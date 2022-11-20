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Функция Google Maps Live View распространяет действие на весь мир
Google пытается облегчить беспокойство, связанное с пребыванием в незнакомом месте, с помощью нескольких новых функций в своем приложении Google Maps.
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Карты Google упрощают поиск дома бабушки  и всех магазинов для вашего загородного шоппинга в Черную пятницу. Если вы оказались в некоторых городах, вы также можете использовать новый визуальный поиск AI.

Многие любят путешествовать во время отпуска. Иногда это означает посещение городов, с которыми вы не знакомы. Попытки найти банкомат, чтобы получить дополнительные наличные, или найти местную кофейню могут вызвать у вас чувство разочарования. Google пытается облегчить беспокойство, связанное с пребыванием в незнакомом месте, с помощью нескольких новых функций в своем приложении Google Maps, позволяющих вам приятно проводить время вдали от дома, не беспокоясь о том, что вы не знаете где найти пирог, который вы обещали бабушке. 

Наложение Google Maps AR

Одна из новых функций, доступная для выбора городов, включает поиск в режиме Live View. Live View позволяет пользователю более интуитивно перемещаться по городу с помощью искусственного интеллекта, с миллиардами изображений Street View и дополненной реальностью. Эта функция использует камеру смартфона, предоставляя пользователю направления и стрелки с помощью дополненной реальности. Этот изящный способ навигации обеспечивает наложение на дисплей телефона направления, в котором движется человек, и того, как далеко он находится от пункта назначения. В качестве дополнительного бонуса он также будет уведомлять пользователя о невидимых местах, чтобы дать "истинное ощущение района с первого взгляда".

Google Maps Live View

Если вы планируете посетить Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско или Токио, скоро вы увидите, как новая функция появится на Android и iOS.

Для тех, кто путешествует на электромобиле, Google Maps также упрощает поиск лучших зарядных станций. Некоторые могут уже использовать Google Maps для поиска зарядных станций, но теперь эта функция будет включать возможность выбора фильтра "быстрой зарядки" и просмотра станций с зарядными устройствами мощностью 50 кВт или выше. Существует также фильтр, который покажет тип вилки вашего электромобиля в большом количестве стран, поэтому вы увидите только станции с вилками, с которыми совместим ваш автомобиль.

Третья новая функция, добавленная в Google Maps, - это возможность видеть места по всему миру, доступные для инвалидных колясок и без лестниц. Ранее эта функция была доступна только в Австралии, Японии, Великобритании и США, но теперь она распространяется по всему миру. Просто включите параметр "Доступные места" в приложении Google Maps, и на карте для объекта будет показан значок для инвалидной коляски, если у него есть доступ для инвалидных колясок, и тот же значок будет перечеркнут, если он не подходит для инвалидных колясок. Эта функция также указывает, есть ли в этом месте доступные места для сидения, туалеты и парковка.

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Если вы планируете отправиться в путешествие в этот праздничный сезон, обязательно обновите приложение Google Maps, чтобы использовать все последние функции и обновления. 

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