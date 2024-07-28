Аниме о геймерах интересно тем, что его история развития противоположна истории развития американских произведений о геймерах. В то время как американское кино началось с довольно реалистичных и достоверных изображений геймеров и лишь позже стало превращать их в супергероев и людей со сверхспособностями, японская анимация наоборот, вначале изображала геймеров как супергероев и игроков со сверхспособностями, и лишь со временем стала изображать настоящих геймеров. Этот процесс перехода к историям про обычных людей, любящих игры можно наблюдать до сих пор.

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Можно выделить следующие виды аниме про геймеров:

Аниме про обычных геймеров. Бывает как фантастическое, так и обычное, самых различных жанров, например, повседневность и романтика. В нем показывают жизнь обычных любителей видеоигр, часто в определенный период истории. Например, аниме High Score Girl рассказывает о игроках золотой эпохи файтингов.

Бывает как фантастическое, так и обычное, самых различных жанров, например, повседневность и романтика. В нем показывают жизнь обычных любителей видеоигр, часто в определенный период истории. Например, аниме High Score Girl рассказывает о игроках золотой эпохи файтингов. Аниме про разработчиков . Довольно редкое, но все таки встречается. Можно выделить “Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень” про художницу, что перемещался во времени и делает визуальные новеллы в прошлом и будущем.

. Довольно редкое, но все таки встречается. Можно выделить “Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень” про художницу, что перемещался во времени и делает визуальные новеллы в прошлом и будущем. Исекаи . Исекай это жанр известный в СНГ как “попаданцы”. Обычно герои таких аниме попадают в мир игры, в который они недавно играли, или в мир, где игры играют важную роль. Широко известно аниме “Оверлорд” об игроке, что решил зайти в любимую игру в момент закрытия, но по непонятной причине переместился в мир игры и стал в нем огромным страшным личем. Можно также выделить “Нелегкую жизнь моба в мире отоме-игры”, в которой герой перемещается в мир визуальной новеллы для девушек и меняет ход истории этого мира.

. Исекай это жанр известный в СНГ как “попаданцы”. Обычно герои таких аниме попадают в мир игры, в который они недавно играли, или в мир, где игры играют важную роль. Широко известно аниме “Оверлорд” об игроке, что решил зайти в любимую игру в момент закрытия, но по непонятной причине переместился в мир игры и стал в нем огромным страшным личем. Можно также выделить “Нелегкую жизнь моба в мире отоме-игры”, в которой герой перемещается в мир визуальной новеллы для девушек и меняет ход истории этого мира. VR-исекаи . На мой взгляд исекаи, в которых перемещение в другой мир произошло через VR-устройства стоит выделить отдельно, поскольку они часто очень похожи и имеют схожую фан-базу. Самый известный пример - Sword Art Online.

. На мой взгляд исекаи, в которых перемещение в другой мир произошло через VR-устройства стоит выделить отдельно, поскольку они часто очень похожи и имеют схожую фан-базу. Самый известный пример - Sword Art Online. Аниме про VR-игры . А это уже другое. В таких аниме геймеры просто играют в игры через VR-устройства, но не попадают в мир игры навсегда. Иногда аниме такого типа является пародией на VR-исекаи, так например “RPG с полным погружением” это дерзкая пародия на VR-исекаи, которая впрочем, не скрывает уважения в игровой культуре реального мира. Лучший пример аниме такого жанра - “Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту”.

. А это уже другое. В таких аниме геймеры просто играют в игры через VR-устройства, но не попадают в мир игры навсегда. Иногда аниме такого типа является пародией на VR-исекаи, так например “RPG с полным погружением” это дерзкая пародия на VR-исекаи, которая впрочем, не скрывает уважения в игровой культуре реального мира. Лучший пример аниме такого жанра - “Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту”. Аниме, в которых герой ведет себя как геймер в реальном мире. Довольно редкий жанр аниме, который не имеет прямого отношения к теме игр, но заимствует из них механики и прокачку. В России в подобном жанре выходил фильм “Геймеры”, но это даже близко не то, что можно увидеть в аниме. Самый известный и популярный пример такого аниме - “Соло Левелинг” о слабом охотнике на монстров, который ходит в подземелья, чтобы прокормить семью, но при этом постоянно терпит неудачи. Это аниме примечательно тем, что в нем превосходно показано, как работает прокачка в современных играх.

Есть еще ряд аниме, которое схоже с аниме про геймеров:

Множество аниме о коллекционных карточных играх часто затрагивают темы близкие игровым аниме.

часто затрагивают темы близкие игровым аниме. Иногда к игровым аниме также относят искекаи и фентези, в которых мир работает по принципу игры . К таким можно отнести нашумевшее аниме “Убийца Гоблинов”, которое из-за внешности главного героя понравилось фанатам игр серий Doom, Dark Souls и Halo.

. К таким можно отнести нашумевшее аниме “Убийца Гоблинов”, которое из-за внешности главного героя понравилось фанатам игр серий Doom, Dark Souls и Halo. Наконец, многие эпизоды и истории из обычных аниме посвящены играм. Например, спецэпизоды Оne Punch Man, один из эпизодов “Меланхолии Харухи Судзумии”, Mob Psycho 100.

Особенности аниме о геймерах

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Ключевая особенность аниме о геймерах заключается в том, что в них типичные штампы и клише аниме совмещается с историями о геймерах. И это тормозит распространение аниме среди геймеров, ведь не каждый геймер может принять и полюбить типичные для аниме сюжетные обороты, характеры персонажей и локации.

Вообще, стоит отметить, что в представлении большинства людей, далеких от аниме, любимое аниме это бессмысленные мультики про някающих девочек и мальчиков с огромными глазами, на волосах которых отражается солнечный свет. Поэтому о том, что существуют аниме о геймерах люди часто просто не знают. А если узнают - начинают смотреть и видя стандартный набор аниме штампов тут же бросают.

"Железнодорожные войны" (Rail Wars!)



Подобная проблема была и в аниме про гиков. Вспомнить хотя бы одно из лучших аниме про поезда - “Железнодорожные войны”. Это аниме основывалось на серьезном отношении к теме поездов, их работы и устройства железнодорожных путей. Оно подчеркивало важность и сложность работы железнодорожных магистралей и их персонала. Но при этом оно было фансервисным гаремником. За главным героем, которого в жизни интересовали лишь поезда, бегали самые разные девчонки - коллеги, поп-звезды, различные богатые особы. Поэтому ничего удивительного, что многие из тех, кто действительно любил железнодорожную тематику не смогли смотреть это аниме.

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"Бтум!" ( Btooom!)



С геймерскими аниме также. Аниме “Бтум!” больше похоже на фильм, обращается к теме психологии и задается вопросами “Кто такой геймер на самом деле?”, “Меняют ли игры людей?”, “Игры это правда что-то плохое или это просто заблуждение?”, поэтому его намного проще смотреть людям, далеким от аниме.

Но вот какое-нибудь “Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту” смотреть будет тяжело, ведь это аниме жанра CGDCT, который буквально построен на том, что милые девочки занимаются всякой ерундой. В первой же серии геймерша Мейпл вкладывает все очки в защиту и просто ждет, когда забавного вида кролик перестанет ее атаковать, поскольку не может пробить ее защиту.

"Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту" (BOFURI)



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Также характерная особенность последних лет для аниме в целом - крайне длинные названия. Это связано с первоисточниками аниме - из-за огромной конкуренции на рынке авторы подробно рассказывают о чем их произведение уже в названии, а затем это название достается аниме.

Проблемы геймерских аниме

"Оверлорд" - одно из немногих аниме, которому везет с выходом сезонов



Как видите, аниме о геймерах бывает очень разнообразным. Но проблемы у него обычно одни и те же и во многом схожи с проблемами аниме в целом. К примеру, качество исходного материала зачастую оставляет желать лучшего. Если автор оригинального ранобэ или манги плохо понимает как строить сюжет, прописывать конфликты, развивать персонажей и вести повествование, то в аниме эти проблемы не только не будут решены, они станут еще более очевидными.

Еще одна проблема геймерского аниме - “проклятие второго сезона”. Это когда у аниме выходит только первый сезон. Он всем нравиться, все ждут второго…но он не выйдет никогда. Потому что аниме либо было рекламой для манги, либо плохо окупилось за счет продажи фигурок и дисков. Самый известный пример такого аниме - “Бтум!”. Многие фанаты устали ждать продолжения и просто пошли читать мангу, хотя раньше никогда этого не делали.

Есть и еще одна проблема, характерная именно для аниме про геймеров. Это странная сюжетная линия. Например, в аниме может быть хорошо показана культура геймеров. Но при этом сам сюжет очень странный и вызывает скорее чувство стыда, чем интерес.

High Score girl



Самый яркий пример такого аниме - High Score Girl. Когда в 90е годы в Японии школы запрещали игрокам посещать игровые центры, многие из них ездили в дальние районы и играли там. Герой аниме, фанат Street Fighter и игр Neo Geo встречает в одном из таких игровых центров непобедимого соперника - девочку по имени Акира Оно. У него случился конфликт с ней, но позже они становятся друзьями. А еще позже у них начинаются романтические отношения. Точнее, так считает автор оригинальной манги. На деле же Оно просто издевался над героем, бьет его, делает нелогичные поступки, мешает и т.д.

Это не похоже на любовь. Это похоже на причуды сценариста. И это не тот случай, когда автор не умеет строить сюжет. Как раз таки умеет. Просто он специально делает сюжет таким странным. При этом, High Score Girl является прекрасной экскурсией в мир ретро-игр, аркад и файтингов. В аниме достоверно показано, как играли в игры в 90е годы. Показаны настоящие игры и консоли. А чего только стоит умело вписанная в сюжет игра Splatterhouse.

Splatterhouse - один из лучших битэмапов в истории







Или другой пример - аниме "Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень". Это история про художницу по имени Коноха, которая работает в небольшой японской компании, выпускающей бюджетные визуальные новеллы. У нее весьма раздражающий и своеобразный характер, но это ладно. Привыкнуть можно. И можно даже полюбить этого персонажа.

16bit Sensation: Another Layer

В этом аниме не только показаны золотые годы визуальных новелл, но и поднимается серьезная тема будущего японской игровой индустрии, центральные офисы которых давно уже переехали на Запад. Однако, сюжет этого аниме хорош до тех пор, пока ты не узнаешь, что главная героиня путешествует из настоящего в прошлое из-за пришельцев. После появления пришельцев сюжет стремительно скатывается в фантастику.

А ведь как все хорошо начиналось - зрители могли видеть превосходную пару - гениальный юный программист Мамору Рокута, который сам пишет движки, не хочет переходить на Windows и помешан на PC-98. И Коноха, которая пришла из будущего, говорит что художница, но доказать ничего не может, так как зарядка в планшете села…

Странные сюжетные решения часто создают для аниме про геймеров куда больше проблем, чем фансервис или архетипы персонажей.

"Наш дождливый протокол" (Bokura no Ame-iro Protocol)

Наконец, само умение строить сюжеты вокруг игр у многих авторов отсутствует полностью. Вспомнить хотя бы недавнее аниме про киберспорт “Наш дождливый протокол”. История киберспорта помнит массу моментов, которые стали легендарными. Их обсуждали, обсуждают и будут обсуждать. Но сценаристы “Наш дождливый протокол” почему то решили что вместо отсылок на реальные чемпионаты в аниме лучше показать максимально примитивные матчи, сыгранные на уровне “Вчера начал играть в Crossfire”. Получилось очень плохо и скучно, а ведь аниме могло быть интересно именно фанатам киберспорта.

Перспективы геймерского аниме

"Записки о робототехнике"



На мой взгляд, у геймерского аниме есть большие перспективы. Прежде всего, аниме все чаще берет курс на реализм и старается рассказывать о геймерах и их жизни в подробностях. А значит это положительно скажется на качестве самих историй. Ведь современные гейминг полон интересных вещей и особенностей. Да и жанров игр, о которых можно написать историю очень много.

Современные сценаристы все чаще обращают внимание на VR как на устройство для работы и игр, а значит сюжеты с VR будут разнообразнее и не ограничиваться одним только фэнтези. Разнообразие геймерских аниме уже вызывает у меня большой восторг. Ведь когда-то давно геймерские аниме были крайне ограничены в жанрах и что-то оригинальное можно было найти лишь в ранобэ и манге. Сегодня, когда выходит аниме для геймеров с самыми разными вкусами, можно ожидать лишь увеличения без того широкого выбора.

Ну и самое главное - сложных и многогранных сюжетов, в которых игры являются одной из частью вероятно станет больше. Потому что сейчас интернет культура развивается очень активно и это находит отражение в аниме. И быть может какой-нибудь талантливый автор объединит все это вместе. Примерно так появились такие аниме как “Врата Штейна” и “Записки о робототехнике” а ведь на момент выхода они рассказывали о вещах, которые были понятны небольшому числу людей.

Кроме того, есть шанс что рано или поздно мы увидим аниме про геймеров, сделанное по манге российских художников, по крайней мере я очень на это надеюсь.