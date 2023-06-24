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Модели LE эквивалентны бренду NVIDIA Founders Edition, поскольку в нем используется собственное решение для охлаждения компании. Intel оснастила свой Arc A70 LE 16 ГБ видеопамяти, тогда как ее партнеры могли выбирать между 16 ГБ или 8 ГБ.
Компания подтвердила, что она все еще производит базовый чип графического процессора Alchemist ACM-G10 (DG2-512) для своих партнеров. Это означает, что вы все еще можете купить Arc A770 с 16 ГБ видеопамяти. Например, Predator BiFrost A770 с заводским разгоном и индивидуальным охлаждением Acer можно приобрести на Amazon за 339,99 долларов.
Arc A770 появился в то время, когда видеокарты в целом были в дефиците и продавались с большими наценками. И до недавнего времени у AMD и NVIDIA не было предложений современного поколения по цене до 500 доллларов. Ситуация изменилась с появлением Radeon RX 7600 и, в некоторой степени, GeForce RTX 4060 Ti. А в конце месяца NVIDIA выпустит обычную (не Ti) GeForce RTX 4060 по цене от 299 долларов.
В результате Arc A770 стала менее интересным продуктом, чем когда он был впервые выпущен. В то же время она также улучшилась с момента своего дебюта: команда драйверов Intel приложила много усилий для повышения производительности (особенно в играх DirectX 9, что было больным вопросом на раннем этапе) и устранения ошибок.