и выяснять причину его полноты. Наоборот, они относятся к нему отвратительно, а всю любовь и заботу дарят его брату и сестре. В школе Юя тоже обижают и в целом в мире нет людей, которые бы относились к нему хорошо. Кроме его деда-путешественника. Дед помогает Юя выжить и дает наставления. Но однажды дед умирает и Юя остается один. В наследство от деда ему достается его дом, но жизнь Юя становиться совсем невыносимой. Гопники из школы не дают ему нормально работать, а одиночество сводит с ума.

Как-то раз Юя идет в магазин и видит, что к девушке пристают хулиганы. Все проходят мимо, но вспоминая наставления дедушки, Юя идет поговорить с хулиганами о достоинстве и чести. Нетрудно догадаться, что хулиганы переключают свое внимание с девушки на Юя и преподают несколько уроков по борьбе за один раз сразу. В это время приезжает полиция и хулиганы убегают. А побитый Юя идет в магазин.

Этот эпизод на первый взгляд совершенно не важен и нужен лишь для того, чтобы показать, что Юя не оставит человека в беде. Но в истории он сыграет огромную роль. Важно другое — однажды, в очередной раз доведенный до отчаяния, Юя разбивает зеркало в доме деда и находит проход в тайную комнату с сувенирами. А там есть таинственная дверь, ведущая в другой мир. Мир работает по принципу компьютерной игры в жанре RPG и все действия в ней приводят к прокачке навыков.

При этом, все навыки, полученные в этом мире, переходят в мир реальный. Более того, всю экспу можно перевести в реальные деньги! Несчастный Юя сразу получает деньги и силу, но даже этого мало — мир меняет его внешность, правящая в типичного парня спортивного телосложения с богатой растительностью на голове. Одноклассники этого новоиспеченного героя k-pop клипов не узнают.

Я не буду пересказывать весь сюжет, а просто подведу к ключевым конфликтам этой истории. Став красивым, сильным и богатым, Юя оказывается в ловушке двух миров — иной мир из двери оказывается густо населен и ему требуется помощь Юя, более того, там есть девушки, которые явно хотят познакомиться с Юя поближе. Но в реальном мире его ждут учеба, друзья и девушка. Причем, не абы кто…Герой едва успевает перемещаться между мирами, качаться и обустраивать жизнь.

А вот другой конфликт хитрее. Все моменты, когда внешность и сила Юя играет какую-то роль в истории, доведены до состояния абсолютного лоска или абсурда. Они пафосные, гламурные, будто вырезанные из сериала для девушек или фильма о супергероях. Полагаю, что таким образом автор оригинальной истории Мику показывает, насколько подобный подход в исекаях себя исчерпал. Юя буквально играет роль супергероя и поп-звезды. Но это же создает второй важный конфликт в истории — он сомневается, что все, чего он достиг на самом деле принадлежит ему. Он ощущает себя читаком, самозванцем, настоящим обманщиком, которого люди ценят за вещи, которые на самом деле дала система из параллельного мира. А сам Юя тут не при чем.

Вам может показаться, что это приторная и пустая история. Но это не так. Сама мысль о том, что герой подобной истории может считать, что все, что он получил — не его заслуга — прекрасна. Ведь Юя не только пользователь системы, которая дает силы. Он еще и заложник жанра исекай, в котором сюжеты и герои прописаны заранее на годы вперед.

Аниме “Я получил читерские способности” явно тяготеет к настоящей научной фантастике и качественному фэнтези, в нем хорошее внимание к деталям и прекрасный дизайн персонажей. Это аниме хороший способ для новичка проверить — заходит ему подобное аниме или нет. Если нет — то вам прямая дорога к популярным исекаям с более простыми названиями.





Пара способов найти аниме для себя

Я бы советовал записать список тем, которые вам интересны и по этим темам искать аниме. Этот метод работает, но только до тех пор, пока вы знакомитесь с аниме, поскольку аниме тяжело загнать под какие-то шаблоны, встречающиеся в кино или сериалах.

Есть еще один, современный способ подыскать аниме. Вы идете на Youtube и ищите подборку лучших аниме опенингов. И те аниме, чьи опенинги вам понравились — смотрите. Этот метод хорош потому, что плохие аниме редко имеют хорошие аниме, которые попадают в такие подборки.

Спасибо за внимание.