TSMC оказалась в центре споров в начале прошлого месяца, когда в исследовательском отчете говорилось, что Intel задержала некоторые из своих продуктов, которые должны были быть построены на 3-нм технологическом узле тайваньской компании, и в результате вызвала недоиспользование мощностей в TSMC. В своем исследовательском отчете, цитируемом United Daily News (UDN), UBS полагает, что задержки в Intel немного повредят росту выручки TSMC, и в результате финансовая фирма снизила целевую цену акций полупроводниковой компании до 815 тайваньских долларов по сравнению с более ранней NT 850 долларов.

В отчете упоминается, что грядущая линейка процессоров Intel Meteor Lake столкнется с несколькими препятствиями во время запуска, такими как замедление рынка персональных компьютеров, замедление аутсорсинга и проблемы с собственными технологическими процессами Intel, что приведет к задержке заказов, которые выполнены TSMC.

В результате TSMC сократит свои капитальные затраты в следующем году: с рекордно высокого уровня в 40 миллиардов долларов в этом году до 37 миллиардов долларов в следующем году и немного вырастут до 38 миллиардов долларов в 2024 году, считает исследовательская фирма. Впоследствии UBS также пересматривает прогнозы прибыли на акцию (EPS) для TSMC до 37,82, 38,77 и 46,88 тайваньских долларов на 2022, 2023 и 2024 годы по сравнению с предыдущими 37,85, 39,51 и 47,99 тайваньских долларов на три года соответственно. .

реклама

Это также снижает целевую цену акций TSMC до NT815 с NT$ 850, но по-прежнему сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций. Однако, как также отмечает UDN, эта сниженная целевая цена акций по-прежнему является второй по величине для тайваньской компании.

Несмотря на несколько удручающие настроения, связанные с задержкой заказов Intel, в целом UBS сохраняет оптимистичный взгляд на TSMC. Далее подчеркивается, что семейство 3-нанометровых (нм) техпроцессов производителя чипов будет хорошо работать, когда начнется массовое производство. UBS считает, что уверен в производительности 3-нм технологии и в том, что производственный процесс станет лидером на рынке, начиная с 2023 и 2024 годов.

Тем не менее, согласно UBS, сомнительной областью для TSMC являются зрелые технологические платформы компании, которые были вторым тревожным элементом исследовательской заметки.

Переходя к спросу на 3-нм техпроцесс, исследовательская фирма надеется, что технологический узел вызовет большой интерес на рынке. Это будет связано с несколькими причинами, в том числе со спросом на высокопроизводительные вычисления. UBS полагает, что 3-нм продукты составят текущую долю рынка 5-нм и 7-нм TSMC в 2025 году. Кроме того, она также считает, что доля 7-нм техпроцесса TSMC может достичь колоссальных 80-75%.

Разделяя дальнейшие ожидания в отношении 3-нм роста, усовершенствованный техпроцесс достигнет однозначных цифр с точки зрения доли рынка в следующем году и увеличит ее до 15% и 20% в 2024 году.