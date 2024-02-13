В отчете Конвенции о сохранении мигрирующих видов обнаружено, что 20% мигрирующих видов находятся под угрозой исчезновения из-за воздействия человека.

Самки кожистых черепах демонстрируют замечательное миграционное поведение, преодолевая расстояния до 10 000 миль в поисках пищи после гнездования. Их длительные путешествия, простирающиеся от тропической Юго-Восточной Азии до холодных вод Аляски, подвергают их различным угрозам, включая рыболовные сети, браконьерство, загрязнение окружающей среды и вызванное климатом потепление вод. Этот вид является лишь одним из примеров многих мигрирующих существ, которым грозит вымирание из-за вмешательства человека, как указано в важном докладе, опубликованном Конвенцией о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS) в понедельник.

Из 1189 видов, перечисленных CMS, более пятой части в настоящее время находятся под угрозой. Сюда входят различные группы животных, такие как киты, акулы, слоны, дикие кошки, хищники, птицы и насекомые. В отчете показано, что популяция 44% этих видов сокращается, причем особенно тревожная ситуация складывается для мигрирующих рыб, поскольку 97% из них находятся на грани исчезновения.

Настоящий отчет служит первой инвентаризацией, оценивающей статус мигрирующих видов в мире, на который в значительной степени влияет деятельность человека. Основными выявленными угрозами являются чрезмерная эксплуатация и утрата среды обитания в результате действий человека, таких как расчистка земель для сельского хозяйства, дорог и инфраструктуры. Эти действия также приводят к фрагментации миграционных путей, препятствуя завершению их путешествий.



По данным CMS, примерно 58% контролируемых мест, которые считаются важными для мигрирующих видов, испытывают неприемлемые уровни антропогенного давления.