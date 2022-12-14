Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Иранская хакерская группировка Очаровательный Котенок специализируется на атаках ученых и дипломатов
Некоторые из фишинговых атак хакерской группы включали конфронтационные приманки социальной инженерии, что нетипично для этой организации.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

реклама

Хакерская группа, известная как TA453 или APT42, или "Очаровательный котенок" занимается кибершпионажем по указанию аятоллы Хомейни с 2017 года. Новое исследование Proofpoint документирует недавнюю активность TA453, которая отличается от стандартной деятельности группы с точки зрения как тактики, так и целей. Proofpoint утверждает, что эта нехарактерная деятельность связана именно с операциями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который является лишь одной из фракций в сложном балансе сил, составляющих нынешний Иран.

Судя по тому, что могут сказать исследователи кибербезопасности, TA453 состоит из нескольких подгрупп. Используя различные маркеры, Proofpoint в настоящее время отслеживает примерно шесть подгрупп. Однако, независимо от подгруппы TA453 подвергает фишинговым атакам ученых, исследователей, дипломатов, диссидентов, журналистов и правозащитников. Эти фишинговые атаки обычно принимают форму затяжных разговоров между злоумышленником и целью на безобидные темы. Иногда эти обсуждения продолжаются в течение нескольких недель, прежде чем субъект угрозы отправит ссылку на вредоносную веб-страницу с целью ввести учетные данные для входа. Любые введенные здесь учетные данные попадают в руки TA453, которые группа использует для доступа к учетным записям электронной почты целей и эксфильтрации содержимого электронной почты.

Однако с конца 2020 года Proofpoint наблюдает, как TA453 использует тактику и нацеливается на людей, которые выходят за рамки обычного круга интересов группы. Группа угроз обычно использует учетные записи электронной почты, созданные специально для использования в фишинговых атаках, но в некоторых из недавних атак TA453 использовались скомпрометированные учетные записи электронной почты. Proofpoint также наблюдала, как APT использует несколько учетных записей sock-puppet для участия в разговорах с участием нескольких разных людей.

Некоторые из фишинговых атак TA453 также включали конфронтационные приманки социальной инженерии, что нетипично для этой организации. Вместо обычных доброжелательных дискуссий в группе некоторые жертвы получили расплывчатые сообщения с угрозами или неожиданные электронные письма, в которых их обвиняли в повреждении чьей-то машины. TA453 отправляет многие из этих видов электронных писем с учетных записей, связанных с одной конкретной персоной, известной как "Саманта Вульф".

С 2021 года в некоторые фишинговые электронные письма TA453 добавлялись вложения с вредоносной полезной нагрузкой. Исследователи кибербезопасности обнаружили группу угроз, использующую бэкдор PowerShell, известный как GhostEcho, а также инструмент для извлечения электронной почты под названием HYPERSCRAPE. GhostEcho особенно примечателен тем, что в течение некоторого времени он находился в стадии активной разработки, демонстрируя, что TA453 не только использует вредоносное ПО, но и способна его разрабатывать.

TA453 применила эту нетипичную тактику против множества целей, включая медицинских исследователей, аэрокосмического инженера, риэлтора и туристические агентства. Согласно Proofpoint, эти цели совпадают с операциями проводимыми КСИР.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Нападение на казалось бы случайного риелтора из Флориды имеет смысл в свете того факта, что этот риэлтор был причастен к продаже домов недалеко от штаб-квартиры Центрального командования США (CENTCOM). CENTCOM отвечает за военные операции на Ближнем Востоке, а КСИР работает над предотвращением иностранного вмешательства. Вице-президент по исследованию и обнаружению угроз в Proofpoint Шеррод ДеГриппо заявил, что "все это служит окном для понимания целей Корпуса стражей исламской революции и гибкого мандата, в соответствии с которым работает TA453".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#кибербезопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мошеннические приложения наводнили Google Play и заразили 2 млн Android устройств
Здравоохранение США находится под атакой программы-вымогателя Royal
Обнаружена служба даркнета, превращающая легальные приложения Android в троянов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
349
Скорость электросамокатов и подобных средств передвижения будет ограничена 25 км/ч
11
Почему российские компьютеры такие дорогие — за материнскую плату для Эльбрус-8С просят 254 000р
44
План оставить европейцев без газа и горячей воды провалился – сможет ли РФ вернуться на рынок ЕС
29
MacBook Air с панелью OLED 13,3 дюйма выпустят в 2024 году
+
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС передаст Украине 50 млн светодиодных ламп, которые заменят одну АЭС
26
Автор канала Майнеры в носках нашёл более правдоподобную причину плавления разъёмов питания RTX 4090
29
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
20
Postal 4 возглавила список худших игр 2022 года по версии Metacritic
3
Эксперты заговорили о закрытии биржи Binance – что происходит, и куда прятать Биткоины
6
"Дьявол" благоразумно обойдет Россию и Белоруссию стороной, иначе ему может грозить запрет
2
Губернатор Иркутской области РФ предложил создать майнинг-зоны по примеру игорных
8
Появились официальные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT
1
Фанатам The Witcher 3 придётся покупать новую видеокарту – изучаем первые тесты культовой игры
4
В США ревнивый муж пытался отследить свою жену при помощи Apple AirTag - это стоило ему свободы
2
В России растут цены на видеокарты после снижения рубля
6
Next Gen-версия The Witcher 3 оказалась недоступна геймерам из РФ – как поиграть в культовую игру
15
AMD Radeon RX 7900 XTX оказалась дешевле, мощнее и выгоднее NVIDIA RTX 4080
294
Получен суперсплав с "иммунитетом" к околопредельным минусовым температурам
+
Radeon RX 7900 XTX стала очередным разочарованием года – AMD неспособна конкурировать с NVIDIA
42

Популярные статьи

Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
37
Фантастические перекупы на Авито
22
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
13
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
40
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
35
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
63
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
277
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
217
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
13
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
2

Сейчас обсуждают

Антон Васильев
22:10
Договора с ними не стоят той бумаги на которой они написаны
Почему Россия не может договориться с США – стоить ли верить европейским и американским политикам
Тема Круглов
22:09
Это прикрытие чтобы потом тебя зацепить. Вот зарядил ты электрокар а к тебе приехали описали и забрали электронику - вдруг майнишь. А потом найдут у тебя порно и то что ты ссылку на него кидал - все, ...
В России начали "охоту" на майнеров: их выявляют по большим платёжкам за электричество
Николай Тищенко
22:08
Нужно верить исключительно Российским политикам и ботам. 🤣🤦🏽
Почему Россия не может договориться с США – стоить ли верить европейским и американским политикам
Nagibator3000
22:08
Знакомый никнейм. Случаем не на онлайнере ты Dante1980 перекупством барахла занимался и писаниной чепухи. То-то сильно похож и слог и мыслительные процессы в голове, которые никак не контрятся с реаль...
Покупаем игровую консоль на барахолке - на что обратить внимание
Артём Николаев
22:04
Зато 463 экзабайта на человека будет генерить большой брат, который будет следить за каждым и записывать кто подозрительно бровью повёл.
Жидкостное охлаждение повышает надёжность хранения данных высокой плотности
Vorvort
22:02
Ничего вы не понимаете! Всё идёт по плану Хуанга, чтобы все бросились скупать 4080, 4090.
Авторы «Ведьмака 3» в курсе проблем, с которыми столкнулись PC-игроки в обновлённой версии, и готовят патч
glaceauhareng
22:00
ну да
Покупаем игровую консоль на барахолке - на что обратить внимание
ахахаxа
21:58
Терминаторы смотрю испытывают вовсю,на украинских фронтах.17:32 14.12.2022 Бойцы с помощью боевых машин "Терминатор" обратили ВСУ в бегство в ЛНР.Меркель просто дала пас Путину и тот отыграл его.Мерке...
Почему Россия не может договориться с США – стоить ли верить европейским и американским политикам
shiroi neko
21:58
беги покупать 7900 XTX 😄 я лучше подожду 7600 )) у меня не горит ))
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
grom9000
21:57
Все эти помойки нужны для того, чтобы показывать людям рекламу. Я того рот шатал кто придумал рекламу
Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Twitter в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем