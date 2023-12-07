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Levi
Президент Токаев посетил филиал университета Хериот-Уотт в Актобе
Президент Токаев посетил филиал Университета Хериот-Уотта в Актобе. Более 300 студентов из 9 регионов обучаются на английских программах в области инженерии.

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В ходе официальной рабочей поездки в Актюбинскую область Президент Касым-Жомарт Токаев 6 декабря посетил филиал Университета Хериот-Уотт, расположенный в городе Актобе, сообщает пресс-служба Акорды.В настоящее время более 300 студентов, представляющих девять регионов Казахстана, обучаются в филиале Актюбинского регионального университета имени Жубанова, являющегося филиалом университета, базирующегося в Великобритании. Примечательно, что почти 35% учащихся являются выходцами из сельских школ, а 42% принадлежат к социально уязвимым группам.В рамках всестороннего обзора образовательной и исследовательской деятельности Президент Токаев получил информацию о доступных программах обмена. Студенты имеют возможность продолжить обучение в Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах и Шотландии, где университет Хериот-Уотт также имеет филиалы.

Филиал предлагает три англоязычные программы бакалавриата в области электроэнергетики, нефтехимии, энергоменеджмента и компьютерной инженерии.
По окончании обучения выпускникам будут выданы двойные дипломы как Университета Хериот-Уотт, так и Актюбинского регионального университета им. Жубанова.

Эта инициатива материализовалась после подписания соглашения о создании филиала во время заседания Межправительственной комиссии Соединенного Королевства и Казахстана в Лондоне в феврале этого года. Создание филиала соответствует указаниям президента Токаева по внедрению лучших международных практик в отечественные университеты.

#образование #токаев #президент токаев #университета им. жубанова #хериот-уотта
Источник: astanatimes.com
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Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
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