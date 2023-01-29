Накопитель будет иметь емкость 1 ТБ, 2 ТБ, а также 4 ТБ.

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В магазинах знаменитого японского технологического района Акихабара появился твердотельный накопитель компании CFD Gaming M.2 NVMe емкостью 2 ТБ и заявленной максимальной скоростью последовательного чтения 10 ГБ/с.

Эта информация поступила к нам из блога Impress PC Watch Akiba PC Hotline, который сообщает, что эти диски были анонсированы в октябре 2022 года и запланированы к выпуску в ноябре, но выпуск был отложен. Накопитель будет иметь емкость 1 ТБ, 2 ТБ, а также 4 ТБ.

Akiba PC сообщает, что максимальные значения производительности для модели 2 ТБ составляют 10 ГБ/с и 9,5 ГБ/с при последовательном чтении и записи соответственно, тогда как произвольная производительность составляет 1,5 млн операций ввода-вывода в секунду при чтении и 1,25 млн операций ввода-вывода в секунду при записи.

На фотографиях сам накопитель и входящий в комплект кулер сильно напоминают эталонную платформу Phison E26. Производитель не рекомендует устанавливать SSD в системы с плохой циркуляцией воздуха, так как он сильно нагревается.

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В блоге есть фотография прайс-листа в магазине в Акибе в котором цена диска составляет 49 980 иен, или около 385 долларов. Это очень высокая цена для твердотельного накопителя емкостью 2 ТБ, но мы надеемся, что эти диски подешевеют, когда появятся на более широком рынке, что должно произойти со дня на день.