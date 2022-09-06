Сообщается, что первая модель гарнитуры дополненной реальности имеет кодовое имя N301, вторая итерация может иметь два варианта для потребителей

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Согласно последним данным, технологический гигант готовит в общей сложности три модели, но неясно, как скоро мы увидим их на рынке.

Переход Apple к дополненной и смешанной реальности начнется с ее первой гарнитуры AR под кодовым названием N301, как сообщил Марк Гурман из Bloomberg в последнем информационном бюллетене Power On. Именно об этой версии говорят больше всего, когда речь заходит об аппаратном обеспечении и других спецификациях. Эта первая модель может быть выпущена в 2023 году, где она будет конкурировать с Meta Quest Pro, и, по словам аналитика Минг-Чи Куо, она может стать самым революционным потребительским продуктом после iPhone.

Вторая гарнитура AR имеет кодовое имя N602, и Гурман утверждает, что вместо одного Apple готовит для общественности два варианта. Одна из них обеспечит наилучшие впечатления от погружения, в то время как вторая модель станет экономичным способом для пользователей окунуться в мир дополненной реальности. Подробностей о том, в каких областях Apple, как ожидается, пойдет на компромисс, чтобы снизить цену на вторую версию нет, но есть сообщения, утверждающие, что работа над гарнитурой дополненной реальности второго поколения уже началась.

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Судя по всему, вторая модель может иметь дисплей с разрешением 4000 пикселей на дюйм с использованием улучшенной технологии micro-OLED. Согласно последним данным N421 будет меньше походить на очки дополненной реальности Apple, над которыми работает компания. Это означает, что третья итерация будет иметь легкий дизайн, но также может быть чрезвычайно дорогостоящей в производстве, учитывая, что ее можно надевать на лицо, как очки, а также обеспечивать множество функций.