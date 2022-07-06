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Glance — это трехлетний стартап, который отвечает за предоставление новостей, медиа-контента и игр на экранах блокировки телефонов Android. Служба поддерживается Google и в настоящее время готовится перенести все, что она предлагает, на смартфоны в течении двух месяцев.
В отчете также говорится о том, что дочерняя компания ведет переговоры с перевозчиками в США о новых идеях сотрудничества. В следующем месяце компания планирует выпустить смартфоны. В отчете также говорится о том, что служба сосредоточена на разработке "продукта премиум-класса" для рынка США, подразумевая, что большинство людей были бы рады платить за предлагаемые услуги.
Glance обещает сделать экран блокировки Android привлекательным. Служба использует искусственный интеллект, чтобы предложить лучший и более персонализированный контент, особенно если вы хотите избавиться от экрана блокировки. Это будет сделано с использованием местных новостей, историй, а также казуальных игр.
Glance уже оценивается в 2 миллиарда долларов, и ей удалось привлечь первых 100 миллионов активных пользователей всего за 21 месяц. В настоящее время сервис имеет более 400 миллионов смартфонов на азиатском рынке, и помимо финансирования Google, он финансируется некоторыми из крупнейших компаний на азиатских рынках, и у компании уже есть связи с такими производителями, как Xiaomi и Samsung. .
Расширение в США через операторов связи выглядит многообещающим шагом для компании, но, учитывая, что не многие люди являются поклонниками рекламы на своих экранах блокировки, мы не уверены, что эта инициатива с участием Android сработает. .