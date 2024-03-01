Вулкан Попокатепетль, расположенный недалеко от Мехико, выбрасывает в небо густые столбы вулканического пепла, из-за чего рейсы отменяются.

Самый опасный действующий вулкан Мексики, Попокатепетль, за последние сутки пережил 13 извержений, выбросив в атмосферу столбы пепла и дыма. Эта вулканическая активность нарушила полеты в окрестностях, вынудив власти предостеречь от восхождения на вулкан. Расположенный примерно в 45 милях (72 километрах) к юго-востоку от Мехико, Попокатепетль выбрасывает густые столбы пепла над столицей и ее окрестностями со вторника, 27 февраля. За последние 500 000 лет вулкан демонстрировал чередующиеся фазы активности и покоя, причем его последнее крупное извержение произошло более тысячелетия назад. Текущая активная фаза началась в 1994 году.



Хотя, по оценкам, 25 миллионов человек проживают в радиусе 60 миль (96 км) от вулкана, власти, осуществляющие надзор за его активностью, считают, что извержения в настоящее время не представляют непосредственной угрозы для жителей, при условии, что они будут держаться на безопасном расстоянии.



Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (CENAPRED) опубликовал официальное предупреждение во вторник, 27 февраля, рекомендуя воздержаться от попыток восхождения на вулкан из-за возникновения взрывных явлений с выбросом раскаленных осколков, которые наблюдались недавно. В предупреждении подчеркивается важность соблюдения радиуса отчуждения от кратера в 7,5 миль (12 километров), поскольку нахождение в этой зоне считается небезопасным. Кроме того, в случае сильных дождей людям настоятельно рекомендуется держаться подальше от дна оврагов из-за потенциальных опасностей, связанных с грязевыми и селевыми потоками.