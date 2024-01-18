Американский автопроизводитель Tesla объявил в среду о снижении цен на Tesla Model Y, свой флагманский автомобиль, на 3000 евро, чтобы бороться с конкуренцией со стороны Peugeot и Renault.

Tesla, продавшая рекордное количество электромобилей - 1,81 миллиона по всему миру, решила сделать модель Y еще более доступной. Поскольку производитель Илона Маска в настоящее время далеко не единственный, кто предлагает электрические внедорожники в Hexagon. Предпринимателя подтолкнули к снижению цены на его Tesla Model Y, которая только что упала до 42 990 евро, что составляет 37 990 евро после применения экологического бонуса.

Tesla вернулась в число самых дешевых электрических внедорожников во Франции

В прошлом году там было продано 37 127 экземпляров Tesla Model, что довольно широко занимало позицию самого продаваемого электромобиля во Франции. Его цена, которая до сих пор составляла 45 990 евро, только что упала до 42 990 евро, что делает автомобиль одним из самых конкурентоспособных вариантов на рынке.

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Следует сказать, что Tesla сталкивается с конкуренцией со стороны французских брендов и, в частности, Renault Scénic E-Tech, стоимость которого начинается от 39 990 евро или от 46 990 евро за так называемую версию с «Большой автономностью». Мы не забываем Peugeot и E-3008, который предлагается по цене 45 990 евро. Что касается иностранных производителей, то Volkswagen ID.4 Pro 286 продается по цене от 43 990 евро.

Благодаря этому снижению цены Tesla снова позиционирует себя и преуспевает в том, чтобы сделать свой флагманский продукт более доступным и часто дешевле, чем его конкуренты, без ущерба для качества своего автомобиля.

Американский автопроизводитель устанавливает рекорды в Европе

Успех Tesla Model наблюдается не только во Франции. Автомобиль стал самым продаваемым в своем классе в нескольких странах Европы и даже побил рекорд продаж в Дании, став самым продаваемым автомобилем за год с 1986 года. В Исландии этот бренд был самым популярным, побив рекорд 33-летней давности!

Помимо коммерческого успеха, Model предлагает полный спектр услуг для европейских автомобилистов. Имея доступ к более чем 14 000 нагнетателей Tesla и набору практических функций, Model Y оправдывает ожидания водителей, ищущих устойчивое и эффективное решение для вождения.

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Хотя не всегда все идеально, этот целостный подход помогает укрепить репутацию Tesla как пионера в отрасли электромобилей.