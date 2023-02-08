Менеджер Phison Electronics объясняет громкий шум слишком близко расположенным микрофоном.

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Недавно мы сообщали, что первый потребительский твердотельный накопитель PCIe Gen 5 поступил в продажу в Японии в виде серии CFD Gaming PG5NFZ. Теперь одно из этих устройств со скоростью 10 ГБ/с приобрел твиттер-блогер momomo_us. Текст твита переводится как "Gun Gun Gun Gun", что на японском означает "быстро" или "энергично". Этот фразеологизм вероятно относится к скорости передачи данных и вентилятора, поскольку встроенное видео показывает, как маленький кулер вращается очень быстро, - он может достигать 21 000 об/мин.

Именно видео, и особенно звуковая дорожка видео, вызвала наибольшее количество комментариев к вышеприведенному твиту. Для опытных сборщиков ПК не будет сюрпризом, что крошечный вентилятор с высокими оборотами, скорее всего, станет источником неприятного шума. Шумный кулер M.2 SSD звучит так, что его трудно будет выдержать в течение длительного времени.

Некоторый контекст был бы полезен рядом с видео. Например, мы не знаем, было ли быстрое вращение вентилятора вызвано тестом нагрузки на хранилище, или это редкое явление при повседневном использовании этого компьютера. Кроме того, испытательная система подобная показанной, никак не влияет на передачу высоких звуков крошечных вентиляторов, где стандартный закрытый корпус mini-tower может иметь большое значение.

Если твит momomo_us заставляет вас сомневаться по поводу хранилища PCIe 5.0, есть примечательный комментарий от Криса Рамсейера, старшего менеджера по техническому маркетингу в Phison Electronics. Рамсейер утверждает, что "видео вводит в заблуждение", объясняя это тем, что любой вентилятор может звучать громко, если вы поместите микрофон "прямо рядом" с ним.

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Твердотельный накопитель PCIe Gen 5 емкостью 2 ТБ от CFD Gaming стоит в японском эквиваленте 350 долларов. Позже в этом году будут выпущены модели емкостью 1 ТБ и 4 ТБ. В ближайшие недели ожидается ряд премьер PCIe Gen 5, многие из которых будут комплектоваться пассивными или активными кулерами, чтобы попытаться снизить вероятность дросселирования под нагрузкой.