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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Карта расширения Apex позволяет создать быстрое хранилище объемом 168 ТБ из 21 SSD на одном слоте
Эта карта обеспечивает скорость передачи данных до 31 ГБ/с.
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В настоящее время Apex Storage X21 - единственный продукт на веб-сайте фирмы. Хотя мы заметили, что некоторые внутренние ссылки и страницы все еще находятся в стадии разработки, мы рады, что есть технические характеристики и несколько изображений X21, чтобы лучше разобраться в продукте.

Несмотря на то, что PCIe 5.0 утвердился на потребительском и профессиональном рынках, Apex Storage придерживается стандарта PCIe 4.0 для карты расширения (AIC) X21. Карта предназначена для установки в слот PCIe 4.0 x16 на материнской плате. Ее толщина всего один слот, но это полноразмерная карта с многослойной структурой имеющая менее 275 мм в длину. Десять дисков M.2 2280 могут поместиться внутри многослойной конструкции AIC, а снаружи можно разместить еще 11 дисков.

Давайте рассмотрим ключевые особенности карты:

Лучший в отрасли показатель IOPS

100 линий PCIe 4.0

Полная поддержка безопасной загрузки UEFI

Поддержка RAID для Windows / Windows Server / Linux

Стандартный слот PCIe может обеспечить мощность 75 Вт для установленной карты, но из-за потенциального энергопотребления полностью заполненной SSD-карты Apex установил пару 6-контактных разъемов питания. Это увеличивает максимальную мощность карты до 225 Вт. Карта оснащена пассивным радиатором, но Apex заявляет, что устройство должно получать воздушный поток не менее 400 LFM от вентилятора для нормального охлаждения.

Выше мы упомянули, что одна карта может предложить 168 ТБ хранилища при скорости 31 ГБ / с, а количество операций ввода-вывода достигает 7,5 миллионов. Интересно, что Apex также делится показателями производительности для нескольких AIC: они имеют скорость передачи до 107 ГБ/с и IOPS до 20+ миллионов.

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Наконец Apex сообщает, что X21 не привередлив в выборе SSD. Пользователи могут свободно выбирать между твердотельными накопителями QLC, TLC, MLC "всех основных брендов", а также твердотельными накопителями Intel Optane. Apex Storage заявляет, что в дальнейшем X21 сможет поддерживать 336 ТБ на карту, как только на рынке появятся твердотельные накопители M.2 емкостью 16 ТБ.

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#карта расширения для ssd #apex storage x21
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