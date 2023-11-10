Лидеры России, Турции, Ирана и Пакистана в настоящее время совершают дипломатические визиты в Центральную Азию, регион, в котором традиционно доминирует Россия. Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану для переговоров со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Примечательно, что этот визит последовал за недавним визитом президента Франции Эммануэля Макрона, целью которого было развитие экономического сотрудничества в регионе.

Одновременно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Ибрагим Раиси и премьер-министр Пакистана Анвар уль Хак Какар принимают участие в региональном экономическом саммите в Узбекистане. Эта повышенная дипломатическая активность указывает на сдвиг в бывших советских странах, поскольку они исследуют новые партнерские отношения, выходящие за рамки их исторической зависимости от России.

Несмотря на эти события, и Путин, и Токаев выразили признательность за существующие прочные отношения между их странами перед запланированной встречей в Астане. Они охарактеризовали свое партнерство как дальновидное и охарактеризовали его как альянс с богатой историей и многообещающими перспективами.

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Однако более чем через три десятилетия после распада Советского Союза, когда Россия была вовлечена в затяжной конфликт на Украине, страны Центральной Азии все чаще рассматривают возможность партнерства с другими мировыми державами.