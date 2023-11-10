Неисправный беспилотник в Ираке, возможно, способствовал предотвращению более глубокого втягивания Соединенных Штатов в расширяющийся ближневосточный конфликт. 26 октября беспилотник, запущенный поддерживаемыми Ираном ополченцами с авиабазы Эрбиль, прорвал систему противовоздушной обороны США и врезался во второй этаж казарм, в которых размещаются американские военнослужащие, примерно в 5 часов утра. Согласно информации, предоставленной двумя американскими официальными лицами, осведомленными об инциденте, которые предпочли остаться анонимными, чтобы откровенно обсудить этот вопрос.



К счастью, беспилотник, который был начинен взрывчаткой, не взорвался, в результате чего только один военнослужащий получил сотрясение мозга от удара. Официальные лица отметили, что Соединенным Штатам повезло, поскольку беспилотник мог бы нанести значительный ущерб, если бы взорвался.

Этот эпизод является одним из по меньшей мере 40 отдельных ударов беспилотников и ракет по американским войскам со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке и Сирии за последние три недели. Эти нападения были совершены в ответ на американскую поддержку Израиля во время конфликта в Газе, о чем сообщают данные Пентагона и вышеупомянутые официальные лица США.



На сегодняшний день эти бомбардировки привели лишь к нескольким десяткам незначительных ранений, при этом многие ракеты и ударные беспилотники были перехвачены средствами ПВО США в Ираке и Сирии. В этих регионах дислоцируется в общей сложности 3400 американских военнослужащих.