Владимир Путин предупреждает Запад о "трагических последствиях" в случае отправки войск в Украину.

Президент России Владимир Путин предостерег западные страны от размещения войск на Украине, заявив, что такое решение привело бы к "трагическим" последствиям. Во время своего ежегодного обращения к нации президент Путин обвинил Запад в разжигании гонки вооружений и подчеркнул настоятельную необходимость для России укрепить свою оборону вдоль западной границы в свете вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент Путин утверждал, что Запад намеренно спровоцировал конфликт на Украине и настойчиво распространяет ложные заявления, в частности, утверждая, что Россия якобы вынашивает намерения напасть на Европу. В ответ на недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении сухопутных войск НАТО на Украине президент Путин предупредил о тяжелых последствиях для любых интервентов, сославшись на способность России наносить удары оружием по их территории.

Подчеркнув риск конфликта с применением ядерного оружия и потенциальное разрушение цивилизации, президент Путин поставил под сомнение понимание такого опасного сценария вовлеченными сторонами. Несмотря на это, несколько стран НАТО, включая Соединенные Штаты, Германию и Соединенное Королевство, недвусмысленно исключили развертывание наземных войск в Украине. Соединенные Штаты, в частности, раскритиковали недавние заявления президента Путина о перспективе ядерной войны, охарактеризовав их как безответственную риторику лидера государства, обладающего ядерным оружием. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер подчеркнул, что нет никаких доказательств, свидетельствующих о намерении Москвы запустить ядерное оружие.