Создатели искусственного интеллекта в настоящее время находятся в уникальном положении, демонстрируя способность генерировать широкий спектр творческих концепций, начиная от собаки, катающейся на скейтборде в открытом космосе, и заканчивая чашкой кофе, плавающей в океане. Оставляя в стороне этические соображения, связанные с искусственным интеллектом, следует отметить, что некоторые творения могут изначально не соответствовать желаемым критериям, что требует от пользователя подсказок для уточнения конечного результата. Тенденция "делай больше" является символом этого итеративного процесса. Пользователи ChatGPT взаимодействуют с DALL-E, сначала запрашивая у него создание изображения, а затем запрашивая модификации для улучшения конкретных аспектов. Наглядный пример - Джастин Мур, предлагающая DALL-E сгенерировать изображение миски с раменом, а затем последовательно инструктирующая искусственный интеллект сделать его более острым. В последующие итерации было добавлено больше перца, кульминацией стало образное изображение чрезвычайно острой миски с раменом, подожженной и испускающей огненные лучи в космическое пространство.



Многочисленные примеры этой тенденции доступны онлайн для изучения, такие как исследование концепции редактором Mashable Стэном Шредером с помощью колоссального эксперимента с бутылкой воды или трансформация бодибилдера, который становится все более мускулистым. Для тех, кто заинтересован в участии в этом направлении, важно осознавать определенные ограничения.