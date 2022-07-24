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Жесткие диски Seagate HAMR емкостью 30 ТБ и выше будут поставлены к середине 2023 года

Ожидается, что новая платформа HAMR от Seagate увеличит возможности расширения объема памяти.
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Спустя несколько месяцев Seagate официально объявила о своих намерениях выпустить жесткий диск следующего поколения в середине 2023 года. Это объявление было сделано после нескольких месяцев рекламы разработки платформы для жестких дисков второго поколения, которая будет демонстрировать новейшую магнитную запись с нагреванием (HAMR) и предлагают объем памяти более 30 ТБ.

Ожидается, что новая платформа HAMR от Seagate увеличит возможности расширения объема памяти. И компания не планирует останавливаться на 30ТБ. Seagate рассчитывает на 50 ТБ хранилища или больше. Компания объясняет в своей дорожной карте, что они рассмотрят предложение 30 ТБ и выше, начиная с 2023 года, но не объяснили, сколько времени потребуется для достижения 50 ТБ.

Платформа памяти HAMR первого поколения уже некоторое время используется для определенных клиентов и в системах хранения Lyve, но диски HAMR второго поколения будут доступны для всех с небольшой оговоркой.

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Поставки клиентам жестких дисков HAMR второго поколения емкостью 30 ТБ и более не будут осуществляться в массовых количествах, начиная с 2023 года. Ожидается, что компания будет отправлять их только избранным клиентам на рынках центров обработки данных, а доступность для всех наступит позднее.

Технология Seagate HAMR затрагивает память жесткого диска, носитель, магнитный слой, считывающие и записывающие головки, контроллеры, приводы и некоторые другие компоненты жесткого диска. Есть предположение, что создание новых деталей будет более сложным в производстве и более дорогим для клиентов.

Жесткие диски с объемом памяти 30 ТБ и выше, в которых используется один актуатор, имеют уникальную производительность IOPS на ТБ. Производительность снижается по мере увеличения емкости, что снижает скорость отклика и производительность. Пользователи, использующие жесткие диски для стандартных центров обработки данных или систем NAS корпоративного уровня, выиграют, если подождут, пока накопители памяти аналогичной емкости и с архитектурой с двумя исполнительными механизмами не станут более широко доступными.

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