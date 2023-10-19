Вступление

Свой первый компьютер я получил в шесть или семь лет, точно уже и не вспомню. Вот только из-за нулевого опыта практически сразу же его и убил. О его мощности у меня нет никакой информации. На втором компьютере я уже пробовал себя в геймдеве, хотя тогда это и было равносильно игре. Тогда мне было приятно играть даже в самые примитивные игры, вроде шариков-кубиков. И тот ПК только их и тянул. При попытке запустить, например, графенистый шутер начинались серьезные проблемы.

Третий ПК мне купили, когда я был уже подростком. Точнее, купили предкам, а я лишь изредка получал право поиграть на нем. Но мое наслаждение шутерами продлилось недолго, потому что на том ПК была Всемирная Паутина™ и я узнал, что в мире существуют ММОРПГ. Кроме того, тогда я уже всерьез задумался о карьере геймдевера и скачал примитивное двигло, и стал клепать серьезный бизнес. (Спойлер - ни одна игра того времени не пошла дальше заготовки.)

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Но меня пленили красивейшие картинки из серьезного двигла, которые много лет оставались для меня недостижимым дримом. Четвертый ПК я заказал в качестве подарка на 18-летие, специально для UE. Но и тот комп, несмотря на то, что анреал на нем запускался, не тянул и сотой доли его великолепия. Так произошло потому, что официальные спецификации системных требований от эпиков, на которые я ориентировался, оказались маркетинговым буллшитом.

Поэтому текущий, пятый компьютер я купил себе сам, почти на все многолетние сбережения, чтобы наконец погеймдевить не три в ряд, а хотя бы небольшой шутер или стратежку, и не тратить 90% времени на прогрузку левела или компиляцию шейдеров. И вот что из этого получилось...

Видеокарта

Никогда не понимал людей, которые в перечислении комплектующих для ИГРОВОГО компьютера ставят видеокарту ближе к концу. По логике, видеокарта - это основа игрового ПК, с плохой видеокартой качество остальных комплектующих уже мало влияет на ФПС. А для разработки игр так вообще - меньше 24 ГБ VRAM сгодится разве что на три в ряд.

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В принципе, 24 гига было и в 3090, но ее сейчас найти приемлемого качества нетривиальная задача. В идеале была бы Quadro A6000, но она бы стоила дороже, чем весь наш комп, так что я не осилил.

Процессор

Не самый топовый, можно было бы и получше, но во всех этих i3/i5/i7/i9/12500/14600/K/F/S/OEM/BOX/Tray/... сам черт ногу сломит. С видеокартами хоть немного понятнее - если 4090 и фирма не "подвальная" - значит, хорошая. А в процессорах миллион параметров, пока разобрался, было уже поздно.





Материнская плата

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Решил сразу не экономить (так как по сравнению с видеокартой это мелочь) и взять флагманский чипсет Z790 с PCIe 5.0 x16 и USB 3.2 Gen2x2. На самом деле я взял немного другую, но это только из-за проблем с доставкой, а в Москве сгодится и эта.

SSD

Меня, может, устроили бы и 2 ТБ, так как я не собирался скачивать кучу новейших игр, но для меня была важна еще и скорость, поэтому я сразу смотрел на NVMe Gen 4, а доставка такого на 2 ТБ в мой Мухосранск заняла бы пару месяцев, так что я отказался.

Оперативная память

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Я из принципа не верю фирмам-однодневкам, таким как G.Skill или Netac, поэтому выбрал Kingston. Что касается объема, то это минимально рекомендуемый объем ОЗУ для Unreal Engine 5 (разумеется, не в официальном маркетинге эпиков!), а 128 в двух планках пока что в разработке, поэтому выбора особо не было.

Блок питания

Решил взять такой, чтобы хватило и на апгрейд. Я замерял потребление специальным прибором - под максимальной нагрузкой процессора и видеокарты потребляет 800 Вт. Но все может измениться в любой момент...

СВО

В наши дни эта аббревиатура преобрела другой смысл, но здесь, к счастью, употребляется в традиционном...

Корпус

Завершает нашу сборку "коробка" все от тех же проверенных MSI, в который вся наша солянка влезет, с двумя USB 3.2 Type-A и одним Type-C. Замечу, что я не любитель подсветок и прочих наворотов, и выбирал по содержательным параметрам, но почему-то корпус от серьезного бренда с такими же характеристиками, но без подсветок, мне не попался.

Итог

Вот что у меня получилось. Как видим, уложились даже в 450к. И даже еще меньше.

Получившийся ПК тянет простейшие операции геймдева: ландшафт, траву на нем, дома, NPC - в разрешении около FullHD или чуть больше, с качеством отрисовки а-ля денди. При попытке добавить воду, лучи или нанит на меш сложнее куба или пирамиды - например, на дом - движок крашится, причем стабильно, так что это не случайный баг, а именно нехватка ресурсов. "Псевдо-4K" из заголовка означает 4K окно движка, чтобы видеть хоть чуточку больше контента на экране. При этом попытка развернуть дебажное окно игры на весь экран приводит к падению FPS практически до нуля.

Бонус

В качестве бонуса решил побаловать себя новым 4K 144+ Hz HDR монитором. Я выбрал другой и в другом магазине, но у нас тут принято ссылаться на Регард, поэтому вот максимально близкий вариант оттуда. И хотя с ним стоимость сборки уже превысит 500 тысяч рублей, но, опять же по традиции, в сборки не принято включать мониторы, а только "внутренние" комплектующие, так что с их ценой все в порядке. А это - просто для красоты.

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