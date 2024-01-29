Когда вы впервые запускаете компьютер, первое, что обязательно сделаете, - это откроете Edge, чтобы загрузить свой любимый веб-браузер.

В большинстве случаев это Chrome. Это связано с тем, что браузер Google является решением по умолчанию для многих пользователей, которые в худшем случае обращаются к другому программному обеспечению, основанному на его средстве визуализации. Широкая панель опций, которой никогда не было у владельцев ПК с чипом ARM. По крайней мере, до сих пор.

Вы когда-нибудь пробовали использовать Chrome на Windows ARM? Опыт далек от оптимального, поскольку у него ещё нет версии, изначально совместимой с версией ОС Microsoft. Поэтому мы должны довольствоваться запуском браузера Google для x86, что отрицательно сказывается не только на его производительности, но и на некоторых его функциях.

Фактически, ни один другой браузер на базе Chromium не поддерживает Windows ARM. Исключением является только Edge, поскольку компания из Редмонда позаботилась о том, чтобы ее программное обеспечение было совместимо новым типом ПК. Со своей стороны, Mozilla уже некоторое время назад сделала решительный шаг вперед с Firefox, в конечном итоге оставив пользователям лишь небольшой выбор.

Однако всё должно измениться, поскольку некий Педро Хустор на X.com (ранее Twitter) обнаружил, что Google разрабатывает версию своего программного обеспечения для ARM64. Это по-прежнему канарская версия, в основном предназначенная для разработчиков, но полностью работоспособная и доступная для всех. Достаточно, чтобы вдохновить Brave, Opera и компанию, которые могут быстро последовать примеру калифорнийского гиганта.

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Очевидно, что Google не начинает с нуля. Компания привыкла разрабатывать инструменты для компьютеров с чипами ARM, таких как смартфоны и другие устройства Chromebook. Более того, Chromium уже несколько лет выпускает свои собственные версии, совместимые с Windows ARM, и в конечном итоге это был лишь вопрос времени, когда Chrome высунул нос на платформу.

Возможно, фирме Mountain View понадобилась действительно веская причина, чтобы решиться на этот шаг. Убедили ли её новейшие чипы Qualcomm? Или же участие NVIDIA и AMD в гонке побудило отправиться в приключение, которое обещает быть захватывающим? В любом случае, другие разработчики присоединяются к нему, например CPUID, который продолжает разрабатывать свое программное обеспечение за пределами платформ x64 / x86.

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Полнофункциональный и удобный, Google Chrome зарекомендовал себя как бесплатный справочник по веб-браузерам и занимает отличные позиции по сравнению с другими флагманскими приложениями, такими как Mozilla Firefox и Microsoft Edge (бывший Internet Explorer). В дополнение к своей версии для Windows, Mac и Linux для ПК калифорнийская фирма также предлагает мобильную версию, совместимую с Android и iOS.