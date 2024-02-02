Обученный на данных о продуктах и отзывах, он отвечает на вопросы и предоставляет рекомендации. Расширенный доступ в ближайшие недели.

Amazon представила помощника по покупкам с искусственным интеллектом по имени Руфус, название которого совпадает с названием талисмана компании корги. В настоящее время Rufus доступен в бета-версии для избранной группы покупателей, и его более широкий выпуск запланирован на последующие недели. Чат-бот, обученный на базе хранилища продуктов Amazon, отзывов клиентов и веб-данных, предназначен для ответа на запросы, касающиеся продуктов, облегчения сравнения, предоставления рекомендаций и многого другого.

Пользователи бета-версии могут связаться с Rufus через мобильное приложение Amazon, введя запросы в строку поиска или озвучив их. Окно чата Rufus появится в нижней части экрана, что позволит пользователям развернуть его для получения ответов, выбрать предлагаемые запросы или задать дополнительные вопросы.





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Изначально размещенный на страницах товаров, Rufus способен отвечать на целый ряд запросов, таких как разъяснение различий между кроссовками для трейла и шоссейных прогулок или предложение подходящих подарков на День Святого Валентина. Запросы на конкретные товары, такие как возможность машинной стирки куртки, побуждают Rufus использовать данные из каталогов товаров, отзывов покупателей и вопросов сообщества для получения исчерпывающих ответов.





