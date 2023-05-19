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Генеральный директор компании Штраус Зелник заявил на телефонной конференции, что 2025 финансовый год является "долгожданным годом для Take-Two". Он объяснил, что издатель последние несколько лет работал над портфелем проектов, и что в следующем году компания "выпустит несколько новаторских игр". Зелник, по-видимому, ожидает, что эти игры "установят новые стандарты в индустрии".
Если бы это говорил кто-то другой, мы вероятно, просто не поверили этому, но выпуск новой "GTA" - это важное событие, и он действительно может определить будущее отрасли компьтерных игр. Зелник считает, что рассчитывает увеличить заработок компании с 5,3 млрд долларов в 2023 финансовом году до 8 млрд долларов в 2025 финансовом году. Он также ожидает, что этот рост продолжится в 2026 финансовом году.
Конечно это финансовые годы, поэтому они не совпадают с реальным календарным годом; 2023 финансовый год для Take-Two только что завершился, поэтому сейчас мы входим в 2024 финансовый год. Это означает, что в мае следующего года будет конец 2024 финансового года и начало самого раннего возможного периода выпуска GTA 6.
GTA 6 должна стать знаковой игрой для серии с первым женским игровым персонажем со времен оригинальной двухмерной игры Grand Theft Auto, а также с передовыми техническими инновациями. Мы ожидаем, что многопользовательский режим снова будет сильно улучшен, учитывая, насколько прибыльным был режим GTA V Online для Take-Two.