Согласно последней информации, первое обновление ПО для Galaxy S24 появится 22 февраля. Обновление включает улучшения дисплея и камеры, но без подробностей.

Первоначальное обновление программного обеспечения для серии Galaxy S24 было долгожданным с тех пор, как флагманская серия стала доступна для покупки. Samsung, однако, отложила официальный анонс обновления и связанных с ним модификаций для S24, S24+ и S24 Ultra. К сожалению, Samsung не указала окончательную дату выпуска, но указала, что обновление будет запущено в феврале. Похоже, что загрузка обновления по сети может стать доступной с 22 февраля, что было подтверждено Samsung в переписке с 9to5Google. Учитывая поэтапный характер этих обновлений, пользователи на определенных рынках могут столкнуться с задержками до конца февраля или начала марта, прежде чем обновление станет доступно в их странах.





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Как сообщила Samsung, в первом обновлении для серии Galaxy S24 в настройках дисплея появится ползунок "Яркость", позволяющий пользователям настраивать яркость экрана в соответствии со своими предпочтениями. Изначально яркий профиль отражает тусклость естественного профиля, предлагая исключительно регулировку баланса белого для получения более холодного или теплого визуального эффекта.



Кроме того, обновление будет включать в себя различные усовершенствования функциональных возможностей камеры, включая возможности масштабирования, портретный режим, ночную съемку и видеосъемку с задней камеры. К сожалению, Samsung не предоставила конкретных подробностей о характере этих улучшений камеры.