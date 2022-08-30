Спустя двадцать лет после "Чужого 32 вы возглавляете группу морских пехотинцев, которые совершили аварийную посадку на планете, зараженной ксеноморфами. На протяжении всей игры вам будет поручено выполнить множество миссий на значительных картах, каждая из которых имеет несколько целей, давая вам различные награды и многое другое. Пока что так обыденно.

Aliens: Dark Descent - тактический изометрический шутер в реальном времени. Кроме того, в нем будет стратегический слой в стиле XCOM, где вы переходите от миссии к миссии, развиваете своих персонажей и многое другое. Как и следовало ожидать, если вы потеряете персонажа, он исчезнет навсегда.

Вы можете подумать, что единственное, что может вывести ваш отряд из строя,- быть замученным ксеноморфом, но вы ошибаетесь. В игре также будет стресс как элемент, которого вы должны остерегаться в своих морских пехотинцах. С тремя уровнями стресса ваши персонажи могут вообще не слушать ваши команды. Если они получат травму или будут слишком напряжены, им потребуется некоторое время чтобы отдохнуть.

реклама

Вот почему вам понадобится много морских пехотинцев, из которых можно будет выбирать. С пятью начальными типажами нужно будет найти хороший баланс по мере продвижения, чередуя их по мере необходимости.

Постоянство - вот где Aliens: Dark Descent предлагает захватывающую функцию. Как правило, когда вы покидаете карту, все изменения на ней сбрасывается в играх этого типа. Здесь вы обнаружите, что возвращаетесь, и любые изменения, которые вы сделали в прошлом, будут сохранены. Это постоянство позволит вам создать безопасные места, где ваши десантники смогут на мгновение отдохнуть от ксеноморфов. Кроме того, любой нанесенный вами урон, трупы, которые вы оставите, и многое другое останется там, когда вы в следующий раз посетите область.

Пока вызывает беспокойство представленный игровой процесс, особенно безмозглый характер врагов, с которыми вы столкнетесь. Проблема в том, что когда ксеноморфы появляются, судя по показанному журналистам видео, они бездумно набрасываются. Мы надеемся, что это было просто из-за ограниченного количества показанного игрового процесса.